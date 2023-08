Vuelve la Trilogía Festera, las embajadas, las dianas, el alardo, los nanos i gegants, la música, el kabileo... La capital del turrón por excelencia hace un mes dio el pistoletazo de salida a sus fiestas patronales de Moros y Cristianos con el «Dia del Senyal» y ahora se encuentra inmersa en sus días más especiales del año.

Y es que las de Xixona son unas fiestas con mucha historia, unas de las más antiguas de la Comunidad Valenciana y declaradas de Interés Turístico Provincial. Estas se celebran en honor a San Bartolomé y San Sebastián, los patrones del municipio y, además, tienen la cualidad de implicar tanto a vecinos como a visitantes.

Los días previos el municipio vive la semana grande con una intensa actividad festera y ya se percibe el ambiente festivo. Bailes tradicionales como la dansà o los nanos i gegants, actuaciones musicales y los actos propios de los moros y cristianos han protagonizado una semana muy especial para jijonencos y visitantes. Los Soparets, que tuvieron lugar ayer por la noche, han servido de antesala y preparación a estos días centrales.

Pero, la Trilogía Festera arranca hoy con la presentación de bandas, la interpretación del Himno de Fiestas, «La Banyà» y «l’Entrà». En este último acto, los festers de l‘any, Néstor Sirvent, miembro de los Cavallers del Cid, y Silverio López, de los Moros Vermells declamarán las palabras que supondrán el pistoletazo de salida de las tropas: «Per Sant Bartomeu i Sant Sebastià, que arranque l’entrà». Este es uno de los momentos más esperados.

El desfile estará protagonizado por las dos capitanías, que este año ostentan la filà Pirates-Marinos, con Mario Cremades -Pote- y Alicia García como capitán y abanderada, y los Moros Verds, con Bárbara González y Noelia Miquel como cabecillas.

La jornada del domingo estará protagonizada por las embajadas. El día cuenta además con el vistoso desfile de salida de misa, a media mañana, y la retreta por la noche, en la que los festeros jijonencos exhiben su ingenio y humor a través de los disfraces y parodias.

El tercer día de las fiestas, el lunes 21 de agosto, se celebra el acto más emblemático, el Juicio Sumarísimo del Moro Traidor, en el que los Moros Grocs protagonizan una historia de amor y traición. A lo largo del día tienen lugar otros actos como la diana, el desfile de salida de misa, el kabileo, el alardo, la embajada del cristiano y el alzamiento de capitanes.

Tradición festera

Dentro de la semana grande de las fiestas, el pasado 15 de agosto, la diseñadora de moda jijonenca, Mónica Bernabeu, fue la encargada de leer el pregón.

La alcaldesa, Isabel López, recalca que desde hace ya muchos años los protagonistas son jijonencos y jijonencas que han destacado en sus trayectorias profesionales y es una forma de «visibilizarles, reconocerles sus méritos y agradecerles que lleven el nombre de Xixona bien alto».

Además, la pregonera de este año guarda un estrecho vínculo con las fiestas porque ha diseñado numerosos trajes. También ha formado parte de la fiesta jijonenca como integrante de los Moros Verds y los Moros Vermells.

Una historia de amor y traición, el acto más icónico de las fiestas

Cuenta la leyenda que Beny Beny Chimeti acaba condenado a muerte por traicionar a sus compañeros por el amor a una cristiana. Esta historia es representada cada año en las Fiestas de Moros y Cristianos que Xixona celebra en honor a Sant Bartomeu i Sant Sebastià. Conocido como el Juicio Sumarísimo al Moro Traidor es uno de los actos más distintivos y congrega a cientos de vecinos y visitantes.

Una historia de amor y traición que acaba de la peor de las maneras para el del bando de la media luna. Los Moros Grocs son los protagonistas de esta historia de amor y traición.

Sin duda, se trata de uno de los actos imprescindibles para todo aquel que acuda a disfrutar de los festejos a la localidad turronera. Esta representación se remonta a finales del siglo XVIII, y es la forma a través de las cual se cuenta cómo los cristianos consiguen asaltar el Castillo y reconquistar Xixona.

Escenificación de la historia

A las nueve y media de la mañana arranca el espectáculo desde la puerta del Ayuntamiento, que simula la prisión en la que está retenido. Beny Beny es trasladado al castillo festero donde será juzgado y acusado para, posteriormente, proceder a su entierro.

