El Tribunal Supremo ha rechazado la admisión a trámite del recurso de casación presentado por la Asociación de Afectados por el Vertedero contra el archivo de la causa por los malos olores que genera la planta de basuras de El Campello. La resolución, fechada el pasado 29 de noviembre por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Alto Tribunal, inadmite la apelación, al no estar suficientemente justificada la misma.

De esta forma, se cierra para los afectados esta vía, ya que no se puede recurrir la decisión del Supremo, lo que viene a refrendar el fallo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana. La sentencia del TSJ del pasado 24 de mayo ya venía a confirmar la postura de un juzgado en primera instancia, señalando que las emisiones están dentro de lo autorizado. Además, rechazaba pasividad por parte de las administraciones, descargando además de responsabilidad al Ayuntamiento.

El Supremo justifica en su providencia que “en el escrito de preparación no se ha fundamentado suficientemente, con singular referencia al caso, que concurran alguno o algunos de los supuestos que permiten apreciar el interés casacional objetivo y la conveniencia de un pronunciamiento de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (...), pues si bien se invocan los apartados a), b), c), f) e i) del articulo 88.2 de la LJCA, nada útil argumenta sobre el interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia en los términos que viene exigiendo esta Sección Primera”.

Además, añade que “la cuestión controvertida no deja de ser de legalidad ordinaria: la superación o no de determinados niveles o limites de emisión de olores, que las dos sucesivas instancias jurisdiccionales han considerado que en este caso no se han rebasado y se ajustan a la autorización ambiental integrada, de forma que el debate trabado en la instancia se ha circunscrito a los hechos que afectaron únicamente a los recurrentes, centrándose el debate jurisdiccional en la valoración de la prueba existente para dilucidar si se superan o no los parámetros fijados por la administración competente, siendo así que los hechos y la valoración de los mismos son aspectos que no pueden ser objeto de examen en el recurso de casación”.

Ese interés casacional necesario para que el Supremo admita un recurso se refiere a que vaya en contra la jurisprudencia del Supremo, exista jurisprudencia contradictoria, se apliquen normas sobre las que no existiese doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo, o que la cuestión sea de interés general (por afectar a un gran número de situaciones) para la interpretación uniforme de la ley estatal o autonómica, entre otras cuestiones.

La resolución incluye además la imposición de 1.000 euros en concepto de costas procesales, a cargo de los afectados.

Manifestación convocada para el 16 de diciembre

De cualquier forma, los vecinos mantiene abierta otra causa en los juzgados. Y al margen de la vía judicial, donde los afectados han sufrido ya varios varapalos judiciales desde la puesta en marcha de la planta en 2009, el próximo 16 de diciembre se ha convocado una manifestación contra la prolongación de la vida útil del vertedero que tramita la Generalitat, tal y como informó este medio el pasado 1 de diciembre.

Los vecinos y la oposición se han unido en la lucha contra esta propuesta para ampliar la capacidad del actual vaso incrementando la cota de vertido en 10 metros, lo que alargaría en 3,5 años su vida útil. PSOE, Vox, Compromís, Per El Campello y EU-UP, junto con la Asociación Vecinal Campellera y la Asociación de Afectados por el Vertedero, han acordado acciones conjuntas contra esta prolongación de la vida útil. Y uno de los principales acuerdos es convocar una manifestación el próximo 16 de diciembre.