Sin nichos en El Campello para poder dar sepultura a sus muertos. El camposanto no tiene plazas disponibles por lo que la situación es crítica. El PSOE denunció en el pleno del pasado jueves el colapso de las instalaciones, poniendo de ejemplos varias situaciones dramáticas vividas en las últimas semanas, con familiares que no han tenido más remedio que incinerar a un fallecido al no querer enterrarlo en otro municipio o que han exhumado a otro para poder usar su sepultura.

De esta situación el equipo de gobierno ha hecho responsables a los técnicos municipales. El concejal de Cementerio Cristian Palomares (PP) ha explicado que «nadie ha querido firmar» un contrato menor para construir 15 nichos y salir así del paso, por el riesgo de fraccionamiento advertido por Intervención, al haberse realizado una acción similar en 2021. Eso ha obligado a que se tenga que sacar a licitación pública esa pequeña ampliación, lo que dilata los plazos mientras el cementerio se ha quedado ya sin plazas disponibles. Y mientras, el Ayuntamiento tramita la construcción del nuevo cementerio, que va con retraso y para el que ya se han expropiado los terrenos. Hay que recordar que el tema del fraccionamiento de contratos es un tema muy sensible en la localidad, que en los últimos años ha bloqueado numerosos contratos menores, después de que los dos últimos alcaldes, tres exconcejales y una técnico se vayan a sentar en noviembre en el banquillo acusados de una prevaricación administrativa por contratos menores. El Campello perfila el diseño de un nuevo y moderno cementerio concebido como un gran espacio verde El edil socialista Yeray Hernández, en el turno de preguntas, ha cuestionado a Palomares sobre la situación del camposanto, que en el pleno de agosto afirmó que estaba en tramitación la construcción de 15 nichos, aclarando que el proyecto debe salir a licitación por el riesgo de fraccionamiento de contratos que ha advertido Intervención. Ejemplos del colapso Entonces Hernández ha explicado que en el último mes ha visitado tres veces el cementerio y «la situación es bastante lamentable», a lo que Palomares ha respondido que «no hace falta que me lo diga». Hernández ha manifestado que «no hay ningún nicho disponible», y ha puesto varios ejemplos de situaciones vividas en el cementerio en las últimas semanas, como consecuencia de este colapso. Ha explicado que a finales de agosto falleció un vecino, y para poder enterrarlo sus familiares tuvieron que exhumar a otro familiar para aprovechar su sepultura y enterrarlo allí. Otro caso fue otra fallecida a la que tuvieron que enterrar junto a otro familiar en el mismo nicho. Y «hace dos semanas, es el caso más significativo, ante el fallecimiento de un vecino, su familia, que se niega a enterrarlo en otro municipio y como no tiene otro familiar con el que ser enterrado, se ve obligada a incinerarlo para poder enterrarlo, sin ser su última voluntad, en uno de los columbarios, donde sí que hay plazas para cenizas. «Esta es la realidad, muy lamentable, muy precaria y muy grave», ha manifestado el edil del PSOE. Decreto del alcalde Tras esta intervención, Palomares ha declarado que «la realidad es que se tuvo que hacer por parte del alcalde un decreto porque no querían firmar el proyecto [de los 15 nichos]. El concejal de Cementerio, que no tiene técnicos, contrató un proyecto y se redactó, y ese proyecto estuvo dando vueltas y nadie de la casa quería firmarlo», en referencia a los técnicos. Y ha recordado que cuando se hizo esto sí que quedaban nichos, por lo que de haber podido realizarse esos 15 nichos a través de un contrato menor, la situación sería otra. Palomares agregó en el pleno además que están «trabajando en una ordenanza par una mejor gestión de los nichos». Y este viernes, a preguntas de INFORMACIÓN sobre la ampliación y el nuevo cementerio, ha manifestado que «los 15 nichos están en el departamento de contratación para su salida a licitación, y el proyecto del nuevo cementerio buscando financiación. Paralelamente, construiremos más nichos en las parcelas que nos queden». La situación de colapso del camposanto en los últimos años ha llevado a varias pequeñas ampliaciones, la última en 2021, con 35 nuevas plazas. Y al mismo tiempo se limitaron los enterramientos a quienes estén empadronados en el municipio al menos durante 5 años. Y a finales del pasado año el Ayuntamiento también invirtió 45.000 euros en la reparación de las cubiertas de las islas de nichos más antiguas del camposanto, rehabilitando la estructura y reparando voladizos. En concreto las obras afectan a un total de 342 nichos. Nuevo camposanto En cuanto al nuevo cementerio, cuyos terrenos ya han sido expropiados y el proyecto está en fase de redacción, se ubicará junto a la carretera que une El Campello con Busot, en unos terrenos de la partida rural El Corral de la Macoca, sobre dos parcelas que suman 91.690 metros cuadrados.