El bipartito de San Vicente del Raspeig lleva a pleno este martes las cuentas de 2024 con tres modificaciones. Pese a que se han rechazado todas las enmiendas presentadas por la oposición al no haberse formalizado con dos días hábiles de antelación, lo cual también ha generado polémica, el ejecutivo ha aceptado tres de las propuestas realizadas.

Una de ellas, del PSOE, supone incrementar de 9.000 a 18.000 euros la partida destinada a estudios y trabajos técnicos destinados a la protección y contaminación acústica y de emisiones. “Esta inversión permitirá que este año se dé un impulso al establecimiento de la Zona de Bajas Emisiones comprometida por el equipo de gobierno”, ha destacado el alcalde Pachi Pascual (PP), aunque los socialistas reclamaban una cuantía mayor, hasta alcanzar los 27.000 euros.

Las otras dos propuestas son aumentar de la partida destinada a Salubridad Pública, que pasa de 25.000 euros a 35.000 euros, para la esterilización de gatos y combatir el mosquito tigre, a instancias del PSOE; y también se ha incrementado la subvención para el Bono Viaje de las personas mayores, que pasa de 100.000 a 120.000 euros, a instancias de EU-UP, aunque esta formación pedía llegar a los 180.000 euros, ya que consideran el aumento insuficiente.

En cuanto a que se hayan rechazado técnicamente todas las enmiendas por un defecto de forma, la oposición ha criticado que la pasada semana se informó que los plazos eran de dos días naturales, pero este lunes se ha cambiado el criterio y se ha exigido que fueran días hábiles, según PSOE y EU-UP.

Así, el equipo de gobierno ha concluido este lunes el proceso de negociación abierto con los grupos de la oposición, unas cuentas que se someterán a aprobación este martes en una convocatoria de pleno extraordinaria, que arrancará a las 9.30 horas.

El alcalde, Pachi Pascual, ha mantenido que “es una satisfacción que se haya podido abrir por primera vez un canal de diálogo que nos comprometemos a mantener en los próximos años en beneficio de los ciudadanos de San Vicente”. Tras tres encuentros mantenidos con los portavoces de PSPV, EU-UP y Compromís, el equipo de gobierno ha incorporado a los presupuestos tres de sus propuestas para incrementar varias partidas presupuestarias que ya estaban recogidas en el proyecto de presupuestos elaborado por los grupos de PP y Vox.

Según ha señalado el primer edil “es un claro gesto de buena voluntad”. Pascual ha lamentado que las enmiendas de PSPV y EU-UP hayan sido rechazadas por presentarse fuera del plazo de 48 horas hábiles establecido en el Reglamento Orgánico Municipal y ha explicado que “aún así haremos el esfuerzo de tramitar algunas de sus peticiones”.

Las tres sugerencias de los grupos de la oposición serán incluidas a través de enmiendas presentadas por parte de la concejal de Hacienda, Mª Isabel Domínguez, un procedimiento habilitado para permitir que salgan adelante.

Otro de los compromisos adquiridos es destinar más de 18.000 euros a estudios y trabajos técnicos destinados a la protección y contaminación acústica y de emisiones, para implantar la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) a la que está obligado San Vicente al ser una población de más de 50.000 habitantes.

PSOE

Por su parte el PSOE ha denunciado que el ejecutivo ha rechazado la mayoría de las propuestas socialistas, por valor de 650.000 euros, calificando de “paripé” por parte del alcalde, Pachi Pascual (PP) y su socio de extrema derecha las reuniones con los grupos: “No ha habido ni debate ni negociaciones”.

El grupo municipal socialista ha mostrado este lunes su indignación hacia el equipo de gobierno (PP y Vox) después de que el alcalde, Pachi Pascual, haya confirmado que rechaza la mayoría de las enmiendas presentadas por la formación. El PSOE había elaborado un documento que contenía 17 medidas por valor de 650.000 euros para adquisición de viviendas sociales, igualdad, memoria histórica, acciones contra la violencia machista, el impulso a la Zona de Bajas Emisiones, así como combatir la contaminación en San Vicente, entre otros aspectos, según ha explicado en un comunicado.

El documento se registró el pasado viernes, y este lunes,” el alcalde ha confirmado que solo modificarán algunas partidas, para dotarlas de un mayor presupuesto tal y como había pedido el PSOE, relacionadas con la Zona de Baja Emisiones y Salubridad Pública -esterilización de colonias felinas y lucha contra el mosquito tigre-. Así, PP y Vox cierran la puerta al resto de propuestas para unas cuentas que, pese a registrar un aumento de 4 millones de euros respecto a 2023, eliminan y disminuyen partidas sensibles para el municipio”.

“Nos han hecho perder el tiempo, todas las reuniones han sido un paripé por parte de Pachi Pascual y la extrema derecha. No ha habido ni debate ni negociaciones en las reuniones, lo que demuestra que PP y Vox no tenían voluntad política para atender nuestras demandas después de pedirlas”, sostiene la portavoz del PSOE, Asun París.

Así, París ha calificado los presupuestos de “insuficientes”, con escasa “influencia” sobre la ciudadanía, y destaca el aumento de las partidas destinadas a protocolo en las que, casualmente, dirige Vox. Así, también remarca que la petición del PSOE era que PP y Vox destinaran parte del dinero utilizado para la subida sueldos en las asistencias a plenos y comisiones de los concejales para mitigar los recortes en Violencia de Género, Igualdad y Memoria Histórica.

