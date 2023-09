Desde hace dos años, San Vicente del Raspeig no estaba realizando el necesario servicio de control y seguimiento de los niños y jóvenes que no acuden puntualmente a sus clases. Aunque desde el consistorio sabían de la importancia de contar con él, el área de Educación no lo puso en marcha.

Relacionadas Los servicios sociales de San Vicente incorporan 8 empleados y confían reducir la lista de espera en 3 meses