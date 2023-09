El PSOE ha cargado contra el PP por su gestión de la polémica área de limpieza viaria y recogida de residuos. Los socialistas han manifestado que "es indignante que el PP alardee de que los vecinos 'disfrutan del plan de choque de limpieza desde el pasado 28 de mayo'”, destacando que el actual concejal de limpieza del PP "ha evitado referirse a que se han desbrozado puntos de la ciudad, ya que no está recogido en el pliego, y habla de limpieza”.

El grupo municipal socialista (PSOE) ha mostrado su rechazo absoluto a las palabras durante el pleno de este miércoles del actual concejal de Limpieza y Mantenimiento, Antonio Díaz (PP), en las que según el PSOE ha afirmado literalmente que el plan de choque de limpieza “ya lo disfrutan los ciudadanos desde el pasado día 28 de mayo”. “Conforme está la situación, es indignante que el edil ‘popular’ frivolice con la limpieza y recogida de residuos urbanos tras las numerosas quejar y publicaciones en redes sociales este verano”, sostiene la edil socialista Yolanda García en un comunicado este jueves.

Así se manifestó el regidor del PP a las preguntas de la oposición sobre la puesta en marcha del anunciado plan de choque de limpieza del Partido Popular: “El PP se está escudando en eufemismos para tratar de esconder que no tiene ningún plan de choque, porque en los términos que ellos lo vendieron en campaña no lo van a poder realizar”, añade García, quien ha subrayado que “de nuevo” los ‘populares’ utilizan la excusa de que se han encontrado “sin recursos” para realizar actuaciones extraordinarias.

“La conclusión es que no existe, ni existirá, el plan de choque prometido por el PP. Ahora ya hablan en términos como reorganización de servicios y, además, no son capaces de desglosar las actuaciones extraordinarias que se han realizado y que están previstas de aquí a final de año. No puede ser que durante el anterior mandato hubiera tanta crítica con los plazos del nuevo contrato de RSU y ahora el PP diga que la estimación es que esté en julio de 2025”, indica la edil.

Por otro lado, el equipo de gobierno anunció públicamente en medios de comunicación, el pasado mes de julio, que había limpiado el acceso al municipio desde Villafranqueza con varias actuaciones a través de la empresa concesionaria del contrato de limpieza y recogida de residuos urbanos (Prezero), entre ellas de desbroce de glorietas y caminos, tal y como se podía observar en las imágenes de la nota de prensa, según ha recordado el PSOE.

“En el pleno de julio, preguntamos precisamente por esta actuación para que el equipo de gobierno no vendiera intervenciones ordinarias como medidas del plan de choque extraordinario; y fue el concejal del área, y después el alcalde, los que respondieron que se habían realizado con horas extras y dentro del contrato actual”, recuerda la edil. No obstante, los socialistas remarcan que el concejal del PP “ahora evita hablar de desbroce” y se refiere a “limpieza viaria a coste cero para quitar las hierbas” por parte de la empresa.

“El desbroce no está recogido en el pliego, y ahora intentan tapar con meros eufemismos dichas actuaciones de horas extra efectuadas por la empresa, y que no es desbroce, sino limpieza, lo que es una tomadura de pelo considerable”, agrega García.

Baldeo

Por último, en la pregunta sobre baldeos que el equipo de gobierno está publicitando en redes sociales como intervenciones extraordinarias, el propio concejal reconoció durante la sesión que eran servicios comunes, con lo cual, el PP está “mintiendo” cuando vende estas medidas como su plan de choque cuando son intervenciones ordinarias.