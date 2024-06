El concurso para las mascletàs de las Hogueras de San Vicente se queda desierto

Tras la polémica del año anterior por la celebración de las mascletás en la fuente monumental de San Vicente, este año llega un nuevo contratiempo en cuanto al espectáculo pirotécnico de las Fiestas de Hogueras de San Vicente del Raspeig para este año 2024.

Esta vez, nada tiene que ver con la ubicación, ya que fuentes de la gobierno local confirman que tendrán lugar en la Rotonda Parque Juan XXIII.

El problema este año se centra en el concurso para el que las empresas pirotécnicas debían de haberse presentado y no lo han hecho, quedando así desierto dicho concurso, tal y como ha reconocido el propio Ayuntamiento.

Sin embargo, y para tranquilidad de todos, desde el área de Fiestas han asegurado que ya se han realizado los trámites necesarios para que el concurso de disparos tenga lugar en las fechas previstas que son los días 19, 20 y 21 de julio. Asimismo, afirman haber contactado con empresas del sector y ya hay tres mercantiles que han aceptado ahora la nueva propuesta municipal. De esta forma, y después de que el concurso no tuviera participantes, la concejalía de Fiestas ha tenido que optar por el proceso abreviado para poder sacar adelante uno de los actos más importantes de las celebraciones del fuego.

El Ayuntamiento no ha querido explicar cuál es el cambio realizado en la propuesta que ha convencido a las empresas para que accedan a realizar la mascletà. En este sentido, el Partido Socialista piensa que el motivo por el que las mercantiles no se han presentado al concurso es que "el Partido Popular no ha tenido en cuenta el aumento de los costes de los materiales" y, en concreto, el encarecimiento que ha experimentado el precio de la pólvora. Los socialistas añaden que les resulta "comprensible" que una pirotecnia se niegue a disparar si la cantidad que se le ofrece por participar es la misma pese al encarecimiento de pólvora.

La conclusión a la que ha llegado el PSOE, sobre el "error de gestión" de los populares es que el gobierno local "tendría que haber tenido estos aspectos en cuenta en las bases para este año", actualizándolas para que a las empresas "les saliera rentable" y reprocha a la Concejalía de Fiestas que "tendría que haber considerado la situación de la industria pirotécnica", al igual que "ha apostado por mejorar las condiciones de los monumentos oficiales, tanto adulto como infantil".

Los socialistas, además, critican que "se esté devaluando esta tradición en el municipio", después, continúan, "de muchos años de esfuerzo para que los disparos en las fiestas del fuego del municipio alcancen un alto nivel en la provincia de Alicante" y cuestionan que el Ayuntamiento pueda garantizar, a un mes de arrancar las fiestas de Hogueras y Barracas, "si habrá mascletás en la ciudad", han concluido.

Pese a las críticas, el equipo de gobierno confirma que las mascletà saldrán adelante y anuncian que en los próximos días se procederá a formalizar la firma de los contratos con las empresas.