“Las cuentas demuestran mucha influencia de Vox y una nula repercusión en la ciudadanía, entidades y asociaciones de San Vicente. Está claro que el PP se ha dejado embaucar por los recortes impuestos por Vox en áreas como Igualdad, Violencia de Género, lucha contra la contaminación y el mantenimiento de la Memoria Histórica”, critica la edil socialista.

París recuerda que, además, se había solicitado un aumento del dinero para subvenciones a entidades festeras: “la concejalía de Fiestas tendrá 100.000 euros más, pero las asociaciones festeras no verán mejorada su financiación, algo que el Partido Popular prometió en campaña electoral”.

Así, se desglosa en alguna partida descensos significativos, como los 42.813 euros menos para el Plan de Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento. Del mismo modo, el PSOE advertía de una reducción de 16.500 euros en acciones de salubridad pública, como en esterilización de colonias de gatos y lucha contra el mosquito tigre. “La propuesta de las cuentas de PP y Vox para 2024 reflejan que ambos partidos se han olvidado de las promesas electorales que trasladaron en campaña en mayo de 2023 para las elecciones locales”, zanja el Partido Socialista.

Entre otros aspectos, los socialistas hacían referencia a las partidas relativas a Memoria Histórica, con la lucha contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en San Vicente, a la implantación de la Zona de Bajas Emisiones, la promoción y fomento de la Igualdad y las políticas contra la Violencia de Género.

Por ello, el PSOE "presentaba estas medidas, para que el alcalde, Pachi Pascual, recupera el dinero que pretende eliminar por la premisa de su socio ultra de Vox y no se dejara arrastrar por la extrema derecha". El PSOE también solicitaba al PP que implementase las cantidades para el acondicionamiento de las áreas infantiles y biosaludables del municipio, como las zonas verdes, "algo que por decisión del equipo de gobierno no contará con partida presupuestaria".

Igualmente, instaba al equipo de gobierno de PP y Vox a que incluyera en las cuentas la compra de Viviendas Sociales para San Vicente, como ya hiciera todos los años el anterior equipo de gobierno, y no supedite esta situación al uso de remanente. “Hemos intentado que asegurasen la compra de viviendas sociales para 2024 y que los presupuestos incluyeran 150.000 euros para tal fin, pero no lo han considerado prioritario para San Vicente”.

Al igual que los socialistas “pedíamos que las cuentas reflejasen una mayor aportación para los programas de Absentismo Escolar y que revisara la cantidad total disponible para subvenciones a entidades deportivas por concurrencia competitiva, así como las destinadas a las entidades festeras, pues se aumenta la partida general para esta área, pero la cantidad específica para las subvenciones a asociaciones no crece”.

EU-UP

Por su parte EU-UP ha denunciado que “el gobierno PP-Vox nos toma el pelo con las reuniones de los Presupuestos Municipales”. Esquerra Unida-Podem considera “un postureo las reuniones que ha mantenido el gobierno de derechas con la oposición respecto a los presupuestos municipales. Nuestro grupo municipal ha hecho los deberes, ha presentados las enmiendas y ahora el alcalde nos dice que no las aceptan por un defecto de forma”.

A lo largo de estos días el equipo de gobierno ha convocado a la oposición a diversas reuniones con el objeto de “buscar el mayor consenso para la aprobación del presupuesto de 2024” y “empezar una nueva etapa en la que haya un mayor diálogo entre todos los concejales que formamos esta corporación”, según el alcalde popular. “Unas afirmaciones que no responden a la realidad, ya que todo ha sido un paripé frente a los medios de comunicación, buscaban la foto y la única verdad es que nos han tomado el pelo”.

“Y esto se debe, a que después de reunirnos con el gobierno de derechas hasta en tres ocasiones, crear las plantillas que no existían para enmendar el presupuesto y realizar nuestras enmiendas, el alcalde popular se excusa en un defecto de forma para no aceptar nuestra contribución a los Presupuestos e informa a la oposición que los documentos no han sido presentados a tiempo, aparándose en un informe de Secretaría”.

"Esquerra Unida-Podem ha dedicado tiempo y esfuerzo para contribuir constructivamente con propuestas que reflejen las necesidades y preocupaciones de los vecinos y vecinas de nuestro municipio. Lamentablemente, nos encontramos ahora en una situación donde nuestro trabajo ha sido desestimado sin la debida consideración", han apuntado en un comunicado.

Entendemos la importancia de cumplir con los procedimientos establecidos, sin embargo, nos preocupa profundamente que las enmiendas hayan sido rechazadas meramente por un tecnicismo burocrático y que la voluntad política del equipo de gobierno sea inexistente en un asunto tan importante como son los presupuestos municipales.

Y es que EU-UP y PSOE han lamentado que el secretario accidental informó el pasado jueves que disponían de dos días naturales para presentar las enmiendas, pero este lunes, con el regreso de la secretaria municipal, esta ha afirmado que deben ser dos días hábiles, y al haberse presentado el viernes, estaban fuera de plazo al ser el pleno el martes a las 9.30 horas. Y EU ha añadido que ya el jueves enviaron sus enmiendas por correo al alcalde.