Cuarto intento para abrir una piscina climatizada que lleva terminada y con agua desde 2016. El pleno de El Campello ha aprobado este jueves el proyecto de explotación y la estructura de costes del Complejo Deportivo Municipal de El Campello, paso previo a sacar a concurso la gestión de la instalación y que una empresa se haga cargo de una apertura anhelada por los campelleros.

La propuesta presentada por el PP ha contado con el respaldo de populares, que están en minoría, Vox y la formación independiente Per El Campello, la abstención de PSOE y Compromís y el rechazo de EU-UP.

Se trata de la revisión y adaptación del proyecto del complejo deportivo, en base a una propuesta elaborada por expertos de la Universidad de Alicante, que pueda orientar a las empresas interesadas, y un informe de la estructura de costes presentado por el Ayuntamiento que ha sido avalado por la Junta Superior de Contratación Administrativa de la Generalitat Valenciana, que emite dictamen favorable a la propuesta. Ambos informes no son vinculantes, aunque sí preceptivos y garantistas. Un proyecto de la UA que se ha tenido que rehacer debido a la inflación producida por la crisis por la guerra de Ucrania.

Los documentos se someterán ahora a un periodo de exposición pública de 30 días hábiles, pasados los cuales, y una vez resueltas las alegaciones que puedan presentarse, tendrá que aprobarse de forma definitiva por el pleno, quedando ya el proceso definitivo por abrir: la aprobación del pliego de condiciones y salida a concurso para licitar la gestión a una empresa.

El equipo de gobierno no se fija plazos para ello: “Han pasado demasiadas cosas en este asunto como para aventurar fechas, pero lo cierto es que estamos dando pasos seguros y firmes para alcanzar el objetivo”, ha señalado el concejal de Deportes, Cristian Palomares (PP).

En la defensa de las propuestas de hoy, el alcalde Juanjo Berenguer ha destacado que el expediente contiene un documento inicial importante, que indica la imposibilidad de que sea el propio Ayuntamiento quien se haga cargo de la explotación de la piscina por insuficiencia de medios, por lo que desde el principio diferentes equipos de gobierno, de diverso signo político optaron por externalizarla.

Los avales presentados al proyecto, que emanan de la administración autonómica y la institución académica, se consideran “vitales” para seguir avanzando, ya que “confirman la viabilidad económica del proyecto”, han manifestado desde el PP.

Oposición

Desde el PSOE su edil Guadalupe Vidal ha manifestado que no se iban a oponer, pero ha mostrado sus dudas sobre la inclusión de un parking anexo a la piscina que será de uso para la instalación, donde ahora es aparcamiento libre, así como del riesgo de que la empresa adjudicataria reclame una indemnización por incumplirse la estructura de costes y no obtener los beneficios previsto, recordando el caso del parking de Els Furs.

El portavoz de Vox, José Manuel Grau, ha insistido en que en este proyecto deben primar los intereses de los vecinos y por ello iban a respaldar la propuesta para que se abra cuánto antes, aunque ha asegurado que “no es un cheque en blanco”.

Desde Compromís Adriana Paredes ha destacado que “la piscina tiene que abrirse ya”, aunque ha recordado su puesta por poner en marcha una gestión mixta que permitiría abrir ya las pistas anexas, destacando que no iban a bloquear la tramitación pero que velarán por el proceso.

El portavoz de Per El Campello, Paco Toni Palomares, ha recordado que “queda aún mucho” proceso y ahora viene lo más complejo, y que estarán vigilantes para que “los beneficios para los ciudadanos se respeten y se cumplan”, para que puedan acceder a estas instalaciones.

Y quien más beligerante ha sido contra este trámite ha sido Esquerra Unida-Unides Podem, que desde el inicio del proceso ha venido reclamando una gestión pública para la piscina y no privatizar su explotación. Su portavoz Pedro Mario Pardo, ha celebrado por una parte que ahora que el proyecto sí que incluye el coste del agua, algo que no recogía el anterior y motivo por el que alegó su formación, aunque ha mostrado su sorpresa por el hecho de que se recoja un precio más barato que el que se preveía en 2017.

Pardo ha manifestado que estudiarán el proyecto para presentar alegaciones, pero ha insistido en que una gestión pública o mixta permitiría abrir las instalaciones en seis meses, cuando ahora al menos hasta finales de 2024 no se podrán poner en marcha con la privatización. Ha criticado que un complejo construido con dinero público, casi 6 millones de euros, se vaya a adjudicar a una empresa para que saque beneficios, unos beneficios que el nuevo proyecto de gestión se disparan, ya que el primer documento de la UA los fijaba en 500.000 euros en 12 años, y este último los eleva a 3 millones.

Alerta también que lo que se ha hecho es aumentar ingresos y bajar gastos, para que sea más atractivo para las empresas, de forma que también se reduce la partida de personal y se aumentan las cuotas de los socios. Y se reduce la inversión en equipamiento de los 600.000 euros iniciales que tenía que aportar la mercantil a 300.000. Todo sin abonar una tasa al Consistorio. "Cuotas premium para un servicio low cost" ha manifestado.

Réplicas

El alcalde Juanjo Berenguer (PP), en el turno de réplicas, ha insistido que en los técnicos lo primero que han acreditado es la insuficiencia de medios del Consistorio para asumir la gestión de la piscina, por lo que la “gestión pública es inviable”, y ha señalado que el parking ya se contemplaba en el primer proyecto de 2017.

Berenguer ha destacado que el proyecto de explotación “es orientativo, mediante el cual podrá ser rentable, lo pide la Ley”, recordando que después la empresa presentará su propio proyecto y “los técnicos valorarán cuál es el mejor y con más visos de realidad”.

Del mismo modo ha señalado que “esto no es una piscina para bañarse, sino un complejo deportivo para nadar. No sirve poner un conserje y abrir” sino que se necesita más personal, recordando además el edil de Deportes que también hay que limpiar y mantener las instalaciones. Por su parte EU ha recordado que el Ayuntamiento tiene 36 millones en el banco que no se revierten en los ciudadanos, por lo que sí que hay fondos para ampliar los medios humanos.

Y Berenguer ha insistido en que “priorizamos el servicio” para que puedan acceder todos los vecinos, antes que cobrar a la empresa una tasa.

Del mismo modo el PSOE también ha abogado por una gestión mixta que permita abrir ya las pistas anexas. Vox, a quién EU ha afeado que en campaña electoral apostara por una gestión pública, ha respondido que este apoyo está motivado por la búsqueda del beneficio para los campelleros, y que se han revisado y subsanado los problemas, aunque ha asegurado que esta es “la última vez”, y que si no sale este proyecto, tratarán de que se haga una gestión pública.