Sin agua caliente desde hace un año en un polideportivo de El Campello

"Lo sentimos, no hay agua caliente". Este es el mensaje, impreso en un papel, que se puede leer en cada una de las puertas que dan acceso a los vestuarios de un polideportivo de El Campello. Solo hace falta darse una vuelta y pasear por sus pasillos para percatarse de la realidad. Visitar las instalaciones es lo más parecido a recorrer una galería de arte en la que la obra es siempre la misma: un folio con el aviso en cuestión. No sabemos exactamente cuándo aparecieron estos carteles, pero lo que sí es seguro es que el problema lleva sin solucionarse desde hace al menos un año.

Así lo denuncian usuarios y familias de menores que practican alguna actividad en el centro, ubicado en la calle Alcalde Oncina Giner, 7, al lado del Ayuntamiento. Se trata de uno de los principales complejos deportivos de la ciudad, donde se encuentra el pabellón municipal, situado a pocos metros de otra infraescturtura deportiva, la pista cubierta bautizada como "La ermita", que sufre la misma avería. Ambos espacios, que suman un total de siete vestuarios, son el lugar de entrenamiento de varios clubes que también utilizan los rivales de dichas entidades en los días de competición. Decenas y decenas de deportistas de todas las edades (niños, adolescentes, adultos e incluso, mayores, que aprovechan los programas destinados a la tercera edad) pasan cada semana por estas instalaciones, pero se ven obligados a llevarse el sudor a casa (o un jarro de agua tan fría como literal, si no hay más remedio).

Esta es la situación en un recinto que presenta deterioros en sus vestuarios desde hace más de un año. Según el testimonio de varios usuarios, ya antes de la pandemia, había ciertas deficiencias en los grifos, de los que sí salía agua caliente, aunque en forma de un leve "chorrito". Pero llegó el coronavirus, la crisis sanitaria y un concepto que ya prácticamente hemos olvidado: la nueva normalidad que trajo consigo una serie de normas y medidas que reconfiguraron nuestro día a día. Como tantas otras zonas comunes, los vestuarios se cerraron al público para evitar contagios. La vacunación, el descenso de los ingresos, las muertes... y con ello, el fin de las restricciones permitieron recuperar unos espacios en los que parece que el covid dejó secuela.

De uno u otro modo, la pandemia nos cambió a todos, pero hizo mella en las duchas del complejo campellero, que comenzaron a mostrar síntomas negativos en su funcionamiento. "Una vez que se abrió, no había agua caliente", recuerda la madre de uno de los menores inscrito en uno de los clubes deportivos, que cree que esto fue una improvisada medida que se tomó para que la gente "no se duchara", a fin de sortear un posible foco de infecciones. Sea como sea, todo parece indicar que a lo largo de 2022 la situación volvió a la agradable normalidad, pero no tardó mucho tiempo en torcerse. En 2023, la polémica flotante en torno a la temperatura del agua pasó a ser una realidad absoluta y desde entonces no hay elección posible. La única opción es frío o frío.

Duchas en uno de los vestuarios del Polideportivo Centro de El Campello. / Aitor Soler

Varios afectados cuentan que han trasladado el problema al Ayuntamiento, que ya tiene el diagnóstico definitivo. "Las cañerías han reventado". De ello ha informado el concejal de Deportes, Cristian Palomares, que ya ha hecho saber la solución: "Rehabilitación integral". Es la única vía posible ante los problemas internos en un polideportivo presa del inexorable paso del tiempo. "Antiguo" es la palabra es la palabra que eligen algunas de las personas que usan el centro, que a pesar de que entienden la situación, piden "más mantenimiento" para no tener que recurrir a una "gran obra".

En lo que respecta a los aseos, ya no hay salida posible y todo conduce a una reforma estructural, que estará financiada con la inversión contemplada en los presupuestos: 1,7 millones de euros. A esta cifrá habrá que sumarle los 975.000 que aporta la Diputación, integrados en el Plan Planifica de la entidad provincial. En total, casi 2,7 millones de euros para arreglar una zona deportiva en la que los vestuarios son solo la punta del iceberg de los problemas.

Cartel en una de las puertas de acceso a uno de los vestuarios del polideportivo. / Aitor Soler

Canastas que no funcionan

"Está todo para reparar", lamenta una de las asiduas a un recinto que carece de "acceso para minusválidos". "Las canastas están que se caen abajo", afirma la madre de uno de los niños que juega a baloncesto en el pabellón, que matiza que la situación no es peligrosa, pero que sí deja claro que algunos de los tableros anclados el techo del edificio "no funcionan". En cualquier caso, los baños son el el principal foco de complicaciones, como "azulejos que se caen" o "goteras". "El pabellón está que da pena", es la amarga conclusión de una de las usuarias, que critica que la única solución sea "poner remaches".

En la misma línea se ha pronunciado Ángela Lloret, concejal del grupo Per El Campello, que se pregunta si "hay que esperar a que se rehabilite todo el pabellón entero para poder arreglar los aseos" y pide "una medida preventiva hasta que se renueve toda la instalación". Más crítico se ha mostrado Pedro Mario Pardo, de EUPV-UP, que considera que cualquier gobierno "habría dedicado recursos para poner una solución, avanzado en algo, sacado un contrato, o lo que hubiera hecho falta", por lo que ha cargado contra la actual dirección municipal por no ser "capaces de estimar una fecha".

