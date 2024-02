El PSOE ha mostrado su disconformidad con la postura que ha adoptado el alcalde, Pachi Pascual (PP), respecto a la petición de cese al concejal de Vox por presuntamente intimidar a un asesor al publicar una nota de prensa la semana pasada, como ya informó este diario.

“Consideramos que el alcalde se ha puesto de perfil ante un caso grave; no se puede permitir que aquellos que intimidan y se aprovechan de su cargo para amedrentar a otras personas salgan impunes”, tal y como ha ocurrido con el portavoz de Vox y concejal de Seguridad Ciudadana, Adrián García, explican los socialistas en un comunicado.

“El alcalde no puede predicar diálogo y, a su vez, gobernar con Vox, un partido de extrema derecha que violenta la convivencia democrática”, sostiene el portavoz adjunto del PSOE, Bruno Radermecker, quien remarca que los hechos “sí están relacionados con la gestión municipal de Adrián García”, al contrario de lo que afirma Pachi Pascual.

“Está claro que el alcalde no quiere cesar a Adrián García para que no peligre su pacto de gobierno con la extrema derecha, y esto no es aceptable, porque los hechos no ocurrieron en el ámbito personal ni eran ajenos a la gestión municipal”, subraya el edil del PSOE.

Asimismo, Radermecker afirma que “la intimidación ocurrió en un acto municipal, por parte de una persona que acudió ejerciendo sus labores de concejal”. “Lo peor es que esto se produjo fruto de la molestia que le había causado una nota de prensa que analizaba su figura y capacidad como cargo público, sin adentrarse en el plano personal, por lo que esto se suma a una forma de proceder completamente desatinada de alguien que es Policía Nacional”, agrega.

Por último, el edil recalca su “convencimiento” de que si este incidente se hubiera producido avanzada la legislatura, hoy habría un decreto de Alcaldía quitándole las competencias a Adrián García.

No obstante, los socialistas recuerdan que han tendido la mano a Pachi Pascual para formar mesas de diálogo para tratar asuntos de calado para el municipio, y que el camino pasa por “no dejarse influenciar por la extrema derecha, como lleva ocurriendo desde el principio de mandato”.

“Si el alcalde quiere realmente apostar por el diálogo, la mejor opción es sentarse con el principal partido de la oposición para alcanzar acuerdos puntuales, y no caer en las formas de la extrema derecha”, añade el comunicado.

“Lamentablemente, estamos convencidos de que no serán las únicas polémicas relacionadas con los concejales de Vox, pues recordemos que el alcalde ha tenido que salir al paso de la gestión de la extrema derecha al frente del área del Mayor con el retraso en el inicio de los cursos, y ahora, con el comportamiento indigno del concejal de Seguridad Ciudadana. Precisamente, el alcalde no deja hablar a Adrián García en los plenos para que no se evidencie su escasa preparación y no se produzcan situaciones como la que ocurrió el pasado martes”, sostiene.