"Muy alarmante". Así ha definido la portavoz del PSPV-PSOE en el Ayuntamiento, Esther Donate, la situación de la vivienda en Sant Joan. La concejala socialista ha basado su opinión en unos datos extraídos de un informe elaborado en colaboración con Aguas de Alicante, en el que se indica que hay alrededor de "811 de viviendas con los contadores de agua a cero". De todas estas, se estima que 262 están vacías, "a disposición de poder entrar en el mercado de alquiler". Sin embargo, la realidad es que, tal como ha expresado la propia edil, en los diferentes portales inmobiliarios tan solo aparecen alrededor de "15 viviendas con unos precios comprendidos entre los 800 y los 1.100 euros".

La representante socialista ha calificado el panorama de "grave y tensionado", y ha cargado contra las "acciones de bombo y platillo" realizadas por el Partido Popular, que ocupa el mando en el Ayuntamiento desde las últimas elecciones celebradas en mayo. Donate ha pedido "medidas firmes y contundentes" y ha aludido directamente tanto a la actual titular de Vivienda en la ciudad, Charo Tomás, como al propio alcalde, Santiago Román, para cambiar una situación que tanto afecta a los jóvenes, tal como la propia edil se ha encargado de recalcar en repetidas ocasiones.

La concejala se ha vuelto a apoyar en los datos para construir su discurso y ha recordado que en 2022, año en el que la formación socialista regía en la institución municipal, se tramitaron 79 solicitudes de bono joven, una cifra superior a las 27 que se registraron en 2023, donde el gobierno ya estaba en manos del PP. Similar situación se produjo con las ayudas destinadas al alquiler, de las que se tramitaron un total de 119 durante el último año de mandato socialista, mientras que en el inicio de mandato popular, la cifra sólo ha llegado a 73.

Donate ha decrito este baile de números como "una evidencia clara con datos objetivos" que demuestra "cuándo hay un gobierno que apuesta claramente por la vivienda o cuándo hay un partido que lo que haces es meter los proyectos que podrían dar salida a las necesidades habitacionales en un cajón olvidado", en alusión a las dos ordenanzas que su partido dejó preparadas y que, según ha denunciado, el PP hasta el momento ha ignorado.

En términos similares se ha pronunciado el diputado y portavoz de Vivienda socialista en la Cortes, Benja Mompó, que considera que el contexto actual es "una alarma social que no puede esperar". El miembro socialista ha recordado que "no se trata de algo que no sea un derecho fundamental de nuestra Constitución", por lo que ha presentado la proposición no de ley que su partido va a defender esta misma semana.

Ayudas para menores de 35 años

Esta propuesta está persigue dos grandes objetivos. Por un lado, exige a la Generalitat que declare "como zonas tensionadas aquellas donde los precios de los alquileres están desorbitadas", y por otro, pide al IVF que sea el aval para las personas menores de 35 años y las familias en situacióin de vulnerabilidad para que no tengan que hacer frente al pago de varias mensualidades cuando se entra a una casa de alquiler. El fin es "evitar que tengan que desembolsar una entrada de 2-3 meses por adelantado", ha explicado Mompó, que ha desarrollado las particularidades de esta medida que también apoyaría a los propietarios, ya que lo que se pretende es que "al mismo tiempo sufrague el seguro del alquiler" con el que acarrean los dueños de los inmuebles.

Según el diputado socialista, con estas acciones se conseguría bajar el precio del alquiler, al crear una mayor oferta, ya que "se beneficiarían las personas que no pueden acceder, pero también se daría "certidumbre a los propietarios de pisos vacíos que no tienen confianza en sacar sus inmuebles al mercado".