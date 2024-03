El Campello, escenario del último anuncio de una importante empresa

"A mí me están grabando". Esta popular expresión, de moda hace un tiempo entre los jóvenes, aunque ya agrietada por el desuso, la podrían utilizar con todo derecho los vecinos de El Campello debido al gran número de rodajes que está acogiendo la localidad en los últimos tiempos.

Algunas de estas grabaciones ya se están materializando en piezas audiovisuales, como la última campaña publicitaria de CaixaBank. Se trata de un anuncio que promociona la Fundación Dualiza y que muestra una panorámica del municipio, con la Illeta dels Banyets en primer plano, y con Diego García, un estudiante de FP de El Campello, que aparece unos segundos hablando a cámara y con el emblemático paisaje litoral de la ciudad de fondo.

No es el único espacio comercial que se ha desarrollado en suelo campellero. De hecho, el caso más reciente se ha producido esta misma semana. Concretamente, el pasado 28 de febrero, día en el que se cortó el acceso, tanto a peatones como a coches, a varias calles del entorno de la Plaza de la Constitución para rodar un anuncio cuya marca, por motivos de confidencialidad, no ha trascendido.

El trasiego de cámaras, sets, focos, micrófonos y figurantes no acaba aquí, ya que según ha informado el Ayuntamiento, "para la próxima semana" está previsto el rodaje de "otro capítulo del programa 'A place in the Sun'". Se trata de una producción que lleva la firma de Channel 4, una cadena de televisión nacional británica y principal activo de Channel Four Television Corporation, una importante empresa mediática de Reino Unido que gestiona 12 canales que se emiten en la pequeña pantalla.

Todas estas acciones filmográficas son resultado de la ya conocida estrategia del Consistorio, que desea posicionar El Campello como un plató de cine y televisón. El municipio ya está recogiendo los frutos de este plan, y tal como informó el Ayuntamiento en la última edición de FITUR, durante 2023 la localidad albergó la grabación de ocho contenidos audiovisuales. Largometrajes, cortos y series que ya han visto la luz (o están cerca de hacerlo) y que tuvieron como escenario las calles, rincones y playas de la ciudad.