Segundo miércoles consecutivo de reivindicaciones en El Campello. Si hace justo una semana vimos el rostro más vecinal de la indignación, con una numerosa y animada congregación, hoy hemos contemplado la faceta más indignada de los vecinos. Una protesta menos amplia en cifras, pero más cargada de rabia, cuya metralla ha salido disparada hacia varios frentes.

Los residentes han explotado contra la "inacción" del gobierno municipal a la que han hecho mención en el inicio del acto. La manifestación ha tenido lugar frente al Centro Social El Barranquet, misma ubicación que la de la semana pasada, que según parece, ha caído en saco roto. Así lo han expresado algunos de los participantes en esta movilización, que han criticado que el Ayuntamiento ha hecho "oídos sordos" a sus demandas.

Esta vez, no ha sido necesaria hacer una enumeración de los distintos problemas que arrastra el centro (extintores caducados, puertas de emergencias fuera de funcionamiento y un largo etcétera de deficiencias), sino que la concentración se ha convertido en una improvisada asamblea con varios turnos de palabra. La situación ha sido todo un anticipo del acto convocado por la Asociación Vecinal Campellera para el próximo día 23, que celebrará en la sala Ramón Llull de la biblioteca un consejo vecinal participativo "para debatir sobre el estado de la ciudad".

La mezcla de estas cuestiones han ido disipando el asunto en cuestión, lo que ha provocado que el centro social haya pasado de objetivo a simple escenario de unas protestas que se han ido agriando con cada intervención. Debido a esto, el alrededor del centenar de asistentes han pasado a ser espectadores de un variado catálogo de discursos que han tocado diferentes problemáticas que sufre el municipio, pero con un claro denominador común: la clase política. Y es ahí cuando el debate se ha intoxicado, sobre todo cuando los ciudadanos han aludido no sólo a la corporación, sino también a la oposición, cuyos miembros, al menos algunos de ellos, se encontraban en el lugar en el que se estaba celebrando este cónclave vecinal.

Tension con la oposición

El ambiente que ha llegado a estar cargado de cierta tensión, ha provocado que Pedro Mario Pardo, portavoz de EUPV-UP, haya tenido que tomar el micrófono. El edil no sólo ha aprovechado para defender el papel de su partido, sino que también ha mencionado a las formaciones con presencia en el acto, PSOE, Compromís y Per El Campello. Pero el concejal no se ha detenido ahí y ha querido defender "la fuerza de la democracia" y la importancia de la política como vehículo de representación.

Pardo, aunque ha matizado entre risas que no ha venido a "echaros la bronca", ha recalcado que para arreglar los problemas del municipio, "la única solución es el movimiento ciudadano". El concejal también ha exigido que "tiene que haber una conciencia ciudadana", en referencia al centenar de personas que integraban la protesta, un escaso número en comparación con los 3.000 que, según los cálculos de las diferentes asociaciones vecinales, son usuarios del centro.

Su discurso ha servido para que el espacio haya podido seguir siendo el foco principal de unas dispersas reivindicaciones, en las que ha vuelto a salir a colación el temor a que el centro tenga que cerrar sus puertas debido a su mal estado, una posibilidad que el Ayuntamiento ya rechazó por completo hace una semana cuando se celebró la primera concentración. En cualquier caso, la segunda ha sido mucho más diversa en todos los sentidos, hasta tal punto que la reunión ha acabado convirtiéndose en una marcha rumbo al edificio consistorial.

Cierto es que la manifestación ha ido perdiendo fuerza a cada paso dado. Aunque para fuerza, la del grito de guerra ingeniado por algunos de los vecinos que pronto se ha contagiado entre todos los participantes: "Mira tú, esto no sale en FITUR". Un pegadizo lema que critica las prioridades del actual equipo de gobierno, que mañana debería aprobar de forma definitiva unos presupuestos que a priori servirán para poner en marcha las mejoras tan reclamadas por los vecinos.