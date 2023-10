Mutxamel celebra el Nou d’Octubre amb diverses activitats culturals

L’Ajuntament de Mutxamel celebra este cap de setmana el Nou d’Octubre, Dia de la Comunitat Valenciana amb diversos actes de tipus cultural, esportiu o històric. La programació preparada per la regidoria de Cultura s’ha dividit en dues jornades. D’una banda, ahir va tindre lloc l’actuació del grup de música tradicional valenciana Tres Fan Ball, i el dilluns 9, durant tot el matí, hi ha previstes diverses activitats dirigides a tota la família.

El Nou d’Octubre, Dia de la Comunitat Valenciana, arrancarà a les 10.00 hores amb una cercavila de la Colla de Dolçainers i Tabaleters El Nuvolet. A les 10.30 hores serà la partida de pilota valenciana, en la modalitat de perxa, en el Carrer Fossar. Just al costat, a les 12.00 hores, en el Parròquia El Salvador, començarà la missa en valencià, en la qual participarà el Cor de Cambra Oscar Esplà.

Per a completar un matí d’activitats, a les 12.45 hores partirà del Passeig de la Constitució una dansà popular amb la participació dels Nanos i Gegants, de Grups de Dansa, de la Colla El Nuvolet, de la Muixeranga d’Alacant, d’Els Cavallets dels Templaris, la Societat Musical L’Aliança i els components del Grup de Teatre Municipal Infantil, que a la seua arribada a la Plaça Nova representaran l’Ambaixada del 9 d’Octubre. El recorregut de tota esta comitiva serà Passeig de la Constitució, Carrer Manuel Antón, Carrer cura Fenolll, Carrer mestre Sala Marco i Plaça Nova. A més, es podran realitzar visites a la Torre Campanar d’11 a 14.00 hores.

L’alcalde, Rafael García Berenguer, ha convidat a la ciutadania a «eixir al carrer per a compartir i gaudir de tots els actes previstos, en un dia de celebració i jubile per a tota la comunitat». La regidora de festes, Mª Loreto Riera, també ha volgut animar a tota la població a «acudir a festejar als carrers de Mutxamel el Dia de la Comunitat Valenciana. S’ha preparat un programa d’actes per a gaudir amb la família i amics, on la tradició i la festivitat serà present.

Serà un magnífic cap de setmana per a gaudir en família de la festa de tots els valencians i valencianes.