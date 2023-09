La oposición tumba una inyección de 265.000 € y bloquea la representación de Xixona en el Consorcio de Basuras PP, Compromís, Més Xixona y Jijona Nos Une rechazan una modificación de créditos para gastos de los colegios, fiestas y la Feria de Navidad, al alegar falta de información y reclamar unos nuevos presupuestos Las cuatro formaciones también bloquean los tres nombramientos propuestos por el ejecutivo por no haberlos consultado antes, entre ellos el representante del Ayuntamiento en el Consorcio, una entidad muy sensible al acoger el municipio el vertedero de Piedra Negra La alcaldesa carga contra la oposición por no haber manifestado en reuniones previas sus discrepancias sobre las propuestas, responde que los nombramientos recaen en los ediles que tienen las correspondientes competencias y que se ha dado toda la información de las partidas presupuestarias