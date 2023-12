Una familia reside en una casa construida sin licencia en 1980 en San Vicente del Raspeig, que la adquirieron en 2017 y que carece de conexión a la red de agua potable pese a que la arqueta está junto a su puerta. Sus dos vecinos, casa con casa, sí que tienen suministro, pese a estar en la misma situación urbanística y ser levantadas años más tarde las otras dos viviendas. Pagan IBI urbano y uno de los integrantes de la familia sufre una discapacidad que le impide vivir en la ciudad.

Pero el Ayuntamiento deniega el permiso necesario para engancharse a la red, una obra que en 24 horas la suministradora la tendría lista y costearía la propia familia. Otros consistorios conceden una autorización excepcional para este tipo de situación hasta que se regulariza el tema urbanístico, según alega la familia, pero el de San Vicente no, en base a todos los informes técnicos emitidos por la Corporación. Antes tiene que regularizarla, pero ese es otro vía crucis.

Este es el drama de Ana Belén Sanchis, su marido y sus dos hijos. El Síndic de Greuges, en una resolución por la falta de respuesta del Ayuntamiento, respalda su derecho a contar con agua potable. Su último cartucho, antes de abrir una larga vía judicial, lo presentaron la pasada semana. Un recurso de alzada contra su petición de autorización para poder conectarse a la red. Trataron sin éxito en 2020 de regularizar la casa de forma individual, ya que el Ayuntamiento exige un plan especial que abarque también las otras dos casas que sí que tienen agua, y que se construyeron en la misma situación en 1985. Pero el Consistorio aún no ha iniciado ese procedimiento conjunto, que fue solicitado por los propietarios de las tres casas en julio de 2022 para que lo iniciara la Corporación, sin que hayan recibido aún una respuesta.

Discapacidad

Esta familia compró esta casa de campo en la partida Boqueres en 2017 como segunda vivienda, pero con la crisis del covid se trasladaron a vivir allí. Tienen una balsa, varios depósitos y un aljibe, y desde entonces se apañan como pueden con cubas, cocinando con agua embotellada. Ana explica que "nos trasladamos al campo porque mi familia es de alto riesgo por el covid", y tras la crisis sanitaria "tengo reconocida una incapacidad absoluta superior al 33%, con ansiedad generalizada por agorafobia con transtornos de pánico, depresión, TOC por miedo al contagio derivado del covid-19". No puede vivir en la ciudad. Ana recibe a INFORMACIÓN al aire libre, junto a la balsa donde vierten las cubas de agua. Lleva dos mascarillas y guarda una distancia de seguridad prudencial. Un juicio para ella sería una tortura, dada su agorafobia.

Esta familia no entiende la postura del Ayuntamiento, ya que otros consistorios como lo de Alcoy, Alicante, Sant Joan d'Alacant, Ibi, Elche u Hondón de las Nieves, conceden una "autorización excepcional de habitabilidad para la formalización de un nuevo contrato de suministro" para este tipo de viviendas construidas fuera de ordenación y cuya infracción ya ha prescrito, por lo que son legalizables. Así, en su recurso adjunta los formularios de varios de estos municipios para demostrar la arbitrariedad de San Vicente al denegárselo.

Síndic y Tribunal Supremo

Según manifestaba el Síndic de Greuges en su resolución del pasado febrero, "el Tribunal Supremo viene manteniendo que la situación de fuera de ordenación no puede considerarse 'como motivo cuasi punitivo' que impida un aprovechamiento del inmueble o lo degrade hasta parecer una expropiación sin indemnización, por lo que, a juicio de esta institución, y de acuerdo, con la posición expuesta por el Defensor del Pueblo en su Monografía sobre 'Agua y Ordenación del Territorio' (2009), debería autorizarse el suministro del agua en la vivienda objeto de la queja. Recordar que la Asamblea General de Naciones Unidas, en su resolución 64/292, de 28 de julio de 2010, reconoce el derecho al agua potable y saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos y, en consecuencia, exhorta a los Estados y a las organizaciones Internacionales a que intensifiquen los esfuerzos por proporcionar a toda la población un acceso económico al agua potable y al saneamiento".

Así, esta familia respalda su petición tanto en el posicionamiento del Síndic, en que en otros municipios sí que se conceden permisos excepcionales, en que ha mostrado desde 2020 su voluntad inequívoca de regularizar la vivienda, y alerta de una discriminación al sí tener agua sus vecinos pese a encontrarse en la misma situación y ser un colectivo vulnerable por la discapacidad que sufre la mujer. En su recurso insiste en que "se está solicitando una autorización de habitabilidad apara la formalización de un contrato de suministro y no una licencia de ocupación". Recuerdan que la vivienda es plenamente legalizable al datar de 1980, y solicitan una autorización excepcional para conectar a la red, cuya arqueta se encuentra a un metro de la valla de su casa.

Informes técnicos municipales

Esta problemática la ha intentado solucionar sin éxito la familia tanto con el anterior gobierno de izquierdas como el actual de PP y Vox. Por su parte, desde el ejecutivo municipal se han limitado a recordar que los informes técnicos son todos negativos, ya que la casa se encuentra en situación urbanística irregular, y hasta que eso no se resuelva no se puede autorizar su conexión a la red de agua potable.

Según estos informes, no consta licencia de obras, "por lo que no es admisible el suministro". Se señala que la edificación no cumple "con los requisitos legales" para obtener una "minimización individualizada" para regularizar la vivienda, "sin perjuicio que la vivienda pueda formar parte de una minimización de impacto territorial de núcleo de viviendas, mediante su inclusión, en su momento, en el ámbito del plan urbanístico correspondiente"- Algo que han pedido los vecinos pero que aún no ha iniciado el Consistorio.

Además, el informe municipal señala que "el mero transcurso del plazo de quince años (...) no conllevará la legalización de las obras y construcciones ejecutadas sin cumplir con la legalidad urbanística y, en consecuencia, mientras persista la vulneración de la ordenación urbanística, no podrán llevarse a cabo obras de reforma, ampliación o consolidación de lo ilegalmente construido. Ello no obstante, con la finalidad de reducir el impacto negativo de estas construcciones y edificaciones, la administración actuante podrá ordenar la ejecución de las obras que resulten necesarias para no perturbar la seguridad, salubridad y el ornato o paisaje del entorno".

Del mismo modo señala que "teniendo en cuenta que dotar del servicio de agua potable y demás servicios urbanísticos a la vivienda. y demás consecuencias de la ocupación, se entiende como una consolidación de lo ilegalmente construido en Suelo no Urbanizable, no procede reconocer el derecho solicitado, y en consecuencia debe desestimarse, sin que la declaración responsable tenga efecto, conforme dispone el art. 69 de la 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación con el art. 241 del TRLOTUP".

Y lo respalda señalando que "este criterio coincide con el de la Dirección General de Urbanismo de la Generalitat Valenciana en varias Consultas, como la C-47/2020 (8/10/2020) por la que 'no cabe otorgar licencias de primera o segunda ocupación, si previamente no se ha concedido una licencia de obras. El mero transcurso de los plazos para el ejercicio de las potestades de restauración de la legalidad urbanística no es causa suficiente para otorgar una licencia de primera o segunda ocupación, si previamente no se ha concedido una licencia ordinaria de obras (o una licencia derivada de un procedimiento de minimización, si éste procede)'".