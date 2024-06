Desesperación ante el deterioro del Centro Social de El Campello

Han pasado seis meses desde que alrededor de 200 vecinos y vecinas de El Campello se manifestaran en una movilización pacífica para denunciar el estado en el que se encontraba el Centro Social El Barranquet. Medio año después, el deterioro ha continuado y la situación se hace "desesperante".

Ni las manifestaciones, ni las quejas, ni siquiera las denuncias han conseguido que el Ayuntamiento se ponga manos a la obra para solucionar el problema. Desde el Consistorio han respondido a preguntas de este medio que "el proyecto de rehabilitación del edificio está en fase de redacción". Mientras, los vecinos aseguran que a ellos no se les ha dado ningún tipo de explicación.

Los servicios de hombres del Centro Social El Barranquet, cerrados desde hace 6 meses. / E. Sanz

Los desperfectos que presenta el centro no son pocos y han ido aumentando con el paso de los meses. Tanto la Asociación Vecinal Campellera como la Asociación de Mayores y vecinos a título particular afirman que los servicios llevan 6 meses averiados. Concretamente, todos los sanitarios de caballeros están cerrados desde el mes de enero, incluido el de personas con diversidad funcional, que también permanece inaccesible en el lado de las mujeres. De los aseos de señoras solamente funcionan tres y uno de ellos tiene el pestillo roto. Como asegura un vecino en una reclamación enviada al Ayuntamiento: "Esto genera cierta incomodidad y algún que otro enfrentamiento y desacuerdo". El hombre pide, además, a la Administración local una respuesta sobre "cuál es el impedimento legal, presupuestario o funcional que impide que los servicios funcionen a pleno rendimiento". Además, los aseos son compartidos con la cafetería, por lo que, a los 500 adscritos al centro, se suman todos aquellos que están desayunando y también hacen uso de estos sanitarios.

Los servicios de señoras, que funcionan al 50%, ahora son ocupados también por los hombres y el aseo para personas con diversidad funcional está precintado. / E. Sanz

Otro de los problemas que presenta el centro, desde hace nada menos que dos años, es el bloqueo de la salida de emergencia, que se encuentra actualmente vallada, así como de las ventanas. Esto convierte este espacio público en un lugar poco seguro y que, por otro lado, imcumple la normativa vigente que refleja la obligatoriedad para todos los edificios cerrados de tener una puerta de emergencia operativa.

Los más perjudicados

Los mayores son los principales perjudicados por ser quienes más hacen uso del centro: "Nosotros no tenemos otro lugar al que ir", cuenta Agnés Villa, secretaria de la Asociación de Mayores, quien explica que desde la asociación organizan todo tipo de actividades, la mayoría impartidas por voluntarios y que el único espacio con el que cuentan para realizarlas es el Centro Social. "Ha llegado un momento en el que, cada vez, es más difícil estar aquí. No funciona el aire acondicionado y en verano es insoportable el calor", continúa Villa. Esta queja es compartida por la Asociación Vecinal Campellera que cuenta que "el año pasado se desmayó una persona a causa del calor". Ambas asociaciones aseguran que el Consistorio ha amenazado "con cerrarles el centro".

Desnivel por el que fue cerrada la puerta de emergencia. / E. Sanz

Villa se ha dirigido en "multitud de ocasiones" al Ayuntamiento para presentar las pertinentes quejas, pero asegura que no les hacen caso, "nos dicen que somos pesados. Sentimos que molestamos, en lugar de recibir agradecimiento por todo lo que hacemos. Nos hemos ofrecido a arreglar algunas cosas nosotros mismos, pagándolas de nuestro propio bolsillo y también nos dicen que no".

Además, hay una sensación compartida, tanto por las asociaciones como por el vecino que puso la reclamación, que como recoge en su escrito dirigido al Ayuntamiento en el que replica que "debería estar abierto al diálogo, tratar al ciudadano como lo que es, no como un rival político y explicar cuál es la causa de su mal funcionamiento (del Centro Social), porqué no se ha solventado y cuándo y cómo se solventará", a lo que Villa añade: "Nosotros no vamos en contra de nadie, solo estamos pidiendo que se solucione un tema que para nosotros es urgente. No vemos voluntad de que nada cambie", sostiene.

Denuncia

Ante la falta de acción por parte de la Corporación Municipal y después de muchos meses de quejas de todo tipo, la Asociación Vecinal Campellera decidió presentar una denuncia el pasado mes de marzo, "por la situación de abandono de un servicio esencial a la comunidad como es el Centro Social El Barranquet", a la que el auto judicial acordó el sobreseimiento libre y archivo.

Desnivel a la entrada del edificio. / E. Sanz

Ahora, la asociación vecinal dice haber presentado un recurso de apelación ya que aseguran haber "acreditado con la pertinente documentación" y "describiendo la situación de abandono generalizado", a lo que añaden: "Las deficiencias, que permanecen en la actualidad, suponen un claro riesgo a las personas, usuarias y trabajadoras, que de forma diaria utilizan dichas instalaciones".

Los representantes vecinales justifican las medidas legales por constituir el Centro Social "un servicio que el Ayuntamiento ha abandonado desde hace años. Abandono que sigue en la actualidad pese a las denuncias presentadas ante el propio Ayuntamiento, el Sindic de Greuges, la Delegación del Gobierno y el juzgado" y destacan que "no se están atendiendo las quejas de usuarios y vecinos, adoleciendo de la mínima empatía con una parte vulnerable de la población. Dicho servicio no se está presentando con la eficiencia, eficacia, seguridad y con el respeto a los intereses generales con el que se deben prestar los servicios públicos". Por ello, consideran que existen motivos suficientes que fundamentan la denuncia y el recurso de apelación.

Este miércoles, 12 de junio, tiene lugar un pleno extraordinario para abordar, además de otro asunto, "el estado del municipio", y los mayores y vecinos de El Campello esperan que el problema del Centro Social El Barranquet tenga cabida dentro de este punto.