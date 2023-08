Mutxamel se alía con los usuarios de la bicicleta y promueve la movilidad urbana sostenible. El consistorio quiere impulsar el nuevo Mercado Municipal, ubicado en pleno centro, y atraer a los compradores más jóvenes y concienciados con la movilidad sostenible. Para ello, el Ayuntamiento de Mutxamel ha habilitado en el aparcamiento situado en la parte posterior del mercado, una zona con aparcabicis que incluye una novedosa estación de reparación de bicicletas.

El Ayuntamiento de Mutxamel quiere fomentar la movilidad sostenible, impulsando el uso de la bicicleta como medio de transporte sostenible y respetuoso con el medioambiente a la vez de ayudar en la seguridad del uso de la bicicleta, facilitando una puesta a punto y reparaciones básicas que el usuario realiza por sí mismo.

"Con estos equipamientos de uso libre y gratuito, queremos favorecer la visita al mercado en bicicleta, trasmitiendo la imagen de un establecimiento moderno y saludable. Esta actuación fomenta la movilidad sostenible, sin emisiones de gases efecto invernadero y vincula la visita al mercado con hábitos de movilidad saludable, que repercuten sobre la mejora de la calidad de vida de los vecinos de Mutxamel", exponen.

Atraer al consumidor joven

El nuevo Mercado Municipal pretende atraer nuevos segmentos de consumidores, en los que se incluyen compradores jóvenes, por ello incluye un mayor número de puestos de venta, con una oferta comercial diversa entre la que se incluyen puestos demandados por la población joven, como comidas para llevar, productos ecológicos, km 0 y delicatesen.

El ciclismo es uno de los deportes que más se practica actualmente, no solo como deporte sino también como un hábito de vida. Hay que tener en cuenta que el ciclista urbano no suele llevar herramientas a mano, y en rutas de largo recorrido tanto ciclistas de carretera como de montaña no llevan todas las herramientas necesarias, ni disponen de un taller cerca para poder realizar reparaciones básicas, continuar su ruta y hacerlo con seguridad.

La estación que proporciona el Ayuntamiento de Mutxamel a sus ciudadanos, presenta unas características en sus materiales adecuados al clima de esta zona, haciéndola muy resistente. Incluye un código QR que permitirá conocer el funcionamiento con enlace a vídeos de utilización del producto.

Mantenimiento básico en las bicicletas

Además, dispone de otro código QR que dará acceso al mapa localizador de todos los puntos instalados utilizado por el fabricante. Está equipado para poder realizar trabajos de mantenimiento básico en las bicicletas, como el hinchado o cambio de las ruedas, el apretado de tornillos, el ajuste de los frenos o la de reparar un pinchazo.

Tiene incorporado: Bomba de inflado con adaptador multiválvulas, hasta 10 Bares de presión; tabla orientativa con información de la presión de ruedas necesaria para cada tipo de rueda; herramientas: destornillador plano, destornillador estrella, kit de llaves Torx, kit de llaves Allen, llaves fijas, llave inglesa y dos desmontables. Estas herramientas van unidas a la estructura por cables de acero; soporte de dos barras acolchadas con caucho para colgar la bicicleta y facilitar la reparación; puerta con monedero, con el mismo sistema de uso que los carros de supermercados.

Casi 4.000 euros de inversión

El Servicio de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Mutxamel, impulsor de esta actuación, concurrió a la subvención convocada por la dirección General de Comercio, Artesanía y Consumo de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores productivos, Comercio y Trabajo, en materia de comercio, consumo y artesanía por la que se conceden ayudas directas a entidades locales valencianas para el ejercicio 2023 (CMMOAY), por gastos realizados en actuaciones de renovación de mercados municipales, mediante la introducción o mejora de equipamiento o instalaciones que repercutan directamente en la actividad comercial. Esta inversión en concreto asciende a 3.811,50 euros habiendo sido financiada en un 90% por la Conselleria gracias a su la resolución favorable del conseller, para la realización de las actuaciones especificadas.