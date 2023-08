Dos meses después de la toma de posesión del nuevo gobierno municipal, la limpieza y la deficiente recogida de residuos siguen siendo un grave problema por resolver. Ya se advirtió que hasta que no se realice la licitación de una nueva contrata no llegará la solución definitiva, dentro de unos dos años, pero vecinos lamentan que no ven por ningún lado el plan de choque urgente que anunció el PP en campaña electoral y que aún se está fraguando, al margen de algunas actuaciones puntuales.

El PSOE afea a los populares esta situación, advirtiendo que nada ha mejorado, o incluso ha ido a peor, y que era “humo” ese plan de choque. En cambio, el PP advierte que el problema que se han encontrado es mucho peor de lo que esperaban, que se están llevando a cabo multitud de acciones puntuales y diez planes de limpieza extraordinarios, y los populares esperan dar un impulso muy importante al plan de choque que se está elaborando, de forma que en un mes esté ya finalizada la parte referida a la nueva distribución de los trabajos de limpieza. La limpieza es el principal problema de la ciudad para los sanvicenteros Contenedores a rebosar con residuos a su alrededor o calles sucias siguen siendo imágenes frecuentes en la localidad. Y el sofocante calor de este verano solo contribuye a acrecentar las molestias y quejas de residentes de diversas zonas como Los Girasoles, Laborinquen, calle La Huerta, carretera de Agost, Los Manchegos o centro de San Vicente. Y todo como consecuencia de un contrato de limpieza y recogida obsoleto, desfasado y caducado, que lleva prorrogado de forma forzosa desde 2020 y que el anterior ejecutivo izquierdas no fue capaz de renovar. Una vecina de Girasoles afirma que “tenemos hasta ratas. Con el PSOE estaba hecho todo una porquería, y el nuevo gobierno decía que lo iban a arreglar, pero no han hecho nada”. María, residente en la calle La Huerta, lamenta que “la gente tiene que coger su escoba para retirar las hojas del parque del Maestro para poder estar a la sombra. Los contenedores de la carretera de Agost están llenos maderas, cristales… desde hace tres semanas. Yo creo que está incluso peor que antes”. Y Antonio afirma que “la avenida Libertad está mugrienta, no hemos visto mejora. Sé que llevan solo dos meses y que es complicado, pero espero que la situación mejore pronto”. El PSOE acusa al PP de “vender humo” con el plan de choque Por su parte, el PSOE de San Vicente ha advertido que las denuncian vecinales “se acumulan durante estos días”, recordando que “en la campaña electoral ya advertimos que el plan de choque de limpieza prometido por el PP era ‘puro humo’ electoral, ya que resulta imposible por las condiciones del actual contrato”. Los socialistas han manifestado que “el PP se está encontrando con la realidad de un servicio que está prorrogado: las condiciones del pliego son las mismas que durante el anterior gobierno socialista, y pese a que han vendido que iban a aplicar un plan de choque para mejorar la limpieza, han conseguido que la situación sea peor que hace unos meses, ya que con la ola de calor se han acentuado los malos olores por la noche”. Herencia socialista En cambio, desde el ejecutivo municipal formado por PP y Vox han destacado el trabajo que se está realizando para voltear una situación mucho más complicada de lo que esperaban, pese a que ya advirtieron que el principal problema que había que afrontar era el de la suciedad de San Vicente, como consecuencia de la herencia recibida por el anterior gobierno de izquierdas. Y aseguran que esta mayor gravedad está dificultando la puesta en marcha de soluciones provisionales, aunque en un mes esperan avances importantes con el esperado plan de choque. El concejal de Servicios, Antonio Díaz (PP), ha destacado que estas críticas del anterior equipo de gobierno a la actual situación "son un claro reconocimiento de que la situación en la que han dejado la ciudad es nefasta y, desde el primer día, desde el nuevo gobierno estamos trabajando para mejorarla como una de nuestras primeras prioridades. En poco más de un mes de gestión nos hemos visto abocados a planificar con carácter de urgencia y ejecutar diez planes de limpieza extraordinarios en diferentes puntos del municipio”. Así, ha destacado que precisamente en Los Girasoles este jueves se ha hecho una intervención especial en el parque central donde se van a celebrar las fiestas y en los próximos días se continuará trabajando en otros puntos de esta partida. Con respecto a Sol y Luz, “mantenemos los servicios que estableció el anterior equipo de gobierno, que a todas luces son insuficientes, y estamos buscando soluciones de acuerdo con los vecinos, con los que hemos mantenido ya un encuentro. Se van a recoger sus propuestas y sugerencias para acabar con todas las incidencias del actual sistema de recogida que corporaciones anteriores pusieron en marcha. Hay que planificar otra manera de hacer las cosas operativa y eficaz”. En la ronda de reuniones con los vecinos, iniciada desde el inicio de esta legislatura, “también hemos hablado con los representantes de otras partidas y del centro. A todos ellos les agradecemos que nos estén ayudando a diseñar con detalle un próximo pliego de basuras que se adapte a las necesidades reales de la ciudad, cosa que no hizo el anterior equipo de gobierno”. En cuanto a la zona centro, además “se están elaborando planes de acción específicos que explicaremos con más detalle cuando estén ultimados y consensuados. No vamos a dejar a los vecinos al margen de este gran problema que nos preocupa a todos solucionar cuanto antes”. Estudio de las problemáticas Respecto al plan de choque, “se está trabajando en él cada día, con total continuidad, y lo primero que se está abordando es el estudio de todas las problemáticas. Esta labor está resultando muy complicada porque, al llegar al gobierno, nos hemos encontrado con que el volumen del problema es mucho mayor de lo que creíamos. Esperamos que en un mes se produzca un avance importante en la redacción de este documento en lo que respecta al planteamiento de una nueva distribución de los trabajos de limpieza con los recursos de los que actualmente disponemos. Vemos que son insuficientes y estamos estudiando cómo mejorarlos explorando las posibilidades que hay a nuestro alcance dentro del contrato vigente”. El regidor popular, que apenas lleva dos meses en un área que se ha convetido en una auténtica “patata caliente”, ha destacado que “si no nos hubiéramos encontrado con una situación tan difícil, herencia de una pésima gestión, se podría haber avanzado en la resolución de todos los problemas que la oposición sabe que existen y a los que no buscaron solución cuando lo podrían haber hecho. Es incomprensible que ahora vengan a criticar todos los contratiempos que han causado ellos”.