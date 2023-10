Un juzgado ha tumbado la reestructuración de áreas aprobada en 2022 por el alcalde de El Campello, Juanjo Berenguer (PP), que buscaba desbloquear los contratos menores que los técnicos se negaban a firmar por el riesgo de fraccionamiento. El ejecutivo aprobó por decreto de Alcaldía la separación de las áreas de Servicios e Infraestructuras, lo que conllevó que la jefa del servicio de ambos departamentos quedara orillada solo a Infraestructuras, y poniendo al frente de Servicios a una funcionaria interina. Una medida que además era rechazada por una decena de técnicos del departamento, tal y como ya informó este medio en julio de 2022.

La Confederación de Sindicatos de Empleados Públicos (Fesep), organización mayoritaria en el Ayuntamiento de El Campello, presentó un recurso contencioso-administrativo contra este decreto del alcalde hace más de un año. Y el pasado 6 de octubre el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Alicante ha emitido sentencia por la que estima íntegramente el recurso de la Fesep, declarando nulos y contrarios a derecho los tres decretos de Alcaldía por los que se llevó a cabo esta reestructuración. Por su parte desde el equipo de gobierno popular han anunciado este pasado viernes que presentarán recurso ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana, ya que la sentencia no es firme y por tanto por ahora se mantiene la separación acordada el pasado año.

Los tres decretos anulados por la magistrada son el que aprobó el proyecto de ejecución temporal denominado “Propuesta de mejora de transformación e implantación de una nueva gestión integral de la actividad de Infraestructura Pública y Servicios Públicos del Ayuntamiento de El Campello”; en segundo lugar, se produjo el nombramiento de una técnica de Administración General (TAG), funcionaria interina, para la ejecución del citado proyecto temporal; y por último se modificó de la jefatura de Servicio de Infraestructuras, Mantenimiento, Servicios Públicos y Playas, desdoblándola en dos y nombrando jefa de Servicios Públicos a la TAG recién nombrada funcionaria interina, según recuerda la Fesep.

La sentencia estima íntegramente el recurso de la organización sindical, con expresa imposición de las costas procesales al Ayuntamiento de El Campello. Así, la magistrada considera que no se produjo la preceptiva negociación colectiva con los sindicatos para esta modificación, manteniendo además que la designación de jefa de servicio debe ser para una funcionaria de carrera, y no una interina.

El fallo explica que "resulta evidente que la modificación operada en el organigrama municipal precisaba de la preceptiva negociación colectiva, por exceder del ámbito de la potestad de autoorganización que ostenta la Administración, dado que la modificación operada afecta directamente a las condiciones laborales del personal que presta sus servicios en dicha área. De igual modo, también era competencia de la Mesa General de Negociación aprobar previamente la forma de cubrir el puesto vacante de trabajo TAG, no estando justificado el nombramiento a partir del sistema de libre designación, no solo por cuanto que este sistema debe ser empleado con carácter excepcional -y dicha excepcionalidad no consta acreditada-, sino por cuanto que esta forma de nombramiento queda reservada para los funcionarios de carrera, y no para los funcionarios interinos".

Y también mantiene que el órgano competente para crear esa nueva plaza era el pleno, y no a través de un decreto de Alcaldía. El fallo señala que "en el presente caso, se ha procedido a una modificación de la estructura municipal mediante un decreto de Alcaldía, a través de la aprobación de un programa temporal, cuando la competencia, para la creación de esta segunda jefatura debería haber sido aprobada por el pleno, y su provisión mediante el procedimiento legalmente establecido con la oportuna publicidad".

El recurso

La Fesep denunció que las citadas tres resoluciones de alcaldía, "por las que se modificaba la estructura orgánica del Ayuntamiento no habían sido sometidas previamente a negociación colectiva de la Mesa General de Negociación del Ayuntamiento, ni aprobadas por el órgano competente (pleno del Ayuntamiento). Y por otro lado se creaba una nueva jefatura y se daba a dedo a una funcionaria interina nombrada para la ejecución de un proyecto temporal, cuando solo por ley como dice el Tribunal Supremo, pueden ser designados jefes de servicio los funcionarios de carrera, saltándose todo el procedimiento legal establecido en el proceder de la Administración y todo ello consentido por los que tenían la obligación legal de fiscalizar dichos actos: la jefa del servicio de Recursos Humanos y el secretario general del Ayuntamiento".

La Fesep ha recordado tras esta sentencia que los funcionarios municipales del área afectada ya presentaron solicitudes por vía administrativa ante el Ayuntamiento mostrando su disconformidad con la inminente división del área, tanto en el fondo como en la forma.

Estudian una querella

"Ante la gravedad de estos hechos, y la judicialización constante de los derechos laborales de los empleados públicos de este Ayuntamiento, de las que ya tenemos varias sentencias favorables, los servicios jurídicos de la Fesep van a estudiar la interposición de una denuncia /querella en el ámbito penal frente a todas las personas que resulten responsables y participaron en los procedimientos que motivaron las resoluciones que han sido declaradas recientemente nulas por los juzgados y tribunales por ser contrarias a derecho".

Castigo a la funcionaria

La medida aprobada en julio de 2022 por el alcalde fue vista por los funcionarios como un castigo contra la hasta entonces jefa del servicio de ambos departamentos, Laura Climent, que se había erigido como cabeza visible del malestar de los técnicos por la inseguridad jurídica que ha generado la instrucción de 2020 del alcalde para formalizar los contratos menores. Esta instrucción dejaba la responsabilidad última de esos contratos sobre los técnicos, sin supervisión previa de Contratación o Intervención, pese a los temores de poder incurrir en fraccionamiento de contratos como el que ha llevado al procesamiento precisamente de esta técnica, junto a los dos últimos alcaldes y tres exediles.

Este bloqueo de contratos llevó al punto de quedarse el Ayuntamiento sin cloro para las fuentes, lo que obligó a vaciarlas; tapar socavones con arena al no tener otros materiales; o mantener durante nueve meses casi todos los ascensores de instalaciones municipales cerrados. Tras la reestructuración llevada a cabo por el alcalde, estos problemas se han ido solucionando en gran parte.