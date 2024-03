El mensaje que recibió la alcaldesa de Xixona de su hijo: "Mamá, no te vayas a trabajar, que es de noche"

Mujer, madre, trabajadora. La alcaldesa de Xixona, Isabel López, en una entrevista más personal que política, habla sin tapujos de las mujeres, los hombres, el 8M y la conciliación. Única mujer que es primer edil en la comarca de L’Alacantí, la dirigente del PSOE cree que todavía queda mucho trabajo por hacer para llegar hasta la igualdad «real, la de las oportunidades». Ha dejado a sus hijos muchas veces llorando en casa porque se iba a trabajar, como «muchas mujeres trabajadoras», y lamenta que estamos «muy lejos de conseguir que a las mujeres nos pese menos lo que nos exige la sociedad».

De pequeños pensamos muchas veces qué queremos ser de mayor, ¿lo tuvo claro desde el principio? ¿Ser alcaldesa?

Siempre he sido muy buena estudiante y me gustaban muchas cosas. Claro no lo tenía, pero sí me preocupaba lo que pasaba a mi alrededor y quería colaborar para que las cosas fueran mejor. Soy una política de pueblo, me preocupa la gente que tengo cerca y sigo sintiendo la necesidad de ayudar.

¿La política era normal en su casa?

Mi casa era una familia con valores, muy trabajadora, pero no hay nadie que se haya dedicado a la política. Yo llego a la política más por amistad, siempre una ideología progresista, de izquierdas, teniendo muy en cuenta la dificultad para poder estudiar, para poder elegir una profesión. Sin la ayuda de las becas y el esfuerzo de mi familia, que siempre me ha apoyado, habría sido muy difícil. No es fácil para unos padres trabajadores poder pagar una carrera en Madrid, como fue mi caso. La política llegó después de forma muy natural, una propuesta de quien fue alcalde antes que yo, Ferran Verdú, para formar parte de un grupo para mejorar Xixona. Me entusiasmó poder colaborar y, a partir de ahí, vino todo lo demás: entrar en la lista electoral, que ganáramos las elecciones, que pasara a ser teniente alcalde. Todo ha sido muy natural, nada forzado, pero hasta cierto punto parecía que todo me llevaba hasta aquí.

Tiene dos hijos pequeños, ¿cómo compagina la vida laboral con la familiar?

Lo mejor que puedo. Es difícil, pero tan difícil como para cualquier otra madre trabajadora. Tengo mucho apoyo, los abuelos se merecen un monumento. Y compartiendo con mi pareja todo lo que implica. Hay días que fenomenal y hay otros que piensas ¡socorro!, no sé ni cómo puedo con todo esto. Siendo alcaldesa se complica todo más, sobre todo por horarios. No tienes uno fijo y definido. Yo dependo mucho del apoyo de mis padres y de mis suegros para poder llevarlo adelante. Pero estoy muy contenta con mi familia, para mí es lo primero y mis niños son mi tesoro. También son lo que te da la alegría y la fuerza para enfrentarte a las cosas. Porque si no fuera por ellos, muchas veces no encontraría la motivación para hacer todo lo que hago.

¿Ellos entienden cuando tiene un pleno municipal que se alarga hasta la noche? ¿O cuando tiene que acudir a actos en fin de semana? ¿Cómo se lo toman?

Una de las imágenes que tengo grabadas en mi mente es mi hijo pequeño delante de la puerta diciendo «mamá, no te vayas». Y otra, cuando me fui a una reunión con vecinos por la tarde-noche, de mi hijo mayor soltarme «mamá, no te vas a trabajar porque es de noche». Cuando crecen lo entienden un poquito más, pero cuando son pequeños no. Y toca intentar explicarles, pero no les puedes pedir a niños pequeños que lo comprendan. He dejado muchas veces a mis hijos llorando en casa porque yo me iba. Me he perdido cosas, claro que sí, pero creo que son las mismas renuncias a las que se tienen que enfrentar todas las madres trabajadoras, te pierdes cosas, tienes que tomar decisiones y en la balanza muchas veces te toca elegir lo que menos te pesa, es así de difícil y de complicado.

