El Campello amplía el plazo para la revisión de una licencia urbanística ordenada por el TSJ

El edificio de 12 viviendas construido en primera línea de la playa de Muchavista por la empresa Secuoya Building S.L.es uno de los dolores de cabeza que el Ayuntamiento de El Campello arrastra desde hace años.

La licencia de obras del residencial sigue sin estar clara 8 años después de su construcción y el Consell Jurídic Consultiu (CJC) ha instado al Consistorio del municipio a llevar a cabo una revisión de oficio para comprobar si la edificación se hizo conforme al Plan General de Ordención Urbana (PGOU) de 1986, actualmente en vigor.

Para realizarla, el pleno ha aprobado, con el apoyo del PP y Vox y la abstención del resto de grupos, dilatar los tiempos 6 meses más (de junio a enero). El propio CJC recomendó la ampliación del plazo ya que no se había dado lugar a que "los propietarios puedan alegar cuanto interese a su derecho".

Debate en pleno

Durante la sesión plenaria, los grupos han votado abstención para no bloquear el proceso y porque "hay que cumplir con el dictamen del CJC de realizar la revisión de oficio", pero han recriminado al equipo de gobierno que "se estén demorando" y piden que "sean más resolutivos", tal y como ha expresado el número uno de Per El Campello (XEC), Paco Toni Palomares. Aunque el debate político ha venido de parte de EU- UP cuyo portavoz, Pedro Mario Pardo, ha reprochado al alcalde que en el informe del propio técnico diga que "la ampliación acordada estaba justificada por la mermada capacidad de actuación en cuanto a medios humanos y técnicos para atender las múltiples tareas y actuaciones". Pardo interpreta las palabras del técnico como "una denuncia ante la falta de personal". Todo ello enmedio del pulso que mantienen Ayuntamiento y funcionarios.

Además, el concejal de Esquerra Unida ha recriminado que no se recaude "ni un solo euro en infracciones urbanísticas en un municipio como El Campello" y la "inestabilidad del área de Urbanismo". El concejal ha hablado también sobre la gravedad de que el Consell Consultiu "obligue a realizar una revisión para comprobar la legalidad de la licencia", mientras que el alcalde, Juanjo Berenguer, insistía en que "lo que se revisa no es la legalidad de la licencia", sin aportar más datos.

Antecedentes

La polémica alrededor de la construcción del bloque ha tenido un largo recorrido desde que en 2016 se levantara el edificio, con el PGOU de 2011 vigente en aquel momento, y en 2017 se otorgara la licencia de obras por parte del Consistorio en base al PGOU de 2011 que había sido anulado. En 2019 el Hostal San Juan solicitó la revisión de oficio de esta licencia, el juzgado desestimó la demanda, pero en 2023 el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valencian (TSJ-CV), revocó la sencencia y obligó al Ayuntamiento de El Campello a realizar la revisión de oficio.