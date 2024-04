La guardiana del tesoro de la biblioteca de El Campello

Los mejores tesoros no siempre son de plata y oro. Ejemplo de ello es el patrimonio que desde 2015 guarda la Biblioteca Municipal de El Campello. La gran joya de este templo dedicado a la literatura no son los libros, sino el club de lectura que anima a sus 105 miembros, y a todo aquel interesado, a sumergirse en las páginas y abrir una imaginaria puerta a nuevos mundos.

Este numeroso círculo de lectores está liderado por una pacífica capataz, Conchi Agüero, coordinadora de esta hermandad de amantes de la literatura en general y de la hispanoamericana en particular. La mujer, licenciada en Filología Española en la Universidad de Alicante, persigue el afán de dar a conocer los autores pertenecientes a una escuela "que merece la pena acercar al público español".

Lo cierto es que acercar es un verbo que se queda pequeño cuando se repasa lo que sucedió en la Casa de Cultura del municipio el pasado viernes 22 de marzo. Casi 500 personas no se acercaron, sino que acudieron al lugar siendo totalmente conscientes de adónde iban. "Me asusté un poco", confiesa con una sonrisa la responsable de organizar una cita que generó una gran expectación en la ciudad y en las localidades de alrededor, ya que vecinos de Alicante, Sant Joan... no se quisieron perder el evento.

"Te emociona la convocatoria que puede generar un escritor", comenta Conchi Agüero, que aunque convencida del poder de convocatoria que tiene "la calidad", no esconde su "alegría y satisfacción por haber organizado algo así". El indiscutible protagonista del acto -al que asistió la flor y nata del Ayuntamiento con el alcalde Juanjo Berenguer a la cabeza- fue Leonardo Padura, conocido por sus novelas policiacas del detective Mario Conde y Premio Princesa de Asturias de las Letras en 2015.

Aspecto que presentó el auditorio de la Casa de Cultura de El Campello durante la conferencia con Leonardo Padura. / INFORMACIÓN

El cubano también es autor de "Personas decentes", que ha formado parte del itinerario programado por el club de lectura. Sus miembros hacen un recorrido de ocho libros al año, periodo en el que también hay tiempo para celebrar encuentros con algunos de los creadores de esas historias. En concreto, se organizan un total de tres citas con autores, tal como explica Conchi, que admite que seguramente la de Padura haya sido la firma más reconocida de todas las que ha conseguido traer a la ciudad, aunque no quiere restar valor a Piedad Bonnett o Sergio Ramírez, escritores que en el pasado también han participado en este tipo de conferencias.

"El mejor club que he tenido nunca"

Todos ellos han sido las estrellas de estos actos y a la vez, testigos del "elevado nivel" de las preguntas planteadas por esta tropa de lectores, que reflejan sus inquietudes en cuestiones que acaban siendo el origen de coloquios memorables. "Qué alumnos tienes", le han dicho algunos invitados a Conchi, orgullosa del "mejor club de lectura que he tenido nunca". No es una frase ni mucho menos vacía, ya que la mujer tiene una dilatada trayectoria dirigiendo este tipo de grupos entregados a la lectura, y ya estuvo al frente de Aula Abierta, donde impartió cursos relacionados con la escritura.

Este prestigioso club, que tiene sus puertas abiertas, tiene la suerte de descubrir la obra de autores "consolidados, de solera, pero no muy conocidos" por un gran público más atraído por el "best seller". "Creo que lo español ya se lee", cree Conchi, razón por la que trata (aunque ello conlleve esperas de año y medio, tiempo en el que se cocinó la visita de Padura y que no habría sido posible sin el apoyo del área de Cultura) de incitar a conocer otras corrientes literarias, como la hispanoamericana, y que trata de aderezar con obras nacionales y también, europeas.

En cualquier caso, las lecturas son decididas de manera democrática, de modo que los más de cien miembros sientan el deseo de leer. "Es un tesoro". Así define uno de los bibliotecarios del centro la labor que realiza Conchi desde 2015 y de lo valiosas que son figuras como la suya para promover la lectura. Estas palabras cargadas de cariño y reconocimiento también van en el sentido opuesto, ya que la máxima representante de esta red de devotos del arte literario se deshace en elogios hacia los encargados del archivo de la biblioteca de El Campello, que "nos proporcionan todo lo que necesitamos".