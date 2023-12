Sant Joan no tendrá Bonos Consumo en diciembre. El equipo de gobierno popular confirmó en el último pleno ordinario de noviembre que no habrá una nueva edición, ya que la Diputación no ha sacado una nueva línea de ayudas, y tampoco los comerciantes necesitan este apoyo en Navidad, sino que es preferible en otra época del año como por ejemplo febrero o marzo, según manifestó el ejecutivo. San Vicente es otro municipio que no ha podido lanzar la campaña, pese a tenerla presupuestada, por problemas con los plazos y por falta de personal en el área de Comercio.

De cualquier forma, el equipo de gobierno popular ha anunciado que incluirán en el presupuesto de 2024 en el que están trabajando una partida para realizar una campaña con recursos propios a lo largo del próximo año, independiente de que haya ayudas desde Diputación. El PSOE ha criticado este lunes que el Ayuntamiento no lance ahora una nueva campaña con fondos propios. "El gobierno encabezado por el alcalde Santiago Román, del Partido Popular, ha decidido implementar el Bono Consumo en Sant Joan durante estas festividades navideñas, dejando a la ciudadanía y a los comerciantes en una situación desfavorable". Los socialistas han recordado que "en el pasado pleno de octubre, el Partido Socialista indagó al concejal a cargo del área, Manuel Nieto, sobre la posibilidad de una nueva edición de los Bonos Consumo para Navidad, como se había hecho anteriormente. Nieto argumentó que esa decisión dependía casi siempre de la Diputación y que los fondos destinados a ello se habían agotado en mayo". Los Bonos Consumo de Sant Joan supondrán un impacto en el comercio de 572.438 euros Ante esto, "el concejal socialista Daniel Amores señaló la posibilidad de utilizar financiación municipal, como el remanente de tesorería que habían estado utilizando en muchos otros proyectos, para llevar a cabo la campaña navideña de bonos. Sin embargo, el concejal responsable parecía más enfocado en justificar las decisiones tomadas, que en buscar soluciones para la presente situación", ha señalado el PSOE. Y en este pleno de noviembre, Nieto reiteró la ausencia de la campaña de Bonos Consumo, recordando que ya lo había confirmado antes. El regidor popular recordó que las últimas campañas han ido ligadas a las ayudas de la Diputación, y que Sant Joan no dispone de tanto dinero, prefiriendo emplear los fondos existentes "en la promoción del pueblo y en las campañas que estamos haciendo". Y ha recordado que "los comerciantes dicen que en la campaña navideña no necesitan la promoción del Bono Consumo", porque ya hay compras de por sí por la Navidad. Y que prefieren que se hagan en otras épocas más flojas, como por ejemplo febrero o marzo. Sant Joan lanza una campaña de Navidad para fomentar la activación comercial, el ocio y las fiestas Y en declaraciones a INFORMACIÓN, Nieto ha explicado este lunes que "a nadie le amarga un dulce, pero en Navidad son fechas en las que ya de por sí se vende mucho", destacando que han apostado por tanto por una campaña navideña fuerte, "con mucha promoción, mercado navideño, casita de Papá Noel, pista patinaje, promoción de comercios... antes que Bonos consumo en una época que no son tan necesarios. Creemos que los Bonos Consumo son para épocas de bajada de ventas", y así lo corroboran los comerciantes. Nieto, además, ha confirmado que incluirán una partida en los presupuestos de 2024 para realizar una campaña de Bonos Consumo, independientemente de que Diputación vuelva a lanzar sus ayudas. Por su parte el PSOE ha recordado que Nieto manifestó en el pleno que "lamento que no vaya a haber Bono Consumo", a lo que los socialistas han señalado que ello "solo subraya la falta de compromiso con la comunidad y los comerciantes". Y ha criticado que se gastará todo el dinero en la campaña anterior, en plenas elecciones municipales. Además, "en respuesta a los ataques infundados del concejal popular y su desinformación sobre campañas anteriores", el PSOE recordó que "las últimas ediciones del Bono Consumo, en 2021 y 2022, fueron financiadas con fondos municipales, no dependientes de la Diputación", ya que antes Nieto había dicho que el PSOE no había hecho campañas de este tipo sin el apoyo de la Diputación, algo que negaron de plano los socialistas. Nieto ha querido aclara a este respecto este lunes que en 2020 y 2021 "estábamos en pandemia", con la hostelería casi cerrada y los problemas de los comercios, y que aquellas campañas fueron lo único que se hizo por parte del Ayuntamiento en el ámbito comercial, "lo cual está bien", pero no son comparables con la actualidad. "Lamento su decisión, lamento que usted haya ido en contra de los intereses de la ciudadanía y de los comerciantes de Sant Joan", declaró el concejal socialista Daniel Amores. "Los comerciantes no esperaban fotos políticas ni adornos, sino una campaña efectiva que estimulara las ventas en estas fechas tan significativas". Reflexionando sobre la situación, el PSOE enfatizó "la falta de dirección política por parte del concejal de Comercio quien, tras más de cien días en el cargo, aún no ha comprendido su rol fundamental: velar por los intereses del tejido comercial de Sant Joan d’Alacant. El énfasis en eventos lúdico-festivos y la ausencia de acciones que estimulen la economía local demuestran su desconexión de las necesidades reales de la comunidad, algo que pone muy en entredicho la competitividad de los sectores productivos de la localidad".