A Beny Beny Chimeti, moro traidor, se le acusa de enamorarse de una cristiana, este amor o pasión hizo que se convirtiera al cristianismo y revelara un paso escondido que da entrada a la villa, por lo que traiciona no solo su fe sino también una serie de secretos militares que permitirían a los cristianos reconquistar la fortaleza.

La información del traidor es de vital importancia para el acto de la tarde, ya que los cristianos reconquistan la fortaleza escenificada en la Embajada Cristiana.

Finalmente, es capturado por sus antiguos correligionarios y juzgado de forma implacable. La justicia lo condena a morir y acaba siendo fusilado.

El Entierro del Moro Traidor constituye el acto más elegante, serio y emotivo de la festa xixonenca. Con el paso del tiempo se ha convertido en icono de estos festejos y año tras año se representa el tercer día de las fiestas. A ritmo de una cadenciosa marcha mora, el traidor es conducido a hombros hasta el Ayuntamiento.

Así, centenares de festeros y vecinos se dan cita a lo largo de la avenida de la Constitución para contemplar la agonía del traidor, sujeto a cuerdas y plagado de los reproches que le hacen los suyos que se engarzan con diversas escenas cómicas en las que el prisionero se encara al público que ve el espectáculo.

El texto original que se recita tiene estrofas que se modifican cada año para ajustarse a la crónica local, autonómica, e incluso estatal, aprovechando para hacer un poco de sarcasmo e ironía con la misma.

«Este año contamos con más participación que nunca en cuanto a número de festeros»

Isabel López, alcaldesa de Xixona

¿Cómo describiría la importancia histórica y cultural de las Fiestas de Moros y Cristianos de Xixona?

Tenemos unas de las fiestas más antiguas de la Comunidad Valenciana, basadas en la tradición y en mantener actos propios muy bonitos como es el Juicio Sumarísimo al Moro Traidor. Estos festejos destacan por su espectacularidad, la elegancia de los desfiles y la importancia de la música. Además, cada vez recibimos más visitantes y vemos cómo el pueblo se llena de actividad, gente en la calle, música y la población se transforma.

¿Qué actividades destacadas podemos esperar durante la Trilogía Festera de este año?

Siempre recomiendo asistir a la Entrada que tiene lugar el sábado a partir de las seis de la tarde porque es un acto muy elegante donde se pueden ver los trajes centenarios de cada comparsa pero también las escuadras especiales y la elegancia de los desfiles. Es digno de ver cómo los cabos de escuadra dirigen el desfile, es algo que marca la diferencia respecto a otras fiestas.

Por otro lado, también es muy bonita la Entrada de Bandas que se celebra a las ocho de la mañana el sábado, es la manera de empezar la Trilogía Festera. Además, llama la atención por la forma en la que culmina con el himno de fiestas, compuesto por el jijonenco Vicente Pla. La corporación, la Federación y los capitanes de fiestas lo escuchamos desde el balcón del Ayuntamiento y es un acto muy emocionante que nos pone los pelos de punta cada año. La emoción impregna cada rincón de la localidad.

¿De qué manera se consigue involucrar en la fiesta a personas de todas las edades?

Me gustaría destacar y dar la enhorabuena por el trabajo que está haciendo la Federación de fiestas junto con la concejalía, porque hay actos que están cogiendo una gran repercusión y están contando con mucha asistencia y son actos o actividades dirigidas especialmente a los más pequeños. Como por ejemplo, la embajada infantil, en la cual podemos ver que tenemos embajadores infantiles que auguran un gran futuro a este acto festero.

Por otra parte, la agenda cultural de esta semana grande de las fiestas tiene muy en cuenta a los más pequeños y se organizan concursos de dibujos, canta juegos, actividades de agua o fiesta de la espuma. Todas ellas están teniendo un gran éxito y esto es muy positivo porque asegura el presente y el futuro de la fiesta.

¿Qué importancia tienen estos festejos a nivel económico para la localidad?

La fiesta abarca mucho. Tanto a nivel de hostelería, ya que se ve como se llenan por completo los bares y restaurantes durante todo el mes de agosto, como el sector artesano, los músicos, modistas, kabileros... La fiesta mueve la economía de gran variedad de sectores, también vemos completas las casas rurales, los hoteles, el glamping. Así que, es muy positiva para la economía de Xixona.

