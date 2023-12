El ejecutivo municipal del PP, que gobierna en minoría en Mutxamel, ha aprobado las cuentas para 2024 gracias al apoyo de Compromís y Podem-EU, cuyo respaldo ha sido clave para salvar el rechazo de PSOE y Vox. Los presupuestos han salido adelante en la sesión extraordinaria celebrada en la mañana de este jueves, con los votos de PP (9 ediles), Compromís (1) y Podem (1), que suman 11, frente a los 10 de PSOE (7) y Vox (3). Y no es la primera vez que los populares se apoyan en estas coaliciones de izquierdas, ya que la compra del BIC Hort de Ferraz también ha sido posible por su respaldo.

Así, se ha dado luz ver a unas cuentas que crecen en 2,3 millones de euros respecto a las anteriores, hasta alcanzar los 26,9 millones. Desde el área de Hacienda han explicado durante el pleno que las arcas municipales están completamente saneadas y que el presupuesto para el próximo año, pese al incremento, cumple con las reglas de gasto establecidas y atiende a las prioridades del municipio.

El ascenso de 2,3 millones de euros responde a mejoras del 40% en las partidas de basuras y limpieza, un 10% en toda el área de servicios sociales, así como en otras como Deportes, Turismo, Comercio y Recursos Humanos.

A nivel de departamentos, dentro del área de Obras Públicas está previsto renovar de forma integral el actual Juzgado de Paz para convertirlo en un edificio moderno y accesible. También se van a iniciar las gestiones para desarrollar el Museo Etnográfico y de la Festa en la Casa Jardín y Hort de Ferraz, comprada este miércoles por el Consistorio.

Así mismo se va a realizar una nueva oficina de turismo y se van a proyectar nuevas zonas deportivas, además de seguir mejorando el actual polideportivo Els Oms. Del mismo modo se va a adecuar el antiguo mercado municipal con el fin de hacer salas provisionales y que puedan aprovecharse y así el inmueble no esté cerrado. Y está prevista una partida para la mejora de parques municipales e instalación de fuentes con el objetivo de reforzar así los servicios que estas áreas públicas ya ofrecen.

En el área de informática se va a iniciar un proceso de cambio del sistema informático para que sea más ágil y rápido y permita acortar burocracia interna y facilite los trámites con la administración a los propios vecinos. Otra de las mejoras importantes que posibilitará este presupuesto, es la creación de una Oficina Municipal de Atención al Ciudadano itinerante que recorra las urbanizaciones y que permita que la ciudadanía de estas zonas pueda realizar los trámites municipales o solicitar información sin desplazarse al núcleo urbano. Su funcionamiento se iniciará próximamente en “La Huerta” y que se ampliará a otras partidas a lo largo del 2024.

A nivel de Medio Ambiente, se va a continuar con la adecuación y limpieza, así como la creación de nuevas rutas alrededor de los azudes y Monte El Calvari.

Seguridad

El área de Seguridad también se verá reforzada con 40.000 euros en para mantener los servicios del parque móvil actual y la ampliación de cámaras de vigilancia, y trabajar en conjunto con el área de Mantenimiento para mejorar vías públicas con señalización, badenes, etc.

Respecto a las partidas de actividades por áreas, en deportes se ha aumentado para maximizar los eventos de esta tipología, también se ha aumentado la cuantía referida a la actividad “Diverestiu” para mejorar este servicio tan importante para las familias del municipio.

Por su parte la edil de Hacienda, Felicia Aracil (PP), ha puntualizado que “los presupuestos de 2024 se han realizado pensando en todo el municipio desde el casco urbano hasta las urbanizaciones, se ha trabajado para reforzar partidas que mejoren servicios esenciales para la ciudadanía sin dejar de lado la cultura, fiestas y tradiciones”.

El alcalde Rafael García Berenguer ha mostrado su satisfacción ante la aprobación de las nuevas cuentas municipales y ha incidido en que “van a aumentar nuestras posibilidades de gasto, hecho que se traduce en inversión en el municipio y en una nueva oportunidad de crecimiento para Mutxamel”.

Y ha querido dejar constancia que “el equipo de gobierno ha aceptado cerca del 70% de las enmiendas presentadas por los grupos políticos municipales con el fin de seguir trabajando en equipo para construir un Mutxamel por y para todos”; ha agradecido a los grupos que han apoyado el nuevo presupuesto.

