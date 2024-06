El PSOE denuncia al alcalde de San Vicente "por no seguir las reglas del juego democrático"

Lío en las elecciones europeas en San Vicente del Raspeig. El exalcalde y presidente del partido socialista de la localidad, Jesús Villar, junto a la portavoz y secretaria general del PSOE de San Vicente, Asun Paris, denuncian ante la junta electoral que el alcalde popular Pachi Pascual ha pedido el voto en sus redes sociales duante la mañana de la jornada de votación del 9 de junio.

Así lo han transmitido en sus redes sociales, afeando el gesto del actual alcalde sanvicentero, que escribía lo siguiente en su cuenta de Instagram: "Hoy es una jornada electoral muy importante para San Vicente, España y Europa. Vota al Partido Popular para que todos los europeos puedan disfrutar el cambio". Ante estas palabras, los socialistas han denunciado que Pachi Pascual "se ha saltado las reglas del juego democrático".

Captura de pantalla donde Pachi Pascual pide el voto a los sanvicenteros / información

"Muy mal, señor alcalde, el día de las votaciones no se pide el voto, hay que respetar las reglas. No todo vale", ha señalado públicamente el portavoz del partido socialista en San Vicente del Raspeig, Jesús Villar. Por su parte, la secretaria general también ha dejado claro que "un alcalde, aunque sea en su perfil personal, no puede saltarse las reglas", puesto que, alega "no deja de ser una personalidad pública".

El PSOE de San Vicente ha anunciado que este comportamiento por parte del líder sanvicentero ha sido puesto en conocimiento de la junta electoral y trasladado al partido a nivel autonómico, y esperan una respuesta al respecto, ya que no se puede pedir el voto el mismo día de la votación.

Concretamente, el artículo 53 de la LOREG señala que: "No puede difundirse propaganda electoral ni realizarse acto alguno de campaña electoral una vez que ésta haya legalmente terminado". De acuerdo con el artículo 51 de la LOREG, "[la campaña electoral] termina, en todo caso, a las cero horas del día inmediatamente anterior a la votación".

Por ello, los socialistas solicitan a la junta que. de acuerdo con lo dispuesto en el art.53 LOREG, "se acuerde requerir al denunciado y a su formación política, el alcalde de San Vicente del Raspeig, D. José Rafael Pascual Llopis (PP), para su inmediata retirada con expresa advertencia de que, en caso contrario, o en caso de nuevas publicaciones de similar naturaleza (advertencia que solicitamos se haga extensible al resto de miembros del grupo político denunciado), se acuerde deducir testimonio de las actuaciones realizadas y trasladar al Ministerio Fiscal por si pudieran ser constitutivas de delito electoral tipificado en el artículo 144.1 LOREG".