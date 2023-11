Un sentido homenaje con crítica al código penal. Unas 80 personas se han reunido durante la tarde del sábado 4 de noviembre, a las puertas del Ayuntamiento de El Campello, para pedir justicia para Jessica, la mujer atropellada y asesinada el pasado 30 de septiembre por un conductor que intentó darse a la fuga y que acabó dando positivo en el control de alcoholemia.

La manifestación, dirigida por familiares de la víctima y con representación de amigos y compañeros de trabajo, ha consistido en una concentración silenciosa donde varias personas cercanas a la mujer de 41 años fallecida han querido dedicarle unas palabras, pidiendo justicia "por los tres hijos menores de edad que se han quedado sin su madre y que lo están pasando muy mal", ha comentado una de las sobrinas a este diario.

Actualmente, el joven de 25 años que fue encarcelado por el homicidio imprudente de Jessica mientras se encontraba trabajando en el servicio de limpieza viaria de El Campello a las siete y media de la mañana, está fuera de prisión tras abonar la fianza de 3.000 euros acordada por el juzgado. Por ello, los familiares, amigos y vecinos de El Campello se han reunido frente al consistorio municipal para pedir un código penal "más justo para vícticas como Jessica, para no ver al asesino de tu familiar por la calle después de un hecho así".

"¿3.000 euros? ¿Eso vale la vida de una mujer inocente?", ha clamado entre lágrimas Cristina, una de las sobrinas de Jessica que, además, ha querido dedicarle una íntima carta que le escribió recordando los momentos que pasó junto a ella. "Sé que nos estás escuchando y que estarás orgullosa de cada uno de nosotros, y de ver que tus hijos no están solos, nos tienen a toda la familia, y que sepas que no te van a olvidar porque nosotros siempre les hablaremos de ti". Ha finalizado su emotiva participación alegando que "no se va quien se muere sino quien se olvida".

El alcalde de El Campello, Juanjo Berenguer, así como otros ediles y representantes de la corporación municipal, han querido asistir al acto para apoyar a los familiares de la víctima. Además, Berenguer ha tenido la oportunidad de dirigirse a los vecinos de la localidad allí presentes para manifestar su "más sentido rechazo" al suceso ocurrido y "pedir justicia con la rabia que podemos sentir todos ante un hecho así". Además, ha querido finalizar su participación pidiendo un minuto de silencio "para recordarla durante este rato, que es de lo que se trata este acto".

Recuerdo grabado

Para dar más fuerza al mensaje, los familiares y amigos de Jessica han repartido camisetas blancas con la foto de la víctima grabada en la parte de delante y con el eslogan "Justicia para Jessica" en la parte trasera. Además, se han elaborado pancartas entre la que destacaba una que rezaba "Los muertos no pueden pedir justicia, así que está en manos de los vivos hacerlo".

Según datos de la Comandancia de la Guardia Civil, el número total de asistentes se establece en unas 80 personas que han querido participar en la movilización para reclamar el encarcelamiento del causante del atropello y, por ende, del homicidio imprudente de Jessica mientras estaba en su puesto de trabajo.