Alegaciones de Podem

Unides Podem-Esquerra Unida ha remitido un comunicado en el que defiende el respaldo a las cuentas. "Hemos presentado diez bloques de propuestas que engloban vivienda, participación ciudadana, obras, deporte y tiempo libre, 'promoció del Valencià', sostenibilidad ambiental y desarrollo rural, protección animal, igualdad, educación, mantenimiento y servicios. En cada uno de eso bloques se han ampliado partidas y creado nuevas para dotarlas con el suficiente crédito para poder llevarse a término. Teníamos dos opciones, o trabajar en mejorar el presupuesto y con ello Mutxamel, o la posición de otros partidos con enmiendas poco trabajadas y solo para poner la mano al final de mes. Nosotros optamos por trabajar", ha manifestado la coalición de izquierdas.

"Nos hemos centrado en las problemáticas más necesarias para Mutxamel, como es el plan de vivienda pública, mejora del alumbrado público para todo el municipio, construcción de nuevos espacios deportivos, acompañado del plan director para el deporte en el municipio (campo de futbol 11, pista multideportivas, mejoras estructurales y organizativas en el polideportivo dels Oms, becas a los y las deportista del municipio, como así incrementos de los actos deportivos,…). También nos hemos centrado en mejorar el medio ambiente con la limpieza y manteniendo de sendas, como la adecuación de acceso a las mismas, en especial a la zona del jardín del Calvario", ha señalado su concejal Borja Iborra.

Presupuestos participativos

"Creemos que es fundamental la participación ciudadana en el desarrollo del municipio. Por ello el 24 de noviembre de 2016 presentamos una moción, que fue aprobada, los presupuestos participativos y que desde el año siguiente hemos venido presupuestando en nuestras enmiendas. Este año ha sido aceptada, lo que supondrá la puesta en marcha de este mecanismo de interacción de la ciudadanía de Mutxamel para llevar sus propuestas directamente a parte del presupuesto. También presentamos el 28 de abril de 2016 la moción de redacción de la ordenanza de accesibilidad universal, siendo aprobada por el pleno y siendo ahora, tras mucho insistir, que la mejora de pavimentos, rebajes, aceras, luces, etc… se van a llevar a cabo bajo los criterios de dicha ordenanza que se va a poner en marcha este 2024.

"Un municipio que olvida su lengua, es un municipio que olvida su historia. Por ello creemos firmemente en potenciar nuestra lengua, el Valencià, mejorando sus partidas. En igualdad apostamos por visibilizar al colectivo LGTBI+ con acciones a nivel educacional y fuera de nuestro municipio. Del mismo modo que con la coeducación y la protección de la mujer, mejorando las partidas a través de las ayudas del pacto de Estado. Es sabido del problema de las colonias felinas de Mutxamel, por este motivo hemos creado la partida de carnet de alimentador/a y hemos solicitado la puesta en marcha de la ordenanza de bienestar animal", ha apuntado Unides Podem-EU.

"Por todo esto y visto que han aceptado casi el 100% de nuestras propuestas, Unides Podem- Esquerra Unida ha decidido votar a favor del presupuesto, pero no es un cheque en blanco, es un acuerdo para que estas propuestas se lleven a cabo, y el pueblo de Mutxamel avance sin bloqueos, hacia un municipio donde vivir, más amable, cercano, en definitiva, el municipio que todos y todas queremos".

Compromís

Por su parte la concejal de Compromís, Conxi Matrínez, ha explicadpo a INFORMAMCIÓN QUE "vecinos y vecinas nos votan para que trabajemos por nuestro pueblo, y no para pasar cuatro años negándonos a todo e impidiendo que el pueblo avance. Desde Compromís per Mutxamel continuaremos trabajando por nuestro pueblo, presentando, enmiendas, mociones, propuestas y apoyando aquello que beneficio en nuestra localidad".

En un comunicado la formación valencianista ha explicado que "año tras año desde Compromís per Mutxamel nos esforzamos a realizar una tarea a través la cual optimizamos y ajustamos la inversión que el equipo de gobierno planifica para el año siguiente, una planificación en la que observamos proyectos que son un brindis al sol, puesto que o no están dotadas de presupuesto económico y otros que están valoradas de manera no realista".

"Desgraciadamente, el año que viene no podremos acceder al remanente de tesorería, por lo cual tenemos que ajustar más cada partida, partidas que desde Compromís per Mutxamel nos damos cuenta que están presupuestadas al alza, o que año tras año se dotan de un dinero que no llegan a utilizarse. El actual equipo de gobierno tiene que demostrar que realmente quiere solucionar las necesidades y carencias de nuestro pueblo".

"Desde Compromís presentamos unas enmiendas, que en definitiva son mejoras para nuestra localidad, el equipo de gobierno nos acepta todas menos una. Es decir que a lo largo de este año el pueblo de Mutxamel se verán reflejadas unas mejoras que para Compromís y a muchos de nuestros vecinos y vecinas son necesarias para que poco a poco tengamos el Mutxamel que queremos".