¿La conciliación es el gran reto?

Conciliación ahora mismo significa multiplicarte. Cualquier mujer lo entiende perfectamente. Yo he llegado a pensar que es un reto imposible. ¿Eso significa que tengamos que dejar de luchar para conseguirlo? No, pero es muy complicado. Seguimos llevando un gran peso encima. Y creo que es importante poner en valor todo lo que desde el Gobiernos se ha impulsado en políticas de igualdad y conciliación. Pero también es importantísimo hablar de los permisos de paternidad. Cuando hablamos de conciliación y igualdad, tiene que ser una igualdad real, la igualdad no significa ser iguales, tiene que ser igualdad de oportunidades. En la conciliación se ha avanzado muchísimo y me gustaría que se apreciara más, pero creo que estamos muy lejos de conseguir que a las mujeres nos pese menos lo que nos exige la sociedad.

¿La última encuesta del CIS sobre la percepción de la igualdad revelaba que el 44% de los hombres creen que las políticas de igualdad han llegado tan lejos que discriminan a los varones. Como madre de dos chicos, ¿habla con ellos de la igualdad, del machismo, del feminismo?

Hablo con ellos de todos los temas, de estos también, pero sobre todo lo que intento es que tengan ejemplos. No basta con hablar, hay que actuar. Y no basta con tener discursos, hay que actuar en consecuencia. Creo que es postureo que alguien se atreva a decir que está discriminado. La igualdad no es una cuestión de hombres y mujeres por separado. Invito a que hagan una reflexión profunda y vean los datos, cómo hay una brecha de género todavía increíble en cuanto a salarios, horas que se dedican a la casa, violencia de género, cantidad de mujeres que estamos en cargos de responsabilidad política o en las empresas. No hay ningún motivo para que nadie se sienta amenazado ni por parte de los hombres ni de las mujeres. Tenemos que avanzar como sociedad y buscar todos una mayor calidad de vida y defender nuestros derechos. Y no podemos dar ni un solo paso atrás. Es un trabajo que tenemos que hacer como sociedad. No como hombres y mujeres. Yo soy madre de dos hijos, quiero lo mejor para ellos, pero no a costa de otras personas. También quiero que tengan en su vida lo mejor y que estén rodeados de buenas amigas y que tengan también sus propios hijos e hijas y sean personas productivas e integradas en la sociedad. La conciliación es un trabajo de todos y un reflejo de nuestra sociedad. Y una sociedad que quiero es una sociedad donde las mujeres tengan las mismas oportunidades y derechos, donde nadie se sienta menos valorado respecto a otro.

Hace unos días le preguntaron a Carmen Calvo si seguía habiendo muchos señoros en el PSOE. Y ella contestó que «hay señoros por todos lados y que además había un repunte del machismo y del patriarcado». ¿En la provincia hay señoros?

Estamos rodeadas de señoros y señoronas. Conozco a Carmen Calvo y la quiero mucho, pero pienso que las mujeres somos nuestras propias enemigas. Y lo peor de todo es que yo creo que ese blanqueamiento de posiciones ultras es lo que les ha abierto la puerta a que se caigan muchas caretas o cosas que la sociedad había eliminado de manera tajante se vuelvan a ver como un rasgo de libertad cuando no lo es. Nos están engañando. Están aprovechándose de ese blanqueamiento para intentar quitarnos nuestros derechos e intentar que vuelva al debate público temas que ya están totalmente superados. Me da miedo ver figuras como Trump. Me produce mucho rechazo que en ciertos países, en ciertos estados donde había derechos adquiridos y se había normalizado el derecho al aborto, por ejemplo, o a decidir las mujeres sobre nuestro propio cuerpo, que todo eso vuelva a tener que ponerse sobre la mesa, me niego. No podemos dar pasos hacia atrás. Vivimos en el siglo XXI, ni en la Edad Media ni en las cavernas. Y hay cosas que están más que superadas, derechos que se han conseguido a lo largo de mucho tiempo y de mucha lucha, que han costado sudor y lágrimas e incluso gente ha perdido su vida por defender derechos de los que ahora gozamos sin darles la importancia que tienen. Y hay gente dispuesta a quitárnoslos. No se puede ser tolerante con intolerancia, bajo la bandera de la libertad no es un todo vale.