¿Qué recomendaciones le daría a aquellos que visitan Xixona por primera vez?

Sobre todo, que vengan con muchas ganas de pasarlo bien y que se informen antes en la página web de turismo de Xixona o en la oficina de Turismo para tener toda la información sobre los actos y los horarios. El propio Ayuntamiento se encuentra situado donde ocurren todos los actos festeros, por lo que pueden acudir a informarse allí mismo.

También tengo que decir a los visitantes que aprovechen para conocer el lugar más dulce del mundo y que no se vayan de aquí sin llevarse algo de turrón y sin probar el helado, que seguro que lo recordarán como el mejor que hayan probado nunca. En Xixona nos gusta mucho que nos visiten pero además estamos repartidos por toda la geografía española en las heladerías y turronerías con los productos que nos definen, de primera calidad y que marcan la diferencia, tanto en verano como en Navidad.

Un mensaje para los festeros.

A los festeros decirles que la fiesta son ellos, que son los actores principales. Sólo espero que las vivan como las más especiales y que apoyen a sus capitanes y a las capitanías de Moros Verds y Pirates-Marinos.

También les diría que no todo se quede en la noche, que vayan a las dianas y disfrutemos al máximo de todos los actos festeros. Además, este año contamos con más participación que nunca en cuanto al número de festeros, la fiesta no para nunca, ese es el espíritu. Por otro lado, me gustaría señalar que hemos puesto en marcha una iniciativa para reciclar más, las fiestas de Xixona se unen al reto del reciclaje, todos tenemos un pequeño papel que es importante ejercer.

«Las Fiestas de Moros y Cristianos de Xixona son alegría, luz, color y pólvora»

Jonathan Gras Murillo, presidente Federación Sant Bartomeu i Sant Sebastià

¿Con qué palabras definiría las fiestas de Moros y Cristianos de Xixona?

Las Fiestas de Moros y Cristianos de Xixona son alegría, luz, color y pólvora, eso es lo que significan estos festejos para nosotros.

¿Cómo ha llevado la Federación la organización de este año?

La organización ha sido prácticamente igual, ha contado con el respaldo de todos y la verdad que tenemos muchas más ganas. El balance después de las tan esperadas fiestas de 2022 fue muy positivo y este año prevemos que el número de visitantes será muy parecido. Lo que es la participación suele ser la misma cada año, en cuanto al número de asistentes se tratan de unas fiestas que siempre tienen muy buena acogida, con tamos con lo que nosotros llamamos «la filà del mirón», son aquellas personas que acuden a disfrutar de cada acto, a apoyar el pueblo y los festejos.

¿Se ha introducido alguna novedad en el programa festivo?

No, las fiestas de Xixona disponen de un programa muy completo que no variará en esta ocasión. Se podrá disfrutar de los mismos actos que el año pasado.

¿Con qué acto de todos se quedaría?

Siempre recomiendo la Entrada de Bandas ya que es un acto muy emotivo, se toca el himno y la música es la gran protagonista, se crea un ambiente único.

¿Qué le diría a los indecisos que aún no tienen clara su asistencia a la Fiestas de Moros y Cristianos?

Para las personas que aún no hayan asistido merece la pena desplazarse hasta el municipio de Xixona ya que podrán ver actos únicos, como el Juicio Sumarísimo al Moro Traidor, la Banyà o la Embajada de los piratas. Y por supuesto, si quieren ver fiesta, color y una entrada que es como un concierto de música festera, el mejor sitio al que pueden ir es a Xixona. Cada año en la Entrada de Bandas intentamos que no se repita ninguna pieza de música para que sea aún más original.

Las Fiestas están declaradas de Interés Turístico Provincial, ¿en un futuro os planteáis conseguir otros reconocimientos?

Sí, lo hemos pensado pero la verdad que ahora mismo al municipio le faltarían infraestructuras de alojamientos y demás y es un poco complicado. A medio plazo no lo vamos a intentar en un futuro no lo sé, depende del Ayuntamiento y la Federación en conjunto. Es una lástima porque son unas fiestas con casi 300 años de historia y personalmente creo que reconocimiento tenemos de sobra, pero piden requisitos que ahora el pueblo no tiene y cuestan de sacar adelante.

¿A nivel económico qué repercusión tienen en Xixona?

