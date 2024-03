El siguiente, que coja la llave de la vivienda municipal en San Vicente

La vivienda o, más bien, la falta de ella es uno de los mayores problemas a los que se enfrentan en la actualidad los ciudadanos. El problema San Vicente: El siguiente, que coja la llave. Familias que viven en viviendas municipales en el municipio se van y le pasan la llave a otra familia, que no la había solicitado. El Ayuntamiento admite que hay "una mafia" y tomará medidas

Viviendas municipales esta siendo habitadas sin autorizacion, ¿son conscientes que hay familias sin autorización en viviendas municipales? ¿cuales osn las solcuiones a adoptar?

¿por qué no se ha adjudicado las viviendas?

Calle balmes no forma parte del parque municipal de viviendas porque no está en condiciones de ser habitada, está ocupada, estamos trabajado para proceder a desocupar, pero no va a generar una vivienda más porque no tiene condiciones óptimas para ser habitadas

no hemos tardado en asignar vivienda, entregaron las llaves el viernes, que acababa su plazo, y esas mismas personas dieron la llave a otras personas, esa familia que ha entrado no es de san vicente, vamos a tomar medidas, no es una familia que hubiera solicitado esta vivienda, el problema radica en que todos sabemos que hay problema de vivienda, las familias que no tienen vivienda están desesperadas, pero también sabemos que hay reconocida una mafia dentro de la vivienda, alquilan las casas, entran, esa vivienda la íbamos a limpiar, no forzaron la cerradura y nos contaron que les habían hecho una copia y vivian en alicante y quisieron entrar en la casa

el parque público de vivienda no es ajeno al problema de vivienda.