Mutxamel mira al futuro renegando de su pasado: no más urbanizaciones

Mutxamel entra con paso firme en el convenio marco de colaboración para el impulso de la promoción de viviendas de protección pública en suelo de las administraciones locales suscrito en fecha 2 de abril entre la Generalitat Valenciana y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias. Su adhesión se oficializó en el pleno con el voto favorable de todos los partidos. Pese a ello, la propuesta no estuvo exenta de algunas críticas, como las lanzadas por parte del PSOE, que calificaron el panorama actual de "crítico", hasta tal punto que este acuerdo en materia inmobiliaria les "parece insuficiente".

El equipo de gobierno sacó la artillería pesada de los datos para defenderse y respondió a estos dardos con todo el arsenal dialéctico que lleva grabado el sello del Partido Popular: aludir a las anteriores gestiones (cuando el PP estaba en la oposición). En este sentido, tanto la concejala Lara Llorca como el máximo dirigente, Rafael García Berenguer, remarcaron las "cero" viviendas sociales que se construyeron en la era del Botánic y que contrastan con las 10.000 que promete el Plan Vive que anunció Carlos Mazón el pasado mes de septiembre.

En cualquier caso, este tira y afloja no fue más que unas chispas inofensivas en una sesión marcadamente pacífica. La junta sirvió para para aprobar la adhesión a este marco de vivienda, un asunto que sirvió para que el alcalde hiciera un repaso de cómo se ha llegado hasta aquí. "Qué tipo de ciudad se ha creado", fue la reflexión a la que invitó el primer edil por medio de una intervención en la que analizó algunas de las situaciones "graves" que se dan en el municipio. "Hay parcelas que parecen un parque pero que aparecen en el registro que son de una persona privada, es que eso está pasando en Mutxamel", lamentó García Berenguer, que hizo un llamamiento a ser realista: "Nos ponemos a hablar de vivienda como si con una varita pudiéramos solucionarlo".

Lo cierto es que la solución que asoma en el horizonte de la localidad, según valora el alcalde, es aprender de los errores del pasado, de los que si algo tiene claro, es que el PP no debe pagar por ellos. "Cuando estábamos en el momento más boyante, se apostó por las urbanizaciones, no entro a debatirlo, entro a decir una realidad, se apostó por eso", recalcó el máximo representante de la localidad, que considera que "alguien tendría que de vez en cuando asumirlo y explicarlo". "¿Por qué tenemos que explicarlo y asumirlo desde el PP, que estamos intentando solucionarlo?", planteó el primer edil, que explicó que "llevamos con problemas urbanísticos enquistados en este Ayuntamiento muy litigiosos que no son fácil de solucionar y es ahí donde está el suelo". "¿Por qué se hizo tan mal?", es el mensaje sin destinatario claro que emitió García Berenguer durante la sesión.

Su discurso fue apoyado por Vox, que también incidió en el papel del Botànic con respecto a la vivienda. Su portavoz, Miguel Da Silva, clamó por esta situación y pidió trabajar para darle la vuelta al escenario actual para "que nuestros hijos se puedan quedar a vivir en su pueblo". "Nuestros jóvenes se tienen que ir a vivir fuera, se están construyendo un montón de bungalós de 400.00 y 500.000 euros que ni nosotros podemos pagar", manifestó el representante de la formación ultra, que encontró un conato de alianza en la bancada opuesta.

Borja Iborra, de UP-EU, y Concepción Martínez, de Compromís, clamaron también contra el precio de la vivienda. La representante de la formación nacionalista se hizo eco de una noticia publicada por este medio, que informó hace semanas que Mutxamel es el tercer municipio de la Comunidad Valenciana donde más sube el precio de venta de la vivienda en este 2024. Un dato que pone en evidencia una realidad contra la que también protestó el edil de la coalición morada. En lo que sí estuvieron de acuerdo ambos es que vigilarán este convenio para asegurarse de que "no es un plan para contentar al sector de la construcción".

La llegada del TRAM

El pleno sirvió también para aprobar inicialmente el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Mutxamel, que "persigue cambiar el comportamiento en las pautas de los ciudadanos", tal como informó Llorca. El elemento primordial que articula esta propuesta es la deseada llegada del TRAM a la ciudad, que aunque no aparece en el PMUS (y por lo tanto, está "obsoleto", tal como reprochó el PSOE) sí en las conversaciones que el Ayuntamiento está manteniendo con la conselleria responsable, y que según ha revelado la concejala popular "están siendo fluidas".

"En cuanto tengan evaluadas las propuestas, nos harán partícipes de ellas", aseguró la edil, cuya idea fue reforzada por el alcalde, que recordó que en materia de movilidad aún queda un largo camino por recorrer: "El gran problema que tenemos son las conexiones, su entorno, las carreteras que lo circunvalan", especificó García Berenguer, que detalló que este documento que pretende mejorar la calidad de los ciudadanos a través de una mejora de las conexiones y las infraestructuras "lo hemos complementado con estudios de tráfico".