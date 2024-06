Esta es la nueva propuesta de ocio para la Hogueras de San Vicente

El Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig y la Federación de Hogueras y Barracas del municipio han presentado una nueva propuesta para que todo el mundo pueda disfrutar de las fiestas locales más importantes. La iniciativa pretende conseguir que cualquier persona que quiera disfrute de las Hogeras sin necesidad de tener mesa en una barraca, por lo que ambas instituciones se han puesto de acuerdo para poner un racó popular "a la antigua usanza", tal y como ha asegurado el alcalde Pachi Pascual.

La idea, que viene dada por parte de la Federación de Hogueras y Barracas y que cuenta con el apoyo del Consistorio y la gerencia de la sala The One, pone a disposición de la población de San Vicente y de todos aquellos que quieran participar de las Hogueras, el espacio situado en la avenida de la Libertad, junto a la parroquia de la Inmaculada. El solar que próximamente será declarado íntegramente zona dotacional, albergará el nuevo racó popular entre los días 18 y 20 de julio, una apuesta diferente que incluirá a todo el mundo.

Al encuentro mantenido por el alcalde ha asistido también el asesor de presidencia de la Federación de Hogueras, Juan Antonio Navarro, el técnico responsable del Gabinete de Comunicación del Ayuntamiento San Vicente del Raspeig, Óscar Alcober y, en representación de la empresa organizadora, The One, José María Frías, quien ha adelantado los detalles de funcionamiento del recinto cultural. Frías ha destacado que, con el racó, se abre la posibilidad “de volver a tener conciertos y será una forma también de abrir las fiestas de las hogueras a todo el mundo”.

Un racó, dos espacios

La barraca popular tendrá dos espacios diferenciados, uno para mayores de edad, con capacidad para unas dos mil personas, y otro para menores, con un aforo de alrededor de mil asistentes. De esta manera, la parte destinada a los menores de 18 años no servirá bebidas alcohólicas ni permitirá a los jóvenes acceder al interior del recinto con ningún tipo de licor. Para ello, se va a reforzar la seguridad, tanto en esta zona como en el resto de la localidad. Tal y como ha declarado el gerente de The One, José María Frías, que participa en la organización de la propuesta: "Los menores no deben beber y por eso no queremos que tengan acceso al alcohol". Además, se van a colocar dos foodtracks, igualmente, uno para mayores y otro para menores que no sirva bebidas alcohólicas.

Horarios

El racó estará abierto desde el jueves, 18 de julio, hasta el domingo 21, pero este último día suele ser más flojo y cerrará con la cremá de las Hogueras.

Así, la apertura de la barraca comenzará por las tardes, alrededor de las 19:30 horas para evitar las horas de más calor. El horario de cierre será, el primer día, jueves a las cuatro de la mañana, mientras que el viernes y el sábado la fiesta finalizará a las 5:30 horas.

Los organizadores han anunciado que establecerán entradas a precios accesibles para todos los públicos que se podrán adquirir a través de una web habilitada. Una vez se acredite a cada usuario, se podrá acceder a todas las actividades de la jornada

Música para todos los gustos

Cartel racó popular Hogueras San Vicente 2024. / INFORMACIÓN

El nuevo racó ofrecerá música en directo de artistas locales y de la zona además de grupos de talla nacional. El cartel incluirá actuaciones en horario de tarde de La Habitación Roja, Neuman, El Canto del Loco Tributo by Estados de Ánimo, el grupo sanvicentero Road Volta, Xeco Rojo, Cristian Set Roc o Santy Mataix. Por la noche, se contará con los artistas Danny Romero y Dasoul y, además, DJs de la talla de Alex Selas, Dani Yllana, Iván Ortuño, JBeren, Juanjo Vivancos, Miguel Romá, Tigerfigheter o Vukko.