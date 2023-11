"Más poda, más contaminación, menos humedad"; "el arbolado urbano reduce la temperatura del asfalto"; "te ayudo a respirar ¡no me dañes!"; "mis hojas dan comida a otros seres"; "més frescor, menys podes"; "la copa del meu arbre a qui molesta?"; "on estan els meus amic ocells?"... estos son algunos de los mensajes con los que un grupo de vecinos ha inundado El Campello en la noche del jueves al viernes. Más de 280 carteles fueron colocados por estos residentes, para tratar de concienciar a la gente de los beneficios del arbolado de las calles, y que el Ayuntamiento restrinja las podas, que consideran excesivas.

Estos vecinos quiere así alertar de que las podas que se llevan a cabo actualmente dejan sin sombra las calles, lo cual lo sufren los residentes en verano con las cada vez más altas temperaturas, y además debilitan los árboles. Así, lamentan la poda que arrancó hace mes y medio de moreras del centro de El Campello, dejando los ejemplares reducidos a la mínima expresión.

Muchos de estos carteles ya habían sido retirados por el Ayuntamiento en la mañana del viernes, ya que desde el equipo de gobierno del PP han alertado de estos carteles "dañan los árboles". El Ayuntamiento ha explicado que "los árboles se podan ahora en todas las ciudades, para que se desarrollen fuertes en primavera. Y en octubre nos limitamos a recortar las moreras de la avenida Generalitat para que puedan ver los desfiles de los Moros y Cristianos desde los balcones, ya que también generan quejas" por esa falta de visibilidad. Y han insistido que quien decide las podas es el equipo técnico de parques y jardines.

Desde este grupo de vecinos explican que "somos gente variopinta preocupada por el medio ambiente y por mejorar la calidad de vida en el pueblo. Y llevamos un tiempo descontentos por las podas de los árboles, ya que estas reducen la sombra de la que vamos a poder disfrutar en verano, más aún con el incremento del calor que estamos experimentando, lo que dificulta andar por las calles con un mínimo de bienestar".

Estos residentes lamentan que "ahora ha llegado la poda, que contraviene todas las directrices mundiales, de las capitales de provincia... de todo. En todos sitios se están replanteando el tema del arbolado para paliar el calor en verano, pero aquí parece que no. La poda no sigue los más mínimos principios ni lógica, lo que hacen es desmocharlo, quitarle toda la parte que tiene hojas, no podarlo. Esto además de dejarnos con mucha menos sombra, debilita los árboles", que denuncian evidencian su mal estado de salud. Del mismo modo alertan que "la técnica empleada para podar es discutible", ya que aseguran que causan hongos, heridas y sangrados en los ejemplares".

Este grupo insiste en preguntarse a quién pueden molestar estos árboles, y que si el problema con las hojas o que manchan, lo que se tiene que hacer es reforzar la limpieza, no eliminar la copa de los árboles. "Nuestra campaña ha sido pacífica y con mensajes para tratar de concienciar a la gente, sin insultos ni nada de eso. Y todo con material reciclado que hemos sacado de nuestras casas". La Policía Local ha llegado a identificar a alguno de los vecinos que han participado en esta iniciativa, advirtiéndoles que no podían colocar los carteles, según han explicado los residentes. Estos carteles se han instalado por la avenida Generalitat, Doctor Fleming y alrededores de los colegios, entre otras zonas, para reclamar cambios en las podas para permitir que haya más sombra y crezcan sanos los árboles.