El Ayuntamiento de Xixona podrá cerrar el año con normalidad gracias a Més Xixona (MX). El PSOE ha logrado salvar la inyección económica de 265.000 euros que bloqueó la oposición formada por PP, Compromís, MX y Jijona Nos Une (JNU). La alcaldesa Isabel López ha llevado al pleno ordinario del jueves por la noche, por despacho extraordinario al no figurar en el orden del día, la misma modificación de créditos rechazada hace un mes. Y la medida ha salido adelante gracias a la abstención de la formación independiente, que ha cambiado su postura por "responsabilidad" ante las consecuencias generadas por el rechazo de la medida en áreas como Cultura, Deportes, Educación o Fiestas, con recortes que han llevado a las Ampas del municipio a reclamar a todos los partidos que alcanzaran un acuerdo para que no se vieran perjudicados los niños, tal y como informó este medio el pasado domingo 22 de octubre.

De esta forma, el PSOE (6 ediles) ha logrado aprobar la modificación de créditos para poder cerrar el año sin recortes, gracias a la abstención de MX (1 edil) y el voto de calidad de la alcaldesa Isabel López, al haber un empate con PP (3 ediles), Compromís (2) y JNU (1), que sumaban 6 concejales.

El concejal de Més Xixona Marcos Ros, al igual que los otros grupos, ha apremiado al ejecutivo a trabajar con la oposición en la confección de las cuentas de 2024, reclamando diálogo y transparencia, y ha acusado de "soberbia" al PSOE por comprometer más dinero de lo que había presupuestado.

Y el edil socialista de Hacienda, Ricardo Mira, ha insistido en que estas modificaciones de créditos son habituales en todos los ayuntamientos a finales de año y que el gasto total es igual o inferior al del año pasado. Y ha agregado que aunque hubieran habido presupuestos actualizados -están prorrogados los de 2021-, se hubiera tenido que llevar a pleno una modificación de créditos, no igual, pero parecida. Y ha destacado que están trabajando en las nuevas cuentas para presentar una primera propuesta, y que contarán con la participación de la oposición para recoger propuestas de los grupos, "como he hecho en todos los presupuestos que hemos aprobado".

Mira ha justificado que hayan vuelto a llevar el punto al pleno porque “no podía alargarse más en el tiempo una situación que estaba causando muchos problemas al tejido social de Xixona y que era urgente desatascar, para volver cuanto antes a la normalidad y minimizar los efectos negativos que ha provocado durante las últimas semanas”.

Por su parte la alcaldesa Isabel López ha agradecido a Més Xixona su cambio en el voto, señalando que "no sé si es soberbia o no, yo creo que es más ingenuidad el llevar algo como esto al pleno, porque nunca jamás se me había pasado por la cabeza que se votara en contra de poner un dinero que está, ponerlo donde toca para que haya talleres de cerámica o de costura, o se apoye a las fiestas como siempre o a los deportistas, o si se rompe una puerta se pueda arreglar. Yo creo que eso es algo que no más allá de querer hacer lo mismo que se ha querido hacer por Jijona". Y ha afeado al líder de JNU, el exconcejal de Cs Eduardo Ferrer, que ahora rechace esta propuesta cuando en el pasado mandato participaba en el equipo de gobierno en estas mismas modificaciones de créditos", agregando que "hay municipios que no aprueban presupuestos desde 2019" y que no es nada extraño que haya ayuntamientos con cuentas prorrogadas.

Del mismo modo ha señalado la alcaldesa que "está más que claro que gobernamos en minoría, nos falta un voto, pero si un grupo salió reforzado de las pasadas elecciones fuimos nosotros", ya que obtuvieron un concejal más y mantuvieron la Alcaldía. Y ha agregado que "habéis dejado claro que la oposición puede bloquear cualquier cosa que pase por pleno, lo habéis dejado clarísimo, tomo buena nota", recordando que "que todos estemos de acuerdo en todo es una utopía".

