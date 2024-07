Los bomberos aconsejan a los vecinos cerrar las ventanas si notan olor por el incendio del vertedero de Xixona

Los bomberos han recomendado a los ciudadanos de Xixona que si notan algún efecto adverso del fuego del vertedero que procedan a cerrar las ventanas de las viviendas.

El incendio se originó este domingo a las cuatro de la tarde en la planta de basura de Piedra Negra y sigue activo y sin controlar, según ha explicado el oficial y portavoz del Consorcio Provincial de Bomberos, César Alcaraz.

"Es un incendio típico de vertedero, el cual es muy costoso lograr la extinción por el volumen y la naturaleza del combustible, lo que genera estas columnas de humo denso tan importantes", ha afirmado.

En la planta hay desplegadas cuatro dotaciones, dos autobombas rurales pesadas, una autobomba nodriza pesada y un vehículo de jefatura, y los bomberos siguen trabajando.

Alcaraz ha señalado que el incendio está "bastante controlado, ya que suelen presentar baja probabilidad de propagación a ningún punto sensible cercano". Pero todavía no se ha dado por controlado técnicamente, puesto que esto requiere de unas condiciones que todavía no se han reunido.

El humo es visible desde varias decenas de kilómetros de la planta y el olor también ha llegado no solo a Xixona sino también a otras poblaciones como Ibi o Mutxamel.