¿Sigue yendo a reuniones con alcaldes, consellers o empresarios en las que es la única mujer? ¿Lo nota?

¡Es que es tan habitual! No me siento a la mesa pensando soy la única mujer, pero sí que me levanto de la mesa dándome cuenta de que soy la única mujer. No cuestionas quién te rodea o quién debería estar o no estar. Pero sí que eres consciente de que eres la única. No puedo decir que en ningún caso me haya sentido ni en inferioridad de condiciones ni diferente. Me he ganado estar en esa mesa sentada acompañada de quien sea. Pero me lo he ganado yo. Y eso te obliga también a un empoderamiento o a una fortaleza que probablemente el resto de los que están sentados a mi lado no necesiten. Sí tengo la sensación que tengo que estar constantemente esforzándome. Y se ha convertido en algo tan habitual... Lo que me gustaría es que la siguiente mujer que se sentara en esas mesas se sintiera más acompañada y más reflejada de lo que es nuestra sociedad. Somos más del 50% del mundo. Me gustaría que mi ejemplo haga que la gente joven o las niñas que lo están viendo no se pongan límites y sepan que ellas también pueden hacerlo.

¿Las mujeres tenemos que demostrar siempre más que los hombres?

Sin duda. Pero yo creo que es incluso a a nivel personal. Competimos contra nosotras mismas. Competimos contra la tradición, contra la cultura, contra el ejemplo que nos han dado nuestras abuelas, nuestras madres. Ellas se han encargado de hacer la comida, de recoger la mesa, de infinidad de tareas. Y luchamos contra ese día a día porque parece que nos estamos rebelando contra las personas que más queremos. Y no es así. Pero sí que es el día a día de lo que vemos, del ejemplo que recibimos desde que somos niñas. Y eso no ha cambiado tanto. De hecho, creo que en eso se apoyan los más reaccionarios y los que dicen que antes era mejor, mentira. Y se aprovechan de nosotras para intentar volver a meternos en la cocina o para intentar decirnos que queremos ser mejor que otros. Y no es así. Los hombres son hombres, las mujeres son mujeres y hay diferencias, pero no puede haber diferencias en derechos y en oportunidades. Esa es la parte importante. Más allá de incluso del lenguaje inclusivo. Más allá de las cuotas. Es importante que nos respetemos unos a otros. Y es importante también que se nos den oportunidades. Si las mujeres somos las que parimos, también necesitamos un apoyo especial. Por eso tan importante también que haya gobiernos que apoyen. Que seamos madres, que seamos trabajadores, que seamos lo que nos dé la ganas de ser.

Nos acordamos de la mujer cuando llega a este tipo de 8M. Y luego ya nos olvidamos el resto del año. ¿Crees que llegará el día en que deje de celebrarse?

Me encantaría poder decir que sí, pero no. Lo veo muy lejos porque me da la sensación que en los últimos años hay un retroceso. Y me duele y me asusta. Creo que celebrar el 8M es importante, cuando veo las manifestaciones del 8M y el gran ambiente que hay, gente mayor, hombres y mujeres, cuadrillas de gente joven, chicos y chicas, parejas que van con sus hijos en el carrito, me parece que es lo ideal, lo fundamental. No entiendo la gente que puede sentirse amenazada por la celebración del 8M. Creo que pone en valor el papel de la mujer, es que sin la mujer la sociedad no existiría. El 8M es una fiesta y se debe seguir celebrando. Es una fiesta de unión, no de confrontación, y sigue siendo una necesidad.