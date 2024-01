Sant Joan, "sin proyecto y con una política errática". Esta la denuncia de Compromís en el Ayuntamiento de Sant Joan, que este viernes ha hecho balance del trabajo realizado durante los últimos meses.

"Hemos podido constatar que el actual gobierno municipal del PP no tiene un proyecto claro para el municipio, y por eso la política local es errática y basada no en la cimentación de sólidas bases de progreso social, sino en la complacencia de un pequeño sector del municipio", ha explicado la formación en un comunicado.

El Ayuntamiento, ha asegurado, no tiene un Reglamento Orgánico Municipal y, por tanto, la administración "no es del todo eficiente y no está dirigida a servir y atender al ciudadano".

El Plan General de Ordenación Urbana "está desfasado y pretende un modelo de pueblo basado en la construcción y el negocio rápido a costa del territorio", por lo que es "necesario" un nuevo PGOU.

Sobre los presupuestos, ha recordado que "hace 3 años que no tenemos presupuestos municipales, muestra de la ineficiencia política, incapaz de diseñar y prever proyectos y acciones de futuro que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas. Aún peor, no hay dirección política, cada concejalía del equipo de gobierno es un reino de taifas, unos lo hacen mejor y otros peor o hacen bien poco".

Desde el inicio del mandato, Compromís ha presentado más de 30 preguntas y 16 propuestas, así como ha participado en más de seis declaraciones institucionales con otros grupos municipales de Sant Joan, presentado denuncias y mociones a los plenos del ayuntamiento. "Trabajamos con el seguimiento de los procesos para solucionar el grave problema de la limpieza en el municipio" y en la mejora de jardines, zonas verdes y árboles de Sant Joan, ha recordado la formación.

Además, ha realizado un seguimiento en políticas para conseguir financiación para servicios sociales y políticas de igualdad, al tiempo que ha tratado el problema de aparcamiento y de la promoción y utilización del Valenciano, entre muchos otros temas.

Compromís se propone para el 2024 diversos objetivos. Así, continuará haciendo un seguimiento de los procesos ya iniciados, como son los de mejora de la limpieza del municipio, el aumento de árboles y zonas verdes con una buena gestión del consumo de agua para riego y limpieza de calles, o las políticas sociales y de igualdad. "Queremos introducir en los presupuestos el inicio y la reserva de suelo para la futura construcción de una residencia para personas mayores. Una residencia que dé solución a la fuerte demanda de estas plazas que cada vez más van en aumento", ha afirmado la concejala Velia Planelles.

La edil ha añadido que el gran envejecimiento que está padeciendo "nuestra sociedad, nos ha situado en un momento de claro déficit de estas instalaciones y plazas. Una residencia generaría puestos de trabajo a personas en edad laboral y, por tanto, riqueza para nuestro pueblo, además de solucionar la gran dispersión que comienza a producirse entre las personas mayores que para obtener una plaza se han de conformar con residencias de otros municipios, o incluso, de otras comunidades autónomas".

También incidirán en los temas de vivienda, según el portavoz, Joan Ramon Gomis: "Es uno de los grandes problemas con los que se enfrentan nuestros jóvenes, que tienen grandes dificultades para encontrar viviendas asequibles para continuar viviendo en nuestro pueblo. Actualmente, el fuerte precio de las viviendas hace que las compren personas de fuera con un alto poder adquisitivo, mientras que estamos expulsando a nuestros hijos a buscarse vivienda más barata fuera de Sant Joan. Por eso propondremos la construcción de viviendas públicas".

Por último, ha explicado que trabajarán para: