Polémica en el Mercado Municipal de Mutxamel: cuando el tamaño sí importa

Hay diálogos que, aunque no lo pretendan, ayudan a entender la realidad. "Vino un técnico a revisar las cámaras, y le dije: 'No se moleste, no hay nada que revisar. No hay cámaras'". Esta rocambolesca escena, que podría ser parte del metraje de una película de los Hermanos Marx, sucedió hace unas semanas en el Mercado Municipal de Mutxamel. Así lo asegura uno de los comerciantes del edificio, que lamenta las "malas condiciones" en las que tienen que trabajar.

Lo cierto es que, ateniendo a su testimonio, el inmueble parece un campo no de minas, sino de contradicciones. El caso de unos técnicos que van a inspeccionar unas cámaras de almacenaje presuntamente inexistentes no es el único misterio. Hay más. "Nos dicen que hay que quitar barreras arquitectónicas y está todo lleno de escaleras", afirma el mismo vendedor. Sus palabras reflejan una nueva paradoja, la segunda, que de hecho, conduce directamente a la tercera: "Nos han puesto carritos y no se pueden usar".

El parte de hechos insólitos es aún más extenso. Según este trabajador, "los cerramientos son muy bonitos, pero no sirven". El hombre denuncia que cualquier persona "puede meter la mano para llevarse algo" entre los huecos que quedan fuera del alcance de unas lonas que se bajan cuando la jornada acaba, y que no transmiten la misma seguridad que una persiana. En cualquier caso, no hay noticias de que se hayan producido robos en el recinto.

Cerramientos de los puestos, que han provocado la crítica de algún comerciante. / INFORMACIÓN

Pero este no es el principal problema que padece un mercado que fue inaugurado hace menos de un año y cuyos puestos, en concreto, su "reducido" tamaño, acapara la mayor parte de las críticas. "Nos presentaron un proyecto que nada tiene que ver con lo que es". Esta es la idea en la que coinciden varios comerciantes. La dimensión de los puntos de venta no es un tema menor, ya que debido a su limitada envergadura, no todos disponen de espacio suficiente para tener zona de almacenaje (las citadas cámaras), lo que ha obligado a varios comerciantes a compartir los puestos vacíos, que han sido reconvertidos en despensas donde se guardan y exponen productos de diferente tipo.

De hecho, esta medida fue ejecutada en colaboración con el área de Mantenimiento, por la concejalía de Comercio. Su máxima responsable, Felicia Mª Aracil, explica que la propuesta se materializó "hace una semana" y que gracias a este movimiento de piezas (que ha consistido en hacer que cuatro puestos pasen a ser dos, pero más grandes) ahora "todos los puestos tienen almacenamiento".

La edil ha destacado que "los sectores comerciales de kilómetro cero funcionan muy bien" y en este sentido ha remarcado la actividad "que nos puede dar el mercadillo de los miércoles", que va a volver al corazón del municipio, tal como la concejala ha asegurado, después de que la pandemia obligara a cambiar su ubicación. Aracil también ha hablado sobre la polémica relacionada con el aparcamiento en el centro, y cómo esto repercute negativamente en el comercio de la zona.

La titular de Comercio ha informado que el Ayuntamiento ya está en conversaciones con los propietarios de parcelas cercanas al casco urbano, que se van a habilitar para que sean espacios donde aparcar el vehículo. Esta controversia también ha sido abordada por los responsables de los puestos del mercado, que han recordado que "después de ocho meses", al fin se va a poder "limitar por tiempo" el estacionamiento en el entorno del edificio municipal, ya que según ha detallado uno de los trabajadores, al parecer se instalaron cámaras (de vídeo, no de almacenamiento) para velar por una rotación de los coches aparcados, pero los dispositivos "no funcionaban".

Pero según asegura este placero, las cámaras ya están en marcha, lo que refuerza la idea que transmite otro de los comerciantes, que sostiene que "poco a poco las cosas se han ido mejorando" después de que el mercado estrenara nueva imagen el pasado 23 de junio. Luminoso y con una estructura moderna y atractiva, su objetivo sigue siendo el mismo que el que tenía en su reinauguración: convertirse en polo de atracción para vecinos y residentes de toda la comarca debido a la intención de realizar actividades culturales, de ocio y festivas en su interior.

Un ambicioso plan que de momento no se ha cumplido y contrasta con la imagen un tanto desangelada del mercado, con solo 6 puestos abiertos de un total de 16. Trabajadores del inmueble cuentan que desde que el espacio reabrió sus puertas, tres negocios han sucumbido a una escasa demanda que no ha respondido a las expectativas de los productos y servicios que se ofrecían. Un puesto de comida para llevar, una bodega y una panadería han sido los caídos, cuyos antiguos puntos de venta sirven ahora de almacén.

Críticas de la oposición

El PSOE del municipio también se ha opinado sobre esta situación y ha centrado sus críticas en "la fisonomía de unos puestos, pequeños y nada atractivos". Ya en el último pleno, el concejal socialista Alberto Sellés instó al alcalde Rafael García Berenguer a que "fuera valiente" para tirar o reformar los puestos vacantes para sean un reclamo que despierte el interés de vendedores que deseen ocuparlos.