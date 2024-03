Sant Joan saca a subasta una parcela para VPO de tres millones de euros en Nou Nazareth

Tres millones por un solar municipal. El Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant va a sacar a subasta una parcela para vivienda de protección oficial, que ha estimado que generaría unos ingresos mínimos para las arcas municipales de tres millones de euros.

Así lo anunció en el pleno de febrero el alcalde, Santiago Román, a raíz de una moción del PSOE para instar al Consistorio a retomar las ayudas aprobadas en las ordenanzas, a destinar una partida en los presupuestos a adquisición de viviendas y a que se sigan solicitando datos para la investigación del mercado del sector.

Román (PP) informó de la próxima subasta de una parcela municipal en Nou Nazareth, donde se podrán construir hasta 131 viviendas y 131 plazas de garaje con trastero en régimen de protección oficial, en la zona más próxima al núcleo urbano, anexa además con otras VPO que ya están construidas.

El alcalde aprovechó la ocasión para lanzar un dardo al PSOE y le reprochó la propuesta que le planteó en 2022 de "ceder gratuitamente" la parcela a la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo, dependiente de la Conselleria de Vivienda. "Yo no estaba de acuerdo, me negué rotundamente, hemos trabajado y hoy tiene una tasación de 3.022.165,89 euros", cuyos ingresos tras la venta irá para las arcas municipales.

El primer edil recordó que ese tipo de ingresos por enajenación de suelo público tienen que ir destinados por ley únicamente a lo recogido en el patrimonio municipal de suelo, como la construcción de nuevos equipamientos públicos.

El concejal del PSOE José Javier Sánchez, que defendió la moción, lamentó que Sant Joan es una zona de alquiler tensionada, con apenas una veintena de pisos disponibles en plataformas de alquiler por entre 800 y 1.500 euros. "Son unos precios inalcanzables para la emancipación de los jóvenes", aseguró.

Sánchez expuso que el estudio de Aguas de Alicante constata que hay 260 viviendas que están deshabitadas en el municipio mientras el equipo de gobierno "mantiene paralizadas" las ordenanzas diseñadas para "incentivar y alentar a los propietarios a ponerlas en alquiler".

De nada sirve la ordenanza si es papel mojado, a un propietario no se le puede obligar a alquilar" Santiago Román — Alcalde de Sant Joan

El concejal socialista incidió en que la ordenanza bonificaba con hasta 1.100 euros a los dueños de esas viviendas, les aseguraba ante impagos de los arrendatarios: "El problema de la vivienda no puede esperar, existen herramientas para trabajar, no dilaten el tema".

El PSOE recordó las iniciativas que impulsó el partido mientras estuvo en el equipo de gobierno el anterior mandato, como la firma de un convenio para adquirir viviendas mediante el proceso de tanteo y retracto, la creación de una oficina municipal de vivienda, dos ordenanzas con incentivos para los dueños para sacarlas al mercado en régimen de alquiler dándoles seguridad jurídica o cinco millones de fondos europeos para rehabilitación en barrios.

"El bagaje es fructífero, dicen que la ordenanza no sirve, pero es que no la han puesto en marcha, hay herramientas, pónganse las pilas y tomen conciencia", expuso a la bancada del equipo de gobierno del PP, a la que también inquirió sobre qué había hecho en vivienda protegida en este nuevo mandato.

Cero viviendas

El alcalde sacó la artillería y le respondió que debería preguntarse "qué hizo el PSOE en materia de vivienda protegida durante los últimos años; exactamente lo mismo que el gobierno socialista de Ximo Puig durante sus ocho años: cero viviendas públicas en toda la Comunidad".

Sobre la ordenanza, Román fue muy claro en su rechazo a activarla: "No sirve para nada, no tiene ningún recorrido, de nada sirve la ordenanza si es papel mojado, a un propietario no se le puede obligar a alquilar".

"El problema de la vivienda no puede esperar, existen herramientas para trabajar, no dilaten el tema" José Javier Sánchez — Concejal del PSOE

Por último, anunció contactos con el Consell para construir otras 400 viviendas públicas en régimen de alquiler en l'Alqueria, una subasta de otra parcela en Nou Nazareth cuando finalice la actual y 400 viviendas contempladas en el plan Capucho que estará obligado a edificar el urbanizador.

La moción del PSOE no salió adelante, ya que solo consiguió los apoyos de Compromís, mientras que el PP y Vox votaron en contra.