Este viernes Més Xixona ha emitido un comunicado en el que ha informado de "su decisiva postura de abstenerse en la votación, una decisión tomada con la máxima responsabilidad pensando en los intereses del pueblo de Xixona. Desde el comienzo de esta legislatura, hemos insistido en la importancia de la transparencia, la inclusividad y una gestión responsable de los fondos públicos. La propuesta actual del PSOE muestra una actitud que consideramos apresurada, comprometiendo dinero sin tener la certeza de estos recursos. Es sorprendente que ahora se proyectan acusaciones hacia la oposición, insinuando que estamos bloqueando iniciativas de asociaciones, Ampas y actividades culturales".

La formación liderada por Marcos Ros ha explicado que "estamos en un contexto político donde el PSOE no dispone de mayoría absoluta, y esto tendría que traducirse en una mayor predisposición al diálogo y en busca de consensos. La mayoría de los xixonencs no ha otorgado una confianza plena a esta formación, haciendo todavía más necesario este acercamiento entre fuerzas".

Para no perjudicar al tejido asociativo y cultural

MX ha señalado que "pese a nuestro descontento con la gestión y la propuesta, y por no perjudicar al tejido asociativo y cultural de Xixona, hemos decidido abstenernos. Esta decisión no tiene que ser interpretada como un aval, sino como un acto de responsabilidad". Y ha hecho un llamamiento al PSOE "para que empiece sin más dilación a trabajar en presupuestos para el 2024. Unos presupuestos que tienen que ser confeccionados con la participación activa de toda la ciudadanía y de todos los grupos políticos", agregando que "reafirmamos nuestro compromiso con Xixona, buscando siempre el mejor para nuestro pueblo".

Oposición

Por su parte la oposición ha mantenido durante estas semanas que la responsabilidad de este bloqueo es del PSOE, acusándolo de manipulación, tal y como informó este medio el pasado 13 de octubre. Y en el pleno de este jueves el portavoz del PP, Víctor Manuel Masiá, ha advertido que "hoy nos conseguís torcer el brazo, pero desde luego esto no se va a repetir, porque no os vamos a votar los presupuestos si no participamos en ellos". Así, ha exigido participar en la confección de los presupuestos, manifestando no entender por qué se volvía a llevar a pleno la misma modificación si no iba a salir, antes de que Més Xixona diera a conocer su cambio en el voto.

Desde Compromís su edil Lucas Sirvent también ha reiterado que "nada ha cambiado" en este mes, y que han pedido información sobre el presupuesto de 2024 , "es lo importante", ya que "consideramos que necesitamos información del presupuesto de 2024 para poder ir más allá en esta modificación".

Y desde JNU Eduardo Ferrer ha calificado el llevar este punto al pleno por la vía de urgencia de "encerrona", ya que ha asegurado que "no queremos bloquear" pero necesitaba "más tiempo", después de que el PSOE comunicara que este punto, sin modificaciones respecto al de hace un mes, iba a pleno una hora antes.

Equipo de gobierno

El PSOE en un comunicado ha explicado este viernes que la modificación de créditos "entendíamos que no se podía demorar más, estamos hablando de gastos que ya estaban previstos con antelación, que son iguales o menores a los del año pasado, y que se pagarán con un dinero del que ya disponía el Ayuntamiento”.

Una vez aprobada la modificación de crédito sí que se podrán llevar a cabo todas las actividades que estaban previstas de aquí a final de año, principalmente dirigidas a los niños y jóvenes, como los talleres municipales de cerámica y costura, el proyecto de arteterapia a desarrollar en los tres colegios o la programación navideña.

Los clubs y deportistas locales recibirán las subvenciones anuales previstas en el convenio y también los colectivos festeros, aunque dos de estas fiestas -San Lucas y Heladeros- ya se han celebrado o están haciéndolo y, por tanto, habrán visto afectada irremediablemente la edición de este año. Por su parte, la Feria de Navidad y el Día Mundial del Turrón dispondrán de un presupuesto que permitirá organizar más actividades y mejorar la experiencia para el visitante, como era la intención.

Desde el equipo de gobierno señalan que “aprobar esta modificación de crédito también permitirá que nos podamos centrar en lo que ahora es realmente importante, que es aprobar los presupuestos para 2024”.