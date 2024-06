"Crowdfunding" de un pueblo para despedir a un amigo

Un pequeño pueblo unido para poder dar el último adiós a un querido amigo. El fallecimiento el pasado domingo de José Antonio Santonja Cortés, conocido en Aigües como "Tonet", ha conmocionado a los habitantes de esta población del interior de l'Alacantí, que cuenta con algo más de 1.100 habitantes censados.

Pero el drama familiar que ha provocado la marcha de este humilde y estimado vecino ha movilizado a los aigüeros para echarles un cable, y lo que haga falta. Así, a través de un "crowdfunding" que se ha difundido de boca en boca, sin tener que tirar de redes sociales, los residentes han podido recolectar más de 3.000 euros para poder incinerar a Tonet, y que así descanse en paz, y su familia pueda despedirlo en condiciones, así como el resto del pueblo.

Todo esto ha sido "canalizado" por el Ayuntamiento, que ha facilitado a los vecinos que puedan llevar a cabo esta desinteresada iniciativa. El alcalde Emilio Solbes ha explicado este miércoles que el pueblo se ha volcado para poder reunir el dinero, dando el Consistorio apoyo logístico para esta financiación colectiva, participando funcionarios en esta recolecta de forma particular. Y se ha logrado el objetivo en un tiempo récord, ya que en 48 horas se han recaudado más de 3.000 euros que han sido entregados a la familia por la mañana.

De esta forma este jueves, cuatro días después de la repentina muerte de "Tonet", de 69 años, este va a poder ser incinerado.

Última voluntad

Su última voluntad era que su cuerpo fuera donado a la ciencia, pero al no poderse hacer efectivo este deseo al rechazar sus restos la universidad, su segunda opción era la incineración, algo que además aumentaba un poco el coste respecto a una sepultura. Y así será este jueves en el tanatorio de la Siempreviva de la ciudad de Alicante, donde se podrá visitar su capilla ardiente entre las 9.30 y las 10.30 horas, antes de que Tonet se marche para siempre.

Este aigüero de nacimiento, separado y dos hijos (uno de 19 años y otra ya veinteañera), tenía una situación económica delicada y ya no pagaba el recibo del seguro de decesos. Obrero de la construcción durante toda su vida, estaba ya jubilado y era una persona muy apreciada por sus vecinos. "Era una persona muy querida, entrañable, una gran persona que no dudaba en ayudar siempre a los demás. Era amable y cercano, y un gran profesional que ha estado al servicio de Aigües y sus vecinos. Y la gente no ha dudado en ayudar ahora a su familia en este momento tan duro", ha destacado el primer edil de Aigües.

Y es que era hasta tal punto conocido y querido que el alcalde ha apuntado que "posiblemente haya trabajado en todas las casas del municipio" con alguna obra o reforma.

Ante su fallecimiento, "todo el pueblo ha ayudado, y a través del Ayuntamiento de Aigües hemos canalizado y dado apoyo logístico a la iniciativa de los vecinos, pero todas las gestiones han sido a nivel particular. El capataz del Consistorio, 'Juanet', una persona responsable y conocida por todos, ha recogido el dinero y se ha encargado de todo, y este miércoles por la mañana ha entregado a la familia los más de 3.000 euros recaudados".

Gasto inasumible

Más de 3.000 euros en dos días, que la propia familia ha completado hasta los cerca de 4.000 euros que cuesta la cremación y que ya han sido abonados. Y es que esto representa un gasto inasumible para muchas familias si no se dispone de un seguro que se haga cargo.

Además, también se ha contactado a nivel particular con la funeraria y se ha logrado abaratar lo máximo posible el coste de la incineración, dada las circunstancias especiales e este óbito. Y es que además cada día que ha pasado su cuerpo en la cámara frigorífica del tanatorio suponía un incremento en el coste a afrontar, por lo que la colaboración de los vecinos ha sido vital para que la iniciativa haya llegado a buen puerto.

En la cuenta de Facebook del Ayuntamiento de Aigües informó el lunes de la pérdida de Tonet y expresó sus condolencias: "Esta mañana ha fallecido nuestro querido vecino Jose Antonio Santonja Cortes, conocido por todos como 'Tonet'. Desde el Ayuntamiento de Aigües queremos trasladar a la familia y amigos nuestro más profundo pesar y enviarles mucho ánimo en estos momentos complicados. Descansa en Paz Tonet".

Misa la próxima semana

Además de la cremación de este jueves, la próxima semana la familia está preparando una misa en Aigües para que el pueblo pueda despedir a su apreciado Tonet, y al mismo tiempo agradecer la colaboración de los vecinos que se han volcado para despedir de una manera digna a su querido vecino para que por fin descanse en paz. Una parte de este albañil estará para siempre en las casas de los aigüeros.