Sin sorpresas y con reproches de la oposición, San Vicente ha sacado adelante los presupuestos de 2024. El pleno ha aprobado este martes las cuentas con los votos a favor del equipo de gobierno de PP y Vox y el rechazo frontal de PSOE, EU-Unides Podem y Compromís.

Con 50,8 millones de euros, supone un incremento del 9,62% respecto al ejercicio anterior y da protagonismo a los servicios y al área de personal, que representan el 84,65% del total con 22,1 y 20,8 millones de euros respectivamente

La concejal de Gestión Tributaria, Isabel Domínguez, de Vox, ha explicado que "no ha sido nada fácil cuadrar euro a euro" y ha defendido que salen adelante sin aplicar una subida de impuestos a los vecinos. "Se aumenta presupuesto en todas las partidas para sacar adelante proyectos realistas, que son para mejorar los servicios de los ciudadanos", ha afirmado Domínguez, que ha añadido que se ha tenido en cuenta a los grupos de la oposición.

Domínguez ha señalado que lo que quieren los ciudadanos es que se ejecuten los proyectos y ha presumido de haber aceptado las modificaciones de la oposición "pese a saber que van a votar que no a los presupuestos".

La edil del PSOE, Asun París, ha rebatido estas palabras y cargado duramente contra el PP y Vox por "el ninguneo y falta de respeto" a PSOE, EU-Unides Podem y Compromís, ya que "no había interés, solo engañar a la ciudadanía con sus intenciones, son unos presupuestos ideológicos en los que el PP ha sucumbido a Vox" y en los que se ha aumentado en más de un 110% la partida para atenciones protocolarias.

París ha afirmado que el equipo de gobierno presume de que son los mayores presupuestos de la historia, con 4,5 millones de euros más, pero se ha preguntado a dónde ha ido ese dinero: "A vecinos, empresas, comercios, clubes deportivos, entidades culturales y festeras, no. Ni un céntimo de más. Son los presupuestos que miran menos por las personas de los últimos años, una tomadura de pelo".

Por ello, ha calificado las cuentas de "continuistas" y "muy insuficientes" para el crecimiento que ha registrado San Vicente en los últimos años.

El portavoz de EU-UP, Alberto Beviá, ha reprochado la falta de voluntad política del equipo de gobierno para negociar con la oposición y ha tildado de "paripé" las reuniones con los grupos políticos. Además, ha sostenido que si los presupuestos son de casi 51 millones es, fundamentalmente, por los ingresos del Estado: "Han cuadrado los números gracias a la aportación del Estado, esto ha salvado los presupuestos municipales, ese gobierno progresista -de la nación- que tanto odian".

Beviá ha recordado a PP y Vox, por un lado, la "herencia positiva" del anterior equipo de gobierno y, por otro, el que reclamasen en su día la bajada de impuestos y ahora no los lleven a la práctica: "Van a ser prisioneros de sus propias palabras, no se puede decir que está en el ADN del PP bajarlos y no hacerlo".

El edil de EU-UP se ha mostrado muy crítico con el equipo de gobierno, al que ha preguntado si es que en los seis meses que llevan al frente del Ayuntamiento habían realizado todos los proyectos y en los seis primeros meses "¿no había nada hecho?".

Por último, ha considerado que son unos presupuestos "técnicamente muy correctos, pero políticamente un fiasco, decepcionantes", en los que priman los recortes y la ideología que imponen los dos porque están muy cerca, es un tándem, recortan derechos sociales, no podemos aprobar unos presupuestos donde prima el protocolo sobre las necesidades de las familias más vulnerables".

Por su parte, la única edil de Compromís, Maribel Morera, ha asegurado que las cuentas que se han llevado a pleno solo proponen recortes en partidas "prioritarias" como cambio climático, memoria histórica, asistencia social y a las mujeres o absentismo escolar. "Deberían dinamizar la economía local, crear planes de trabajo y ser respetuosos, deberían ser una oportunidad, no son los que presentaríamos", ha dicho.

Mientras, la portavoz del PP, Mercedes Torregrosa, ha afirmado que se trata de unos presupuestos "realistas, que van a permitir llevar adelante actuaciones y obras para aumentar el estado de bienestar y la calidad de vida de nuestros ciudadanos".

Además, ha negado que los populares hayan estado influidos por Vox para el reparto de las diferentes partidas: "Es fruto del consenso del equipo de gobierno, no se ha impuesto ninguna ideología política, se ha escuchado a todos los responsables de las áreas municipales, se ha sido realista y se contempla lo que se va a ejecutar".

Torregrosa ha incidido en que "por primera vez" ha habido diálogo y autoenmiendas, "atendiendo a la oposición", para sacar adelante las cuentas municipales.

El alcalde (PP), Pachi Pascual, en la última intervención tras hablar todos los grupos políticos ha destacado el "gesto" de incorporar las propuestas de la oposición a unas cuentas que dan protagonismo a la recuperación de los servicios municipales y al capítulo de persona.

Pascual ha soslayado que "antes no se escuchaba a nadie y ahora tenemos la voluntad de escuchar a todos", por lo que ha expresado que, pese a las críticas recibidas, va a seguir convocando a los partidos.

El primer edil ha remarcado también la importancia del aumento de las aportaciones recibidas de otras administraciones, que supondrán cerca de 22 millones de euros para las arcas municipales con un crecimiento de 1,7 millones en la Participación en los Ingresos del Estado."A ningún ayuntamiento el Estado nos regala nada, solo nos da aquello que nos corresponde incluso tenemos que reclamar una mejor financiación", ha señalado.

El capítulo de inversiones se duplica este año con casi 3,5 millones de euros para hacer frente a proyectos como la finalización del nuevo pabellón deportivo, con 600.000 euros presupuestados, o la finalización de la rehabilitación del bloque 67 del barrio Santa Isabel, con 313.000 euros.

El presupuesto ha consignado, además, las partidas necesarias para llevar a cabo las obras comprometidas en el colegio La Huerta, con 20.000 euros para mejoras, y en el CIPFP Canastell, con 204.800 euros, o el futuro IES nº 6, con 355.700 euros del Plan Edificant impulsado por la Generalitat. Otras intervenciones que saldrán adelante con ayudas de la Diputación son las obras de la calle Velázquez, dotadas con 263.000 euros, o la reforma del Auditorio y Centro Social, con 142.800 euros, y la mejora de la accesibilidad del Casal de la Festa, con 155.000 euros.

RPT y plantilla para 2024

El pleno ha aprobado también la modificación de la RPT y la plantilla de personal para la anualidad 2024, que incluye un total de 405 plazas, 363 de personal funcionario, 30 de personal laboral y 12 de personal eventual. El concejal de Recursos Humanos, Óscar Lillo, ha explicado la propuesta diseñada para reforzar todas las concejalías donde existe la necesidad de ampliar la dotación de personal, entre ellas, Urbanismo, Derechos Sociales, Educación, Cultura y Seguridad Ciudadana.

La RPT ha salido adelante con el voto a favor de PP, VOX y EU-UP, la abstención de Compromís y el voto en contra del PSOE. La plantilla, por su parte, se ha aprobado con el apoyo de PP y VOX, la abstención de Compromís y EU-UP y la oposición del PSOE.