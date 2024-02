La planta de basuras de El Campello, bajo la lupa de los partidos políticos. El pleno ha aprobado este jueves la constitución, con carácter temporal, de una comisión específica que solicite toda la información de las actuaciones que se están llevando en Les Canyades, referidas a las obras y las posibles ampliaciones propuestas, para ejercer un control y seguimiento de las mismas.

La moción de los grupos de izquierda en el Ayuntamiento, PSPV-PSOE, Compromís, Per El Campello y EU-UP, ha contado con el respaldo de PP y Vox, por lo que se ha aprobado por unanimidad.

La propuesta de los partidos recoge que la planta de residuos urbanos ha estado "envuelta en polémica" desde el primer momento por diferentes motivos: por un lado por su ubicación, "demasiado cerca de las viviendas y con el vertedero en un barranco"; y, por otro lado, por su magnitud, ya que tiene que dar servicio a 52 municipios, muchos de ellos costeros, que en verano triplican su población, algunos de ellos de gran envergadura, como Benidorm o Dénia.

"Todo esto se hizo sin la correcta previsión sobre la cantidad de toneladas que la planta iba a asumir, una adjudicación a FCC por 20 años y con una tecnología que estaba obsoleta ya el día de su inauguración", señalan los grupos políticos en la moción.

También han hecho referencia a las molestias por olores, que han sido "constantes desde el primer día" porque a lo anteriormente dicho "hay que sumarle la mala gestión de la planta por parte de la empresa, más preocupada por rentabilizar su inversión que por las molestias que causan a los vecinos y vecinas, especialmente de la zona norte".

Los vecinos y vecinas de la zona norte, añade la moción, llevan sufriendo las consecuencias de todo esto desde el año 2009. "Lamentablemente, la falta de comunicación de las actuaciones en la planta de residuos al ayuntamiento no es ninguna novedad. Este Ayuntamiento lleva esperando, desde el año 2020, la convocatoria de la comisión de seguimiento que informara al Ayuntamiento sobre los avances en la ejecución de las obras de mejora de la planta de residuos urbanos. Nunca se convocó", concluye.

Antes de la votación, se ha aceptado también por unanimidad una enmienda que especifica que se adopta esta decisión ante la falta de información en la que se encuentra el municipio por parte de los distintos organismos relacionados con la gestión y ampliación de la planta de residuos.

La edil de Vox Mª Jesús Bernabeu ha explicado en el pleno que la formación votaba a favor de la comisión, aunque, "desgraciadamente, dudo que se solucione el problema".

Además, ha avanzado que el partido ultra está realizando con la Generalitat para "intentar mejorar la calidad de vida de los vecinos afectados por el vertedero, no nos vale que el ayuntamiento se quite el problema de encima y no vele por los vecinos afectados".

Por si parte, la portavoz del PP, Lourdes Llopis, ha afirmado que el equipo de gobierno se adhería a la moción para crear una comisión sobre el vertedero, pero se ha dirigido al edil de EU-UP, Pedro Mario Pardo, para recordarle que en 2020 el presidente de la comisión de seguimiento "era usted y no la convocó", a lo que el concejal le ha replicado con un "se equivoca, está confundida".

Por otra parte, el pleno ha aprobado con carácter definitivo los presupuestos municipales para el ejercicio 2024. Los partidos PP y Vox han votado a favor, y se han registrado las abstenciones de PSPV-PSOE, Compromís y EU-Unides Podem y el voto en contra de los dos concejales del grupo Per El Campello. El resultado de la votación ha sido idéntico al de diciembre de 2023, cuando el equipo de gobierno sometió a votación la propuesta de forma inicial. Se ha aprobado también (con el mismo resultado en la votación, y con carácter definitivo) la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento (RPT).

El resultado del pleno significa alcanzar luz verde definitiva a unos presupuestos municipales que ascienden a un total de 58,1 millones de euros, montante récord que incluye inversiones por un montante total de 23,6 millones, el más ambicioso en la historia del municipio. A estas cantidades hay que sumar las subvenciones que se gestionarán ante administraciones superiores, y los más de dos millones de euros concedidos ya para desarrollar el Plan de Sostenibilidad Turística.