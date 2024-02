El Síndic apremia a El Campello a solucionar los problemas de vertidos fecales en la Zona Norte

El Síndic de Greuges se "moja" en los vertidos fecales de El Campello. No literalmente, por supuesto. La figura del defensor del pueblo ha tomado partido en una polémica que cada cierto tiempo aparece en el municipio, por lo que la institución que dirige Ángel Luna ha movido ficha y ha instado al Ayuntamiento a "mantener la red de alcantarillado en la urbanización Alkabir", ubicada en la Zona Norte de la ciudad.

En concreto, el organismo recomienda al consistorio campellero poner en marcha "las medidas necesarias para hacer un mantenimiento ordinario y periódico". En este sentido, la entidad aconseja "desarrollar un plan integral de mantenimiento para la red de alcantarillado con evaluaciones periódicas" e "implementar un programa de mantenimiento preventivo", entre otras actuaciones que abordan esta problemática desde otra perspectiva.

Y es que esta controversia no siempre es fruto del estado de la red de canalizaciones, sino de los que la utilizan de forma incívica. Así lo expone el Síndic en su comunicado, donde explica que "se ha detectado que algunas empresas del polígono industrial el Mesell" vierten sus desechos a pesar de la normativa municipal, que prohíbe el vertido de "cualquier producto que no sean aguas residuales". Sobre esta práctica, la institución cita palabras del propio Ayuntamiento, que reconoce que "no siempre se consigue identificar al infractor".

Vertidos ilegales

Pese a ello, la corporación puntualiza que "se adoptan medidas sancionadoras para evitar, en lo posible, el vertido de cualquier producto prohibido". Para evitar este tipo de situaciones, el organismo autonómico sugiere dos propuestas concretas. Por un lado, "implementar medidas para prevenir la introducción de materiales no adecuados en la red de alcantarillado" y por otro, una menos tangible pero igualmente necesaria: "Mantener una comunicación eficaz con las empresas y vecinos afectados".

Todas estas soluciones van encaminadas a impedir episodios como el que se produjo el pasado mes de septiembre, cuando litros y litros de aguas fecales inundaron los garajes de la urbanización Alkabir. Así lo denunció entonces Emilie Trefeu, una de las afectadas, que describió con pelos y señales el desagradable escenario con el que se topó: "Estaba todo taponado y salía de todo, ramas, toallitas, trapos...".

Pero la suciedad y los malos olores no fueron las únicas secuelas de un suceso causado no sólo por el temporal de lluvia y que provocó daños materiales de incalculable valor. Cajas anegadas e inservibles, muebles que no volverán a ser útiles... Este fue el desolador panorama que se encontraron varios vecinos, alguno de los cuales acababa de mudarse al lugar y guardaba aún en el trastero muchas de sus pertenencias, que murieron apiladas entre la materia fecal que desbordó los conductos de la zona.

Un ambicioso proyecto

En este sentido, el Ayuntamiento admite que "las canalizaciones se han quedado pequeñas" debido al crecimiento demográfico de todo el municipio que lógicamente ha repercutido también en este área. Por ello, fuentes del equipo de gobierno aseguran que ya hay un proyecto adjudicado para adaptar la red de canalización a las necesidades actuales. El objetivo a grandes rasgos, según apuntan las mismas fuentes, es eliminar todas las pequeñas depuradoras instaladas en este punto y convertirlas en estaciones de bombeo, que tras una reorganización, pasarían a formar parte de la red primaría que las conectaría directamente con la depuradora de Alacantí Norte.

Esta actuación, que lleva "muchos años pendiente", tal como reconoce el propio consistorio, permitirá que dejen de "prosucirse vertidos en toda la Zona Norte", cuyo problema quedará "ya solucionado" cuando se ejecuten unas obras que serán dirigidas por EPSAR, una entidad especializada en el saneamiento de aguas. La empresa será la encargada de llevar a la práctica un ambicioso proyecto valorado, según cálculos municipales, en cerca de ocho millones de euros (de los que la corporación sufragará alrededor de un 10%) y que obligará a reconfigurar la zona, no sólo a nivel estético.

Para abordar este plan, el Ayuntamiento deberá expropiar los terrenos bajo los que circula la red de conductos que llegan hasta la depuradora y sobre los que se realizará una actuación que ya se comienza a ver a la vuelta de la esquina. Hace justo una semana, el concejal de Obras y Servicios, Rafael Galváñ, "se reunió con la nueva directiva de los vecinos de Alkabir y con el administrador de esas fincas" y les detalló toda la información sobre este gran proyecto que se suma a los 20.000 euros contemplados en el plan de inversiones, aprobado en el último pleno, una cifra que se destinará íntegramente a poner al día la red de alcantarillado de toda la ciudad.