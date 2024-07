Los camiones con basura siguen llegando al vertedero de Xixona tras el incendio, todavía sin control

Planta de basuras incendiada, camión de basuras que llega. Es lo que ocurrió este lunes en el vertedero de Xixona, donde se produjo un incendio el domingo que sigue sin estar controlado y al que seguían llegando vehículos con residuos procedentes de municipios de la provincia.

La alcaldesa, Isabel López, mostró su sorpresa porque, «a pesar de la gravedad, seguían llegando a Piedra Negra camiones llenos de basura», lo que impide que el personal de la planta «pueda dedicar sus esfuerzos únicamente a apagar las llamas».

Los bomberos recibieron el aviso sobre las cuatro de la tarde de este domingo del incendio en el vertedero de Piedra Negra, con un denso y abundante humo negro, típico de este tipo de incendios, visible a decenas de kilómetros.

El presidente del Consorcio Terra, Juanjo Castelló, agradeció la «rápida y eficiente actuación» de los bomberos, así como del Ayuntamiento y la Policía Local de Xixona, la Guardia Civil y el personal de la instalación, gestionada por la empresa concesionaria PreZero, propietario de las instalaciones.

La mercantil intervino con dos máquinas giratorias, una pala y tres camiones para aportar tierra a la zona en llamas y así conseguir controlarlo definitivamente.

El incendio, acotado la noche del domingo, se dio por estabilizado a las 18.40 horas de este lunes pero sigue activo y sin controlar, según explicó el oficial y portavoz del Consorcio Provincial de Bomberos, César Alcaraz. «Es un incendio típico de vertedero, el cual es muy costoso lograr la extinción por el volumen y la naturaleza del combustible, lo que genera estas columnas de humo denso tan importantes», afirmó.

En la planta hay desplegadas cuatro dotaciones, dos autobombas rurales pesadas, una autobomba nodriza pesada y un vehículo de jefatura.

Alcaraz señaló que el incendio está «bastante controlado, ya que suelen presentar baja probabilidad de propagación a ningún punto sensible cercano», pero todavía no se ha dado por controlado técnicamente, puesto que esto requiere de unas condiciones que todavía no se han reunido.

El humo es visible desde varias decenas de kilómetros de la planta y el olor también ha llegado no solo a Xixona sino también a otras poblaciones cercanas como Ibi o Mutxamel.

El Ayuntamiento de Xixona está informando puntualmente a la ciudadanía a través de las redes sociales municipales acerca de las recomendaciones que realizan los bomberos y ha difundido un mensaje de tranquilidad, dado que a excepción de unas horas por la mañana, el humo apenas llegó al casco urbano.

No obstante, no eran pocos los vecinos que mostraban sus quejas por el olor a plástico que llegó hasta el municipio.