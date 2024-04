Orgullo festero en San Vicente

Inicio multitudinario de las fiestas de Moros y Cristianos de San Vicente del Raspeig. Miles de festeros y vecinos fueron testigos y partícipes de un vibrante comienzo de los festejos, que empezó a bullir con el discurso del pregonero, el piloto de Moto3 Daniel Holgado, y que entró en erupción con los primeros acordes del himno del municipio, cantado «a pleno pulmón», como dice la letra, por todos los presentes.

El joven deportista ofreció unas palabras cargadas de cariño y de orgullo que recibieron la ovación de un público entregado a sus fiestas y a uno de sus «mejores embajadores». El actual líder del mundial salió al balcón alentado por el alcalde Pachi Pascual y, aunque reconoció que se puso «bastante nervioso» cuando vio la inmensa concentración de gente que se reunía bajo sus pies, no dudó en tomar la bandera de su ciudad, en la que ha vivido cientos de momentos, muchos de ellos, relacionados con las fiestas, tal como dijo en el pregón: «Os puedo asegurar, que si cierro los ojos recuerdo perfectamente como siendo más pequeño veía los desfiles, olía la pólvora y escuchaba las bandas recorrer las calles de nuestro pueblo».

Holgado reconoció que nunca ha «participado en las fiestas en ninguna de las comparsas», lo que en cualquier caso no le ha impedido vivirlas con gran pasión o «como uno más recorriendo las calles de San Vicente». El miembro del equipo Red Bull KTM Tech3 y actual líder del Mundial, como recordó el primer edil a la hora de presentarlo, también se acordó de esos días de carrera, velocidad y asfalto que han coincidido con las fechas de Moros y Cristianos, cuando, por muy lejos que se haya encontrado, no ha podido evitar estar «pendiente de lo que acontece, ya que llevo a mi pueblo, a sus fiestas y tradiciones y a sus gentes, en lo más profundo de mi corazón y lo digo con orgullo: ¡soy de San Vicente del Raspeig!».

Su arenga provocó una orgía de griterío y aplausos y fue uno de los momentos de más fervor de la noche. El más emotivo se produjo cuando el piloto, que guardará este instante en su libro de historia particular, se acordó de sus padres con un cariñoso «gracias papá y gracias mamá» por «inculcarme los valores y los principios que tengo hoy en día, que son los que me ayudan día a día a ser mejor persona y mejor deportista», pero también, por haberle «enseñado a conocer San Vicente, a como es su vida, su gente y como no, sus fiestas».

Sus palabras sirvieron para cortar la cinta de manera figurada y sumergir a la ciudad de lleno en sus festejos, cuyos días grandes se alargarán hasta el martes, aunque las celebraciones patronales continuarán hasta el domingo. Durante los prolegómenos del pregón, se celebró el pasacalle de los cabezudos y el desfile de recogida de reinas y sus cortes de honor. Las reinas son este año Marina Lillo y Carmen Castroverde. Después, la Entrada de reinas, cortes de honor y cargos festeros y la Entrada de Bandas, dio paso al acto central de inauguración de las fiestas, que culminó con la Entrada del Fester, donde la música volvió a demostrar que es un elemento imprescindible en estos actos.

Para este fin de semana, llegan los platos fuertes: las entradas cristiana y mora, que se celebrarán el sábado y domingo respectivamente a las 18:00 horas. Se calcula que 13.000 personas formarán parte de cada desfile, contando a festeros, músicos y miembros del boato.

Programa

Otro de los actos más esperados son la embajada mora, que será a las 23:30 horas del sábado y que este año tendrá como novedad el acto de rendición que completará que sustituye a la tradicional escenificación de la muerte en combate. Del domingo destaca los gozos y salvas al Santo Patrón a medianoche. El lunes será la jornada dedicada a San Vicente Ferrer, con su popular ofrenda de flores (11.00 horas) y Procesión (19.00). Los días grandes culminarán el martes con la embajada cristiana que devolverá el castillo a manos de la cruz, pero las fiestas patronales se alargarán hasta el domingo, donde destaca la representación de Els Miracles de Sant Vicente y el Baile del Farol.