Las fiestas tienen una repercusión económica muy positiva para el municipio, los bares y restaurantes están llenos durante estos días, por ello, la celebración de estos festejos son esenciales también en este sentido.

Xixona, entorno natural privilegiado

Si visitas Xixona por sus fiestas, puedes descubrir un poquito más acerca de esta localidad. Uno de sus principales atractivos turísticos es su castillo, una fortificación que sin duda es insignia de esta localidad. Fue construido por los almohades en el siglo XII, por lo que esta construcción representa un trocito de la riqueza histórica y cultural de este municipio.

Pero además, una de las cosas por las que se reconoce a Xixona es por su producto estrella, protagonista durante las fiestas navideñas: el turrón. Prueba de ello es el museo de esta materia, donde se puede descubrir la maquinaria que se utilizaba, su evolución a lo largo de los años, a la vez que la historia de esta dulce en la localidad.

Para ello, esta delicia se ha convertido en la protagonista absoluta de la comunidad. Su elaboración al estilo tradicional convierten a Xixona en la cuna del turrón, con una calidad inigualable.

Las deliciosos sabores que se pueden encontrar gracias a este producto son uno de los grandes reclamos, aunque no los únicos. También puedes probar los helados la localidad, ya que son reconocidos por su calidad.

Turismo natural

Su turismo natural es otro de los planes interesantes que podrás realizar, existen diferentes rutas que puedes desarrollar por este enclave. Puedes realizar la ruta de la penya del Migjorn, para descubrir todo lo que este paraje del interior de Alicante te ofrece.

Para comenzar el trayecto, dejamos el coche en el Área Recreativa Font dels Bassons, desde donde iniciamos la ruta. Aunque incluso la propia web del Ayuntamiento de Jijona, indica un inicio posible en el Pla de Gacimal, donde hay un cartel que indica la prohibición de acceder y aparcar en esa zona, excepto residentes. La ruta a la penya se puede hacer de manera circular, subiendo por una vertiente y bajando por la otra, o directa ida y vuelta por la misma.

La distancia total de la ruta desde este punto será cercana a los 9 kilómetros, realizando la ruta de manera circular, con un desnivel acumulado próximo a los 800 metros de ascenso. Durante el itinerario, podrás disfrutar de la fauna autóctona de la zona, como los buitres que sobre vuelan mientras asciendes por la formación montañosa, aportando algo de dramatismo al ascenso. A lo largo del recorrido también podrás ver el paisaje con vegetación local, como el pino carrasco o fauna típica de la zona.

Programa de actos

Sábado 19 de agosto

08:00h. Presentación de bandas por la Avenida de la Constitución, desde el castillo de fiestas hasta el Ayuntamiento. Al finalizar, interpretación del Himno de Fiestas: el pasodoble «Fiesta en Jijona» de Vicente Pla Candela, delante de la puerta del Ayuntamiento

11:30h. La Banyà

12:30h. Desfile oficial de la Banyà

18:00h. Entrà. Desde el balcón de la Casa Pòsit a la calle del Vall, los festeros del año pronunciarán las palabras: «Per Xixona, per Sant Bartomeu i Sant Sebastià que arranque l’Entrà».

23:30h. Desfile nocturno

Domingo 20 de agosto

07:30h. Diana

09:30h. Embajada contrabandista. A continuación, embajada de los Pirates

11:00h. Misa en honor a Sant Bartomeu

13:00h. Kabileo

17:30h. Alardo

20:00h. Embajada mora. Posteriormente, desfile nocturno

22:30h. Retreta, desde el castillo de fiestas hasta el Ayuntamiento

01:30h. Actuación de orquesta límite en el parque del Barranc de la Font.

Lunes 21 de agosto

07:30h. Diana

09:30h. Juicio Sumarísimo del Moro Traidor. A continuación, entierro del moro traidor.

11:00h. Misa a Sant Sebastià

13:00h. Kabileo

17:30h. Alardo

20:00h. Embajada cristiana. Seguidamente, alzamientos de capitanes y abanderados del año 2024. Después, desfile nocturno de capitanías desde el castillo de fiestas hasta el Ayuntamiento

Martes 22 de agosto

12:00h. Misa

20:00h. Dansà

Jueves 24 de agosto

19:00h. Juegos infantiles en la Avenida de la Constitución

19:30h. Misa en honor a Sant Bartomeu

Más información de las fiestas en este enlace.