Sant Joan d’Alacant cumple 245 años

El 1 de junio de 1779 es una fecha histórica para Sant Joan d’Alacant. Aquel día, la Real Audiencia de Valencia dictó sentencia de revista anulando la agregación y concordia de 1614 y, por lo tanto, otorgando a Sant Joan y Benimagrell la segregación definitiva de la ciudad de Alicante. Por tanto, hoy se cumplen 245 años desde que Sant Joan d’Alacant nació como entidad administrativa independiente. Tal y como queda reflejado en el documento que ilustra esta página, esa es la fecha que se debe tener en cuenta a la hora de relatar la historia de este pueblo.

La copia facsímil adquirida por el Archivo Municipal de Sant Joan (AMSJA) del documento conservado en el Archivo Histórico Nacional (AHN) confirma la segregación de Sant Joan d’Alacant aquel 1 de junio de 1779. Ni antes, ni después, a pesar de las dudas planteadas en varias ocasiones. Antes de esa fecha, Sant Joan disfrutó de libertad administrativa para la gestión de sus intereses, pues es sabido que en el periodo que va de 1593 a 1614 dispuso de un Ayuntamiento propio. Sin embargo, las cargas que suponía la construcción y mantenimiento del pantano de Tibi hicieron que el pueblo volviese a la jurisdicción de la ciudad vecina. Y en junio de 1779, la ciudad de Alicante no aceptó esta segregación, ya que perdía una buena parte de la apreciada Horta d’Alacant, y siguió pleiteando y recurriendo la separación. La investigación llevada a cabo por el responsable del Archivo Municipal de Sant Joan, Gaspar Belmonte ha facilitado el análisis de nueva documentación que ya permiten descartar cualquier duda sobre otra posible fecha del nacimiento de Sant Joan d’Alacant.

Para recordar todo este proceso histórico, así como la configuración del municipio y del paisaje que habitamos a lo largo del tiempo, la Concejalía de Cultura, a través del Archivo Municipal, está preparando una exposición que podrá verse a partir del mes de octubre y que llevará por título ‘El paisaje como Archivo’. Entre los muchos documentos que podrán verse en esta exposición estarán las copias facsímiles del expediente judicial seguido entre 1739 y 1779, conservado en el Archivo Histórico Nacional, así como los recursos interpuestos por la ciudad de Alicante, que no estaba dispuesta a perder tan valiosos lugares de su huerta tradicional.

Una fecha confirmada

De una primera revisión de estos documentos se han podido constatar algunos hechos clave. La fecha de 1 de junio de 1779 tradicionalmente ha sido aceptada por los autores locales como la de la independencia. Sin embargo, la investigación histórica está sujeta a la lectura de nuevos documentos y así, en 1997 surgía una teoría, a raíz del estudio de Mª Carmen Dueñas Moya, que planteaba la duda de si esta fecha era definitiva o no, al haberse encontrado documentos fechados en 1779 y 1788 que hacían mención a una continuación del pleito segregacionista en grado de segunda suplicación.

Según el expediente conservado en el AHN los documentos que inmediatamente siguen a la sentencia de revista hacen referencia a su ejecución en lo tocante a la constitución de la primera corporación -alcaldes, regidores y síndico- y así podemos leer en unos documentos de octubre de 1779 que, si bien la ciudad de Alicante había interpuesto el citado recurso, éste no había sido tenido en cuenta por, y copiamos literalmente «no haber lugar al grado de segunda suplicación» (AHN, CONSEJOS 22807, folios 1402 y 1406). Por fin, el 12 de diciembre de 1779 se constituyó el primer Ayuntamiento. De hecho, en un documento de la Audiencia de Valencia de 28 de marzo de 1780 se dice que «se ha llevado a ejecución la expresada sentencia por lo perteneciente a la jurisdicción y sus oficios de gobierno y por lo tocante a lo comprensivo de su término no se ha podido aún ejecutar» (Doc. citado fol. 1422v). Así, el pleito continuaría en lo relativo al lugar y feria de Santa Faz y al aprovechamiento de bienes propios. En este sentido, consultados los documentos que se conservan en el Archivo Municipal de Alicante, efectivamente se constata la prolongación del pleito, pero centrado en el derecho que aún esgrimían los de Sant Joan y Benimagrell a la recolección de leña, esparto y pastos en tierras de Alicante. La propia ciudad alegó en un documento de 27 de noviembre de 1788 que esto no podía ser así por cuanto «los vecinos y moradores de las Universidades de San Juan y Benimagrell los cuales, después de la sentencia de segregación que obtuvieron, constituyen una población absolutamente separada y distinta de la de Alicante» (AMA, CONSEJOS, Armario 1, Libro 67, folio 355).

De todo esto podemos resumir que, si bien el pleito segregacionista parece seguir abierto en 1788, lo es con respecto al aprovechamiento de bienes y seguramente a la delimitación precisa del amojonamiento -asunto que se prolonga hasta fechas recientes-, pero en cuanto al establecimiento de un Ayuntamiento propio y un gobierno separado de la ciudad de Alicante, la fecha que hoy recordamos de 1 de junio de 1779 parece definitiva.

Con motivo del Día Internacional de los Archivos, previsto el 6 de junio, el Archivo Municipal de Sant Joan ha programado unas visitas guiadas para conocer parte de los tesoros que custodia. Y como ya se ha señalado, la exposición «El paisaje como Archivo» parte con el objetivo de incentivar la investigación y rellenar las páginas en blanco que aún quedan de la historia de Sant Joan d’Alacant.

Sello Quarto, veinte maravedís, Año de Mil Setecientos y Setenta y Nueve