El PSOE ha asegurado este viernes que "las gestiones para poner en marcha el Centro de Salud III estaban hechas antes del cambio de gobierno en San Vicente”. Así, el grupo socialista "ha recriminado al Partido Popular su intervención en el pleno del miércoles, en la que la edil popular Mercedes Torregrosa acusó al anterior equipo de gobierno progresista de 'no haber hecho nada' relativo a las gestiones para poner en marcha el Centro de Salud III. Según Torregrosa, la inscripción en el registro autonómico para que la Generalitat fuera la propietaria del suelo donde irá esa infraestructura ha sido gestión absoluta del PP, con Pachi Pascual como alcalde", ha explicado el PSOE en un comunicado, agregado que esto "es rotundamente falso”, dado que “las gestiones para ponerlo en marcha se quedaron hechas antes del cambio de gobierno en San Vicente”, han asegurado los socialistas.

El PSOE preguntó en sesión plenaria por la situación en la que se encontraba el proyecto, "dado que el grupo municipal se percató de que el Consell de Carlos Mazón no lo ha incluido en los presupuestos para 2024. Por ello, los socialistas organizaron una reunión de trabajo con diputados en Les Corts para presentar enmiendas por la ausencia de esta infraestructura, así como La Yesera, las parcelas permutadas con la GVA para construir viviendas sociales y la remodelación de la ronda San Vicente-Sant Joan".

"Ante el discurso de la edil del PP, cargado de mentiras y de un contenido político muy poco elegante, tanto el anterior alcalde, Jesús Villar, como la edil Yolanda García, han subrayado que la documentación se mandó al gobierno autonómico en mayo, después de que el pleno de abril aprobará la cesión de la parcela a la Conselleria de Sanitat para poder iniciar los trámites para la inscripción en el gobierno autonómico", ha destacado el PSOE.

No obstante, una vez pasan las elecciones y se produce el cambio de gobierno en el Ayuntamiento, "la Conselleria requirió una serie de subsanaciones al Consistorio que no se contestaron por una despreocupación del actual equipo de gobierno", afirma el PSOE. “Lo fácil es echarle la culpa siempre al PSOE y a la gestión del anterior equipo de gobierno, cuando la realidad es que durante cinco meses no se ha atendido a este requerimiento de la Generalitat para desbloquear este trámite sobre el Centro de Salud III”, indican los dos ediles.

Además, Villar ha insistido en que todos los procesos y gestiones para llevar la cesión de la parcela al pleno de abril comenzaron a principios del año 2022, por lo que la puesta en marcha de esta infraestructura sanitaria fue una “prioridad” para el PSOE en el gobierno. “En octubre del 2022 se llevó a Junta de Gobierno el informe definitivo para poder ceder este espacio, y desde entonces no se paró hasta que se llevó al pleno en el mes de abril”, agrega.

En la misma línea, Yolanda García y Jesús Villar han recordado al PP que los tiempos administrativos son “iguales” para todos y que “muchas veces no son los que a todos nos gustaría”. “Estuvimos un año y medio trabajando con la Generalitat Valenciana para superar todos los procesos administrativos, por lo que no vamos a permitir que Mercedes Torregrosa tire por tierra nuestro trabajo y el de los técnicos, para decir que ahora, por arte de magia, Pachi Pascual ha resuelto todo en cinco meses como alcalde”, recrimina Villar.