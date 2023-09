Los conductores de los autobuses interurbanos de Alicante no irán a la huelga en septiembre. Tras suspender los paros previstos para agosto hasta ver si se accedía a la instalación de aseos en las cabeceras de las líneas en la comarca, el comité de empresa ha informado este viernes que no habrá huelga en septiembre. Y es que se han instalado todos los aesos reclamados en la comarca, en El Campello, Mutxamel y San Vicente del Raspeig, salvo en Alicante capital donde esperan que se aceleren los trámites para no recurrir a otras medidas de presión.

En un comunicado de CGT, sindicato mayoritario en el servicio, Iván Sessé, secretario del Comité de Empresa de Automóviles La Alcoyana ha informado de la situación del conflicto. "El ayuntamiento de El Campello dió el ok a principios de agosto y el 10 del mismo se instalaron dos aseos, uno en la cabecera de la L21 frente al Centro Social y otro en la cabecera de la línea C2 en el Barrio de Bonny. El de Mutxamel fue la siguiente población donde fueron instalados otros dos aseos en la cabecera de la L23 y en la de la línea M en Valle del Sol, sobre el 22 de agosto tras la tramitación de los permisos por el Ayuntamiento. En San Vicente se instalaron ayer mismo los dos aseos solicitados en la cabecera de la L24 en el Hospital y en la C/ Caoba para la L45/46".

Así, añade que "a día de hoy seguimos a la espera de la instalación en la ciudad de Alicante. La empresa nos dice que les llega información positiva de la tramitación de los permisos pero no se concreta su instalación. En el caso de Alicante se solicitó la instalación de un aseo en Óscar Esplá para atender a las líneas 21 y 23, otro en Plaza del Mar para los servicios no turnos, otro en La Isleta que dé servicio a la L38 y uno en la C/ Deportista Joaquín Blume para atender a la L36. Esperamos con paciencia los permisos del Ayuntamiento de Alicante esperando que se aceleren para no tener que tomar medidas no deseadas por nadie".

El pasado 31 de julio CGT anunció la descovocatoria de los paros para agosto, ya que los distintos ayuntamientos se había comprometido a instalar los aseos. Desde el sindicato explicaron que el parón seguía en el aire para finales de agosto si no se cumplía con su demanda, pero que dejaban tres semanas de margen para "no crear perjuicio a los usuarios", destacando también que entendían que cada ayuntamiento tiene su propio ritmo y que no todos los permisos llegarían al mismo tiempo.

Así, tras ver que todos salvo Alicante han instalado los aseos, han decidido no realizar por ahora paros.