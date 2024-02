El tribunal suspende el juicio a los dos últimos alcaldes de El Campello por un recurso de las defensas

El tribunal ha suspendido el juicio a los dos últimos alcaldes de El Campello que debía empezar este miércoles al alegar las defensas irregularidades en la fase de instrucción. Los acusados han alertado en un recurso que la prórroga de la investigación decretada en julio de 2019, tras los primeros seis meses de pesquisas, se realizó fuera de plazo, por lo que piden la nulidad del proceso. La Sección Primera de la Audiencia Provincial decidirá este jueves si acepta el recurso y absuelve a los dos últimos alcaldes, tres exediles y una técnico por un supuesto fraccionamiento de contratos, o sigue adelante con el juicio.

Aunque una de las defensas ha apuntado a que el error que denuncian lo habrían cometido las acusaciones que ostentan el Ministerio Fiscal y Esquerra Unida, al no pedir la prórroga antes de que terminaran los seis meses de instrucción, fuentes de la acusación particular han señalado que en todo caso el error correspondería al juez del Juzgado de Instrucción Número 1 de Alicante, ya que entonces ni siquiera estaban personados.

El auto de incoación de diligencias previas se decretó el 16 de enero de 2019, tras presentar una denuncia en el juzgado EU a finales de 2018. Y según las defensas y también ha confirmado la otra parte, la prórroga no se solicitó hasta el 30 de julio de 2019, 14 días después de que expiraran los seis meses de investigación inicial, por lo que la prórroga estaría fuera de plazo y no sería válida, según las defensas.

Esta mañana los acusados han acudido a la Audiencia Provincial de Alicante arropados por los suyos. El alcalde Juanjo Berenguer (PP), acusado por su primera época como primer ediles entre 2011 y 2015, ha estado acompañado por todo su equipo de gobierno salvo Lourdes Llopis, que tenía pleno en la Diputación, asesores y amigos. Y el exalcalde Benjamí Soler (Compromís), que ostentó la vara de mando entre 2015 y 2019, también ha estado acompañado por ediles y exediles de El Campello, Sant Joan, Mutxamel y Alicante. Los otros acusados son los exediles de Servicios entre 2011 y 2019 Alejandro Collado (PP), David Ramírez (Compromís) y Alfred Botella (Compromís), junto con la técnico Laura Climent.

La abogada de Alejandro Collado, María Moreno, ha explicado que "las defensas hemos planteado la nulidad del procedimiento porque en inicio debería haber durado seis meses la instrucción y haberse prorrogado dentro de esos seis meses. No se hizo así, se prorrogó 15 días después, lo cual es una irregularidad en la instrucción. Por tanto según las sentencias del Supremo e incluso la propia Audiencia en otros temas ya ha declarado lo mismo. La instrucción etá vencida y todo lo que se practica fuera de este periodo de instrucción sería nulo". Y no fue hasta que se pidió esta prórroga, el 30 de julio de 2019, cuando se citó a declarar como investigados a los dos últimos alcaldes, exediles, así como a los testigos. Así, ha señalado que l"por las acusaciones no se pidió en tiempo la prórroga", y ha destacado que si se acepta el recurso, solo cabría una sentencia absolutoria.

Así, la defensa considera que debe declararse nulo el juicio, lo que conllevaría la absolución de los siete procesados.

El abogado de Benjamí Soler, Ricard Sala, ha explicado que "las defensas de los acusados han planteado unas cuestiones previas que denuncian la nulidad del procedimiento en fase de investigación y la sala ha considerado oportuno suspender para analizar la cuestión y tomar una decisión mañana por la mañana. Hasta mañana no sabremos si el procedimiento continúa o si vuelve a fase de instrucción o hay una sentencia absolutoria". Sala ha señalado que el motivo es que "la investigación se prorrogó fuera de plazo, supero los seis meses que marca la Ley aplicable en 2015. Las defensas entendemos que es un tema claro y esperamos que se estimen las cuestiones en la petición que planteamos todas las defensas de forma unánime.

La vista oral, que iba a celebrarse hoy miércoles en la Audiencia Provincial, estaba prevista para el 8 y 10 de noviembre, pero se tuvo que suspender por problemas de agenda. Uno de los letrados de la defensa tenía otro compromiso judicial programado para esos días y ya en julio se acordó trasladar la citación a febrero, aunque la decisión no se hizo pública hasta el 3 de noviembre, una semana antes de la fecha inicialmente fijada.

La Fiscalía pide para ellos 13 años de inhabilitación para cargo público, mientras que Esquerra Unida, que ejerce la acusación particular, solicita 12 años. De hecho, fue precisamente una denuncia presentada por ese partido lo que permitió iniciar una investigación que se centra en el periodo que va de 2011 a 2019.

También figura como procesada una funcionaria, jefa del área de Servicios durante esos años, para quien piden los mismos años, pero en su caso, de inhabilitación para ocupar cargo de técnica en cualquier corporación municipal. Se trata de la misma trabajadora que abrió en enero una nueva causa judicial contra el actual alcalde, que deberá ir a declarar el 8 de abril por presunto acoso laboral que la propia empleada denuncia haber sufrido por haberse negado a firmar contratos menores.

Tanto la funcionaria como los políticos acusados, que sostienen que actuaron conforme a la legalidad, deberán dar su versión sobre unos pagos irregulares efectuados durante ocho años para mantener una depuradora de la zona norte y la fuente del Parque Central, pese a los continuados reparos de Intervención, Contratación y Secretaría. El montante total asciende a 380.000 euros, 250.000 euros por la depuradora y otros 130.000 euros por la fuente, aunque la Fiscalía admite que no consta que el Ayuntamiento haya sufrido un perjuicio patrimonial por estos hechos.

En relación a estas transacciones, tanto Berenguer como Soler -en su declaración judicial como investigados de hace tres años- justificaron la necesidad y legalidad de estos pagos. En tono similar fueron las declaraciones que realizaron a este medio en febrero de 2019, donde recordaron que se trataba de una estación cuyo mantenimiento es competencia de la Generalitat, y que se había tratado sin éxito de que fuera la administración autonómica la que asumiera los costes. Pero la institución autonómica rechazó esta idea en varias ocasiones, la última alegando el próximo inicio de las obras para conectar la zona norte con la depuradora de Sant Joan -que aún están tramitándose-, lo que permitirá dejar fuera de servicio esa depuradora, que pasará a convertirse en una estación de bombeo. En cualquier caso, ambos acusados también recalcaron que los pagos se apoyaron en informes positivos y se abonaban a la empresa que designaba la Generalitat.