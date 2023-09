El deportista xixonenc Joan de Déu Martines ha logrado recaudar casi 7.000 euros para la lucha contra el cáncer gracias a su reto solidario de participar en una carrera de montaña en los Alpes de 170 kilómetros. Martines ha corrido la prestigiosa Ultra Trail Montblanc (UTMB), una de las más exigentes del mundo, ya que implica un desnivel de 10.000 metros a caballo entre Francia, Suiza e Italia. Una carrera para la que ha empleado 35,5 horas.

Este reto solidario, bautizado por este xixonenc como "170 km corriendo la UTMB por los sueños de la cura del cáncer", ha buscado utilizar esta carrera como una plataforma para generar "conciencia y apoyo para esta causa vital". Martines ha explicado que ha logrado recaudar donaciones por valor de 6.956 euros, "6.956 gracias a toda la gente que ha colaborado de una forma o de otra en este reto solidario para la investigación de la cura del cáncer. Finalmente hemos recaudado 6956€ que irán destinados a este fin" y que gestionará la Fundación Instituto de Investigación Oncológica Vall d'Hebron (VHIO).

La carrera la disputó el pasado 1 de septiembre, y el deportista xixonenc ha explicado que "después de unos días de reflexión ya puedo decir que soy 'finisher’ de la UTMB. No ha sido fácil, al final tardé 35 horas y media. La victoria para deportistas normales como yo no es ganar la carrera, es finalizarla. Y la he acabado".

Y ha agregado que "cada paso que he hecho es en honor a mi estimada madre, a mi cuñada valiente, a mis estimados tíos y tías, así como a tantos y tantos amigos y amigas que cada día hacen frente al cáncer".

Martines pretendía utilizarlo como una plataforma para generar conciencia y apoyo para esta causa vital. Antes de la prueba manifestó que "cada paso quedamos en este reto solidario es un recordatorio constante de nuestra determinación para cambiar lo curso de esta lucha. Cada paso que dé durante la UTMB será un homenaje a todos aquellos que han luchado y están luchando contra el cáncer. Y recordaría a todos a los que desafortunadamente "han perdido la batalla, pero que continúan dándole fuerza para seguir luchando: Pote, Rodri, la tía Cecilia, la tía Mercedes..." y en el último mes, su tío Pedro y Enrique.

Frente a esta enfermedad que no conoce fronteras, el xixonenc llamaba a la solidaridad y a la acción: "Cada donativo, cada gesto de apoyo, es una oportunidad para marcar la diferencia en las vidas de aquellos que amamos", añadió antes de la prueba.