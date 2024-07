Los lavapiés de Muchavista siguen sin agua en pleno mes de julio

La mayoría de lavapiés de la playa de Muchavista, en el municipio de El Campello, continúan sin funcionar a fecha de 2 de julio.

INFORMACIÓN ha recorrido el kilómetro de costa en el que se encuentran los pediluvios dependientes de la Conselleria de Turismo, y pudo comprobar que continuaban sin emanar agua. Aunque hay quienes apuntan que durante el pasado lunes, dos de los lavapiés sí funcionaron, al menos durante un periodo corto de tiempo a mediodía.

Desde el Organismo autonómico apuntan que el problema es debido a un error técnico en el proceso administrativo de adjudicación por lo que hubo que reiniciar el mismo. A día de hoy, el contrato ya está adjudicado y, desde el propio Consell, aseguran que es cuestión de días que los lavapiés vuelvan a dar servicio, pero, hasta el momento no han concretado fechas.

Durante los últimos meses, las quejas de turistas y bañistas se han hecho constantes por no poderse quitar la arena y el salitre de los pies y las piernas al salir de la playa. Muchos aseguran que desde el mes de octubre del pasado año 2023 los dispositivos se encuentran sin agua.

Un grupo de personas disfrutando del mar en la playa de Muchavista. / Alex Domínguez

La zona sin servicio para el lavado de pies se extiende alrededor de un kilómetro de costa, desde la altura del carrer dels Mariners hasta el Rincón de la Zofra, y la gente no entiende que a partir de un punto vuelvan a funcionar. Algunos vecinos culpan al Ayuntamiento y critican la dejadez por no poder usar los dispositivos de agua dulce. El Consistorio, por su parte, ha explicado que los lavapiés de esta fracción de playa no son competencia municipal, sino autonómica y que aquellos cuyo funcionamiento compete a la Administración local sí funcionan.

Asimismo, desde algunos de los chiringuitos situados en esta porción de playa cuentan la incomodidad que supone tener que transportar garrafas de agua para poder asear las instalaciones y afirman no entender que la misma playa haya recibido de nuevo la Bandera Azul, cuando uno de los requisitos para la adquisición del reconocimiento son los servicios, sin tener en funcionamiento algo tan básico como los enjuagues de pies.

Algunos bañistas y visitantes de la playa de Muchavista han denunciado también a este medio la falta de contenedores de reciclaje en los arenales de la costa de El Campello, lo que impide la correcta separación en origen de los residuos y envases.