El nuevo ecoparque de Sant Joan ya está operativo y abierto al público

El Ecoparque de Sant Joan d’Alacant ya está operativo y abierto al público todos los días de la semana. La nueva instalación, ubicada en la calle la Torreta, junto a la Jefatura de la Policía Local y la Casa de la Semana Santa, ha empezado a funcionar prestando a la ciudadanía los servicios completos de recogida de aquellos residuos que no se pueden depositar en los contenedores situados en las calles. Este nuevo Ecoparque está situado en el anterior Punto Verde Central, en una parcela de propiedad municipal que se ha ampliado con una franja de terreno del depósito de vehículos hasta superar los 1.000 metros cuadrados que necesitaba el Consorcio Terra del Plan Zonal de Residuos (Área de Gestión A2) para su construcción.

En total, el nuevo Ecoparque dispone de 1.101 metros cuadrados. El acceso es por la avenida Comtat de Fabraquer, y su situación le permite al usuario llegar tanto a pie como en vehículo, desde el casco urbano o desde el extrarradio de la población. Con las obras realizadas, la instalación se ha podido adaptar completamente a la normativa vigente en materia de ecoparques.

Santiago Román, alcalde de Sant Joan y Nicolás López, concejal de Gestión de Residuos y Medio Ambiente, visitan las instalaciones del ecoparque. / INFORMACIÓN

Toda la parcela ha sido asfaltada y vallada, y con la reforma se ha incorporado un sistema de digitalización, con la instalación de un báculo o tótem y barrera de control de acceso. Con la ampliación y hormigonado de la solera, se ha incrementado el espacio, aumentando el número de contenedores para la recogida de diferentes residuos (plásticos, maderas, colchones, enseres, escombros, poda, papel y cartón, vidrio y metales). Además, se ha dedicado un espacio para la recogida de residuos especiales como pinturas, aparatos electrónicos y electrónicos y los aceites de motor y cocina.

El alcalde de Sant Joan, Santiago Román, el concejal de Gestión de Residuos y Medio Ambiente, Nicolás López, y el concejal de Participación Ciudadana, Manuel Nieto, han visitado el ecoparque, junto con Pablo Martínez, gerente del Consorcio de Residuos Terra, y Tomás Milla, de Prezero.

En opinión del alcalde, Santiago Román, “el ecoparque que ponemos en funcionamiento amplía con creces el servicio que hasta ahora estaba dando el Punto Verde y además, hemos mejorado notablemente la accesibilidad y la comodidad para los usuarios y la separación de residuos. Por otro lado, también hemos demostrado que con esta gestión del actual gobierno municipal, la única parcela existente para este servicio no era la que en su momento propuso el Partido Socialista, tal y como pretendían hacer creer a los ciudadanos, rodeada de viviendas y de una zona educativa. Hemos ampliado la parcela donde ya se ubicaba un Punto Verde, la hemos adecuado, limpiado, saneado y dejado en perfecto estado y con los últimos medios para facilitar e incentivar el reciclado en nuestra villa", ha añadido el alcalde.

Para el concejal de Gestión de Residuos, Nicolás López, “la apertura del nuevo Ecoparque es una gran satisfacción personal ya que pone fin a un problema que se venía arrastrando desde hace años como era no contar con una instalación moderna, más cómoda y accesible, no molesta para los vecinos y que además se adaptara a la legislación vigente en materia de ecoparques, como es el caso. Además, y quizás esto sea lo más importante, con un funcionamiento que pueda dar respuesta a las demandas frecuentes de los ciudadanos en cuanto a poder disponer de un horario más amplio y flexible para poder realizar las entregas de las diferentes fracciones de residuos, cuestión que va a ser posible desde ahora ya que prácticamente se cuadruplican las horas de servicio, sesenta semanales repartidas entre los siete días de la semana”. El edil añade que “se puede decir que con las nuevas ventajas de este nuevo Ecoparque, más el servicio ordinario de recogida de enseres, muebles, electrodomésticos y otros residuos especiales ya no hay excusa para poder cumplir según lo establecido por la Ordenanza Municipal de Limpieza y Gestión de Residuos”.

Acceso

El nuevo sistema permite acceder al interesado con su vehículo hasta el contenedor especifico donde debe depositar los residuos que desea eliminar. Tan solo se debe identificar a la entrada, para que sus datos como queden registrados como usuario del ecoparque. Esa información, de carácter confidencial, permite al ciudadano disponer de varias ventajas al demostrar que apoya la economía circular y protege el medio ambiente.

70 horas de servicio a la semana

El horario de atención a la ciudadanía se ha incrementado. El ecoparque de Sant Joan abre sus puertas de lunes a viernes de 9:00 a 19:00 horas y los sábados y domingos de 9:00 a 14:00. Un horario amplio e ininterrumpido que, junto con el ecoparque móvil (que se sitúa de manera semanal en la Plaza de España y la Plaza de la Constitución), pone a disposición de la ciudadanía más de 70 horas de servicio dedicado a la recogida de residuos domésticos no tan habituales, como por ejemplo el aceite de cocina, textil, enseres, pinturas y/o electrodomésticos, entre muchos otros.