El mejor gol de Vinicius: sorprende a un niño con cáncer en San Vicente

Dicen que el fútbol es la cosa más importante de entre las cosas menos importantes. Historias como la de Marcos, a veces, cuestionan que el fútbol sea solo una pelota con 22 personas corriendo detrás de ella. Este acto del Real Madrid sirve para hacer feliz de por vida a un niño de 13 años que sufre de linfoma de Hodgkin, un momento que a la familia del niño no se le va a olvidar en la vida. La Peña Madridista de San Vicente ha sido la mediadora entre la familia de Marcos y el club madrileño, Pascual Andrés Tévar, su presidente, era la primera vez que tenía una misión de este calibre.

"Recibí un mensaje de la tía del niño, necesitaban darle moral y si podíamos conseguir una camiseta de Vinicius", comenta Pascual. La tía, Virginia García, empezó a urdir este plan desde diciembre, claro que las cosas de palacio van despacio. "No sabía como levantarle los ánimos, a él y a la familia, yo que no soy nada futbolera me dijeron en el trabajo que me acercara a la Peña Madridista de San Vicente, y venga Vinicius para arriba, Vinicius para abajo", dice su tía. Una peña que lleva 36 años funcionando en la que habitan socios "maravillosos, hemos encontrado una familia, no podemos darles más que respeto", confiesa la madre de Marcos, Rosana Llinares.

Un adolescente que ha sufrido quimioterapia y que le ha dejado secuelas internas, por lo que ha tenido que sacrificar muchas cosas en su vida, empezando por la más importante para él, "cuando tuvo que dejar de jugar al fútbol, él me lo decía, que ya no era el mismo, que no corría igual, pero eso no quitaba que siguiera la actualidad, le hace mucho bien", añade su madre. Pese a ello, Virginia y Pascual seguían manteniendo en secreto todos sus pasos, el presidente de la peña contactó en el pasado febrero con la presidenta del departamento de peñas del Real Madrid para ver si podía hacer realidad este sueño, ella le pidió paciencia.

Al cabo de unos meses, la propia presidenta de peñas le dio el visto bueno a Pascual y en abril ya tenía el paquete en San Vicente. Todo este camino es "para que vea que hay mucha gente que le quiere, que viera que estamos con él", explica Virginia. Al igual que Rosana, "me decía Marcos, ¿por qué esta gente que no me conoce de nada hace esto por mi?, es muy maduro para su edad". En cuanto se pusieron de acuerdo su tía y el propio presidente de la peña madridista, buscaron una fecha para hacer un pequeño acto con sorpresa incluida. Ni él ni sus padres sabían lo que iba a suceder.

El paquete donde se encontraba la camiseta no se había ni abierto, por lo que al descubrirlo, el protagonista y todos en la sala se quedaron mudos. Pascual lo confiesa, "se nos soltó una lágrima, sabía que iba a estar firmada por Vinicius pero me encontré con que llevaba la firma de todos los jugadores que estaban aquel día en el vestuario y además una dedicatoria, hubo dos sopresas, para Marcos y para mi". Un acto muy emotivo que entre llantos hizo posible el sueño de un niño, "mi prima (Rosana Llinares) no paraba de llorar, había además un libro, pines... Además la peña quiere que vuelva en septiembre para hacerle un acto, son momentos inolvidables", dice Virginia. También la madre de Marcos se quedó sorprendida al ver a desconocidos llorando a lagrima tendida, "estamos alucinados, es un sueño que está pasando, nos quedamos muertos al ver el regalo, sobre todo por la implicación de gente que no conocemos".

El pasado 19 de abril se pudo dejar constancia de que a veces las pequeñas cosas son grandes actos para niños como Marcos, "él está en una nube, es un niño muy tímido y esto le ha dado un chute de energía tremendo, este deseo no estaba a nuestro alcance", contesta Rosana. Al igual que su tía, la artifice de este sueño, que se siente "muy emocionada" al poder recuperar la ilusión de una persona que pasa por un calvario, "a los 13 años no entiende por qué a él el cáncer, estos últimos meses estaba rebelde, no lo aceptaba, como sus padres". Una sorpresa que Pascual ha llevado con "gran responsabilidad, quería estar a la altura porque contaba que el Real Madrid iba a cumplir con las expectativas, más de lo que esperaba, confiaba más que en mi".

Después de más de una semana de la entrega del detalle del futbolista brasileño, Rosana ya puede confirmar que "esto ha sido como la quimio pero sin secuelas, mira que respeto la medicina pero esto lo ha superado". Ya guardan la camiseta como oro en paño y preparan una carta de agradecimiento a su gran descubrimento humano, la Peña Madridista